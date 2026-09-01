Музеят „Метрополитън“ отмени изложбата за скандалния дизайнер Джон Галиано след остри реакции

Музеят „Метрополитън“ в Ню Йорк и британският моден дизайнер Джон Галиано се отказаха от планираната за 2027 г. ретроспективна изложба „John Galliano: Horizons“ след остра обществена реакция заради антисемитските и расистките му изказвания в миналото. Решението беше обявено на 31 август, само месец след представянето на проекта.

Изложбата на Института по костюма трябваше да бъде първата голяма музейна ретроспектива, обхващаща цялата кариера на Джон Галиано. Планирано беше тя да отвори през май 2027 г. и да проследи повече от четири десетилетия от творчеството му, от дипломната колекция „Les Incroyables“ в Central Saint Martins през 1984 г. до работата му за Givenchy, Christian Dior и Maison Margiela.

Проектът трябваше да включва облекла, аксесоари, скици, мостри, изследователски материали и архиви от кариерата на дизайнера. Ако беше реализирана, ретроспективата щеше да превърне Джон Галиано едва в третия жив дизайнер с подобна самостоятелна изложба в Института по костюма след Ив Сен Лоран през 1983 г. и Рей Кавакубо от Comme des Garçons през 2017 г.

Решението да бъде почетен 65-годишният Джон Галиано обаче предизвика сериозни критики. През 2011 г. дизайнерът беше уволнен от Christian Dior, след като се появиха записи, на които отправя антисемитски и расистки обиди в Париж. По-късно същата година френски съд го призна за виновен за публични обиди на расова и религиозна основа.

Допълнително напрежение предизвика календарът около „Мет Гала 2027“. Събитието беше планирано за 3 май, когато започва отбелязването на Йом а-Шоа, Деня за възпоменание на жертвите на Холокоста. Сред публичните критици на проекта беше председателят на Общинския съвет на Ню Йорк Джули Менин, дъщеря на човек, оцелял от Холокоста.

След нарастващата реакция директорът на Metropolitan Museum of Art Макс Холайн обяви, че след разговори с Джон Галиано двете страни са решили изложбата да не се състои. Самият дизайнер заяви, че поема отговорност за болката, причинена от думите му в миналото, включително на еврейската и азиатската общност, и отново поднесе извиненията си.

Анна Уинтур, дългогодишният редакционен директор на Vogue и ключова фигура около „Мет Гала“, подкрепи решението на Галиано да се оттегли от проекта. Музеят съобщи, че новата изложба на Института по костюма за пролетта на 2027 г., както и подробностите за следващата „Мет Гала“, ще бъдат обявени допълнително.

Скандалът от 2011 г. прекъсна една от най-успешните кариери в съвременната мода. Джон Галиано беше творчески директор на Givenchy, а след това в продължение на повече от десетилетие ръководеше Christian Dior. След години извън големите модни къщи той се завърна през 2014 г. като творчески директор на Maison Margiela и остана начело на бранда до 2024 г.

Именно последният период донесе на Джон Галиано ново признание в модната индустрия. Неговата Artisanal колекция за Maison Margiela през 2024 г. беше приета като един от най-силните моменти в късната му кариера и трябваше да бъде финалната точка в ретроспективата на „Мет“.

Завръщането на дизайнера беше разгледано и в документалния филм „High & Low: John Galliano“ на режисьора Кевин Макдоналд. Филмът проследява както възхода му в световната мода, така и скандала, зависимостите и опитите му да поеме отговорност за поведението си.

Отмяната на „John Galliano: Horizons“ поставя нова граница пред професионалната реабилитация на Джон Галиано. Въпреки признатото му влияние върху съвременната мода, противоречията около поведението му отново се оказаха определящи за начина, по който големите културни институции представят наследството му.