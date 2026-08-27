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Неизвестен нов фаворит излезе на челни позиции за ролята на Джеймс Бонд (СНИМКИ)

Неизвестен нов фаворит излезе на челни позиции за ролята на Джеймс Бонд (СНИМКИ)

27 Август, 2026 12:58 593 9

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  • роля-
  • дени вилньов-
  • кастинг-
  • главна роля

От продукцията по-рано обявиха, че не искат доказани и популярни актьори да влязат в култовата роля

Неизвестен нов фаворит излезе на челни позиции за ролята на Джеймс Бонд (СНИМКИ) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Надпреварата за следващия Джеймс Бонд навлиза в решаваща фаза, а сред кандидатите се появи неочакван фаворит. Британският актьор Джак Бартън, познат с роли в „Heartstopper“, „SAS: Rogue Heroes“ и кратко участие в „Клети създания“, според Page Six в момента е сред най-сериозно обсъжданите имена за агент 007.

Режисьорът Дени Вилньов и кастинг директорът Нина Голд през последните месеци са разглеждали както утвърдени актьори, така и по-слабо познати британски лица. Именно от тази по-широка селекция се говори, че Джак Бартън е направил силно впечатление, макар Amazon MGM Studios да не е потвърдила нито фаворит, нито официален кратък списък. Студиото заяви още през май, че търсенето на новия Бонд е започнало, но няма да коментира конкретни имена по време на кастинга.

Според актуалните информации екранни проби трябва да започнат в началото на септември. Освен Джак Бартън, сред спряганите кандидати са Джак Лоудън, познат от „Slow Horses“, Калъм Търнър от „Фантастични животни“, Джейкъб Елорди от „Еуфория“, Пол Мескал от „Гладиатор II“ и Харис Дикинсън от „Триъгълникът на тъгата“. Всички тези имена обаче засега остават част от неофициалните информации около кастинга.

Интересът към Джак Бартън е особено любопитен заради дългогодишната традиция ролята на Джеймс Бонд да бъде поверявана на актьор, който все още не е напълно разпознаваем за масовата публика. Бившият кастинг директор на поредицата Деби Макуилямс, участвала в избора на Тимъти Далтън, Пиърс Броснан и Даниъл Крейг, наскоро заяви, че агент 007 трябва да запази усещането за загадъчност и че прекалено известен актьор може да затрудни това.

Джак Бартън е възпитаник на Oxford School of Drama и до момента изгражда кариерата си предимно в британската телевизия и поддържащи филмови роли. Именно сравнително ниската му публична разпознаваемост може да се окаже предимство, ако продуцентите решат да създадат нов екранен образ на Бонд без прекалено силни асоциации с предишни роли.

Следващият филм за Джеймс Бонд ще бъде режисиран от Дени Вилньов, а сценарият е поверен на създателя на „Peaky Blinders“ Стивън Найт. Продуценти са Ейми Паскал и Дейвид Хейман, а проектът ще бъде първият нов филм за 007 след „Смъртта може да почака“ от 2021 г., с който Даниъл Крейг приключи 15-годишния си период като британския агент.

Очакванията са снимките на „Bond 26“ да започнат през 2027 г., а изборът на новия Джеймс Бонд може да бъде обявен още преди края на 2026 г. Засега Джак Бартън е интригуващото ново име в надпреварата, но окончателното решение все още не е взето.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Еее...

    7 0 Отговор
    Еее......
    Как е разтворил крачета, това ще е най гейския Джеймс Бонд форевър...!!!

    13:02 27.08.2026

  • 2 Даниел ЛяРусо 🥋

    7 0 Отговор
    Тоя гей е твърде млад за да бъде Бонд! Пиърс Броснан е оригинала и никой не може да го стигне.

    Коментиран от #7

    13:06 27.08.2026

  • 3 Адан

    3 0 Отговор
    Джеймс Бонд е убиец. Дали ще бъде сериозен, възрастен ммъж , дори чаровен като тия досега, спортен, силен и самоуверен . Как ще изглежда това пишлеме с държание от снимките - не знам. Като нашите от Пловдив - прикича ми на тях

    13:07 27.08.2026

  • 4 гурко пеливан

    1 1 Отговор
    РУК за всички

    13:12 27.08.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    4 0 Отговор
    Изглежда кат мека китка... става за Барби ама за Бонд...
    но то вече няма филм, който да си струва гледането така че ми е все тая!
    измислени дигитални ефекти и полит коректни олигофрении

    13:14 27.08.2026

  • 6 Нема що

    1 0 Отговор
    Мистър Бийн, ама амбриаж 🤣

    13:28 27.08.2026

  • 7 Пикльо

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Даниел ЛяРусо 🥋":

    Оригинала е Шон Конъри.

    Коментиран от #9

    13:30 27.08.2026

  • 8 Хахахах

    2 0 Отговор
    ТозиПедал е подигравка за ролята на 007

    13:33 27.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.