Неизвестен нов фаворит излезе на челни позиции за ролята на Джеймс Бонд (СНИМКИ)

Надпреварата за следващия Джеймс Бонд навлиза в решаваща фаза, а сред кандидатите се появи неочакван фаворит. Британският актьор Джак Бартън, познат с роли в „Heartstopper“, „SAS: Rogue Heroes“ и кратко участие в „Клети създания“, според Page Six в момента е сред най-сериозно обсъжданите имена за агент 007.

Режисьорът Дени Вилньов и кастинг директорът Нина Голд през последните месеци са разглеждали както утвърдени актьори, така и по-слабо познати британски лица. Именно от тази по-широка селекция се говори, че Джак Бартън е направил силно впечатление, макар Amazon MGM Studios да не е потвърдила нито фаворит, нито официален кратък списък. Студиото заяви още през май, че търсенето на новия Бонд е започнало, но няма да коментира конкретни имена по време на кастинга.

Според актуалните информации екранни проби трябва да започнат в началото на септември. Освен Джак Бартън, сред спряганите кандидати са Джак Лоудън, познат от „Slow Horses“, Калъм Търнър от „Фантастични животни“, Джейкъб Елорди от „Еуфория“, Пол Мескал от „Гладиатор II“ и Харис Дикинсън от „Триъгълникът на тъгата“. Всички тези имена обаче засега остават част от неофициалните информации около кастинга.

Интересът към Джак Бартън е особено любопитен заради дългогодишната традиция ролята на Джеймс Бонд да бъде поверявана на актьор, който все още не е напълно разпознаваем за масовата публика. Бившият кастинг директор на поредицата Деби Макуилямс, участвала в избора на Тимъти Далтън, Пиърс Броснан и Даниъл Крейг, наскоро заяви, че агент 007 трябва да запази усещането за загадъчност и че прекалено известен актьор може да затрудни това.

Джак Бартън е възпитаник на Oxford School of Drama и до момента изгражда кариерата си предимно в британската телевизия и поддържащи филмови роли. Именно сравнително ниската му публична разпознаваемост може да се окаже предимство, ако продуцентите решат да създадат нов екранен образ на Бонд без прекалено силни асоциации с предишни роли.

Следващият филм за Джеймс Бонд ще бъде режисиран от Дени Вилньов, а сценарият е поверен на създателя на „Peaky Blinders“ Стивън Найт. Продуценти са Ейми Паскал и Дейвид Хейман, а проектът ще бъде първият нов филм за 007 след „Смъртта може да почака“ от 2021 г., с който Даниъл Крейг приключи 15-годишния си период като британския агент.

Очакванията са снимките на „Bond 26“ да започнат през 2027 г., а изборът на новия Джеймс Бонд може да бъде обявен още преди края на 2026 г. Засега Джак Бартън е интригуващото ново име в надпреварата, но окончателното решение все още не е взето.