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Селин Дион се появи публично в Париж преди голямото си завръщане

Селин Дион се появи публично в Париж преди голямото си завръщане

29 Август, 2026 08:43 300 3

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58-годишната певица поздрави фенове пред хотел във френската столица

Селин Дион се появи публично в Париж преди голямото си завръщане - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Селин Дион направи рядка публична поява в Париж на 28 август, където беше посрещната от фенове пред хотел Le Royal Monceau. Канадската певица пристигна във френската столица преди началото на новата си концертна резиденция, която стартира на 12 септември.

Дион се появи в бежов тренч, черни дрехи и слънчеви очила, махаше на събралите се почитатели, изпращаше въздушни целувки и се спря за кратко пред медиите. По думите ѝ Париж остава нейният „втори дом“, а тя е благодарна за подкрепата на феновете.

Предстоящите концерти ще бъдат първата ѝ пълна серия на живо от шест години. Първоначално бяха обявени 16 концерта през септември и октомври 2026 г., а заради огромния интерес към тях бяха добавени още 10 дати през май 2027 г.

Селин Дион обяви през декември 2022 г., че е диагностицирана със синдром на скования човек – рядко неврологично заболяване, което причинява мускулна скованост и болезнени спазми. Здравословното ѝ състояние я принуди да прекрати турнето Courage World Tour и да се оттегли от активни концертни изяви.

Певицата все пак направи емоционално завръщане на сцената през 2024 г., когато изпълни „Hymne à l’amour“ по време на церемонията по откриването на Олимпийските игри в Париж. Предстоящата резиденция обаче ще бъде първата ѝ пълноценна концертна програма след дългата пауза.


Франция
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