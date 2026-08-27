Нов филм ще представи скандала с бившия принц Андрю и Джефри Епстийн на големия екран

Скандалите около Андрю Маунтбатън-Уиндзор, бившия принц и херцог на Йорк, отново ще бъдат пресъздадени на екран. Новият филм „The Janitor“ ще включва сюжетна линия, вдъхновена от публичното му падение и връзките му с покойния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Главната роля във филма е поверена на британския актьор Хари Къртън, познат от сериала „Peaky Blinders“. Той играе кризисен пиар специалист, чиято работа е да овладява скандали около влиятелни представители на обществения елит. Сред сцените в продукцията е епизод, озаглавен „The Table of Filth“, който според информацията пресъздава моменти, свързани с разрива между Андрю и британското кралско семейство. Засега не е обявено кой актьор ще го изиграе.

Според британски медии продуцентите са потърсили адвокатите на Андрю Маунтбатън-Уиндзор още преди окончателното завършване на сценария, за да му дадат възможност да представи собствената си версия за събитията. Правният му екип е отказал участие в проекта, а Бъкингамският дворец също не е отговорил на отправените запитвания.

Проектът идва в момент, когато 66-годишният Андрю е под ново правно напрежение. На 19 февруари 2026 г. той беше арестуван и разпитван в рамките на разследване за предполагаемо неправомерно поведение при изпълнение на публична длъжност, свързано с периода, когато е бил британски търговски представител. Полицията съобщи през май, че проверката е мащабна и продължава. Към момента Андрю не е обвинен в престъпление и отрича да е извършвал нарушения.

Статутът му в кралското семейство също претърпя фундаментална промяна. През ноември 2025 г. крал Чарлз III официално отне на по-малкия си брат правото да използва титлата „принц“ и обръщението „Негово кралско височество“. Оттогава той официално е известен като Андрю Маунтбатън-Уиндзор и вече не изпълнява никакви публични функции от името на монархията.

Връзката му с Джефри Епстийн остава основният източник на обществения интерес към бившия принц. Американката Вирджиния Джуфре го обвиняваше, че е имала сексуални контакти с него, след като е била трафикирана от Епстийн и Гилейн Максуел. Андрю категорично отрече обвиненията. През 2022 г. той постигна извънсъдебно споразумение с Джуфре по гражданското ѝ дело, без да признава отговорност.

„The Janitor“ няма да бъде първата екранна драматизация на скандала. През 2024 г. Netflix пусна филма „Scoop“, посветен на подготовката на катастрофалното интервю на Андрю за BBC „Newsnight“ през 2019 г., а Prime Video представи минисериала „A Very Royal Scandal“ със същия ключов момент от историята. Новият проект обаче се очаква да разгледа по-широко механизмите, чрез които влиятелни личности се опитват да овладяват публични кризи.

Според публикациите „The Janitor“ може да бъде завършен за премиера преди края на 2026 г. Екипът зад филма все още не е обявил окончателна дата за разпространението му.