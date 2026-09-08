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Мечка нахлу в 5-звезден хотел в Сочи

Мечка нахлу в 5-звезден хотел в Сочи

8 Септември, 2026 13:45 759 21

  • мечка-
  • хотел-
  • сочи

Дивото животно се разходи по коридорите на „Поляна 1389“, а служител се оказа лице в лице с неканения гост

Мечка нахлу в 5-звезден хотел в Сочи - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Мечка проникна в петзвездния хотел „Поляна 1389 Отель и Спа“ в курортния район Красная Поляна край Сочи. Необичайното посещение е заснето от камерите за видеонаблюдение на комплекса, а кадрите бързо се разпространиха в руските медии и социалните мрежи.

Според разпространената информация животното първо влязло в служебно помещение, вероятно привлечено от миризмата на храна, след което продължило по коридорите на хотела. В един момент служител, носещ кофа, завил зад ъгъла и внезапно се озовал срещу мечката. Мъжът веднага побягнал, докато хищникът продължил да обикаля сградата.

Малко по-късно мечката сама намерила изход и напуснала хотела. Няма съобщения за пострадали. Някои от гостите обаче признали след инцидента, че се притесняват да излизат на разходка в района.

„Поляна 1389 Отель и Спа“ действително е петзвезден комплекс, разположен на 1389 метра надморска височина. Официалният сайт на курорта „Газпром Поляна“ го представя като най-високо разположения петзвезден хотел в Сочи.

Случаят не е изолиран. По данни, цитирани от местни медии, през първите пет месеца на 2026 г. в района на Сочи са регистрирани около 150 случая на появили се мечки в близост до хора и туристическа инфраструктура.

Експерти обясняват зачестилите срещи с недостига на естествена храна и с леснодостъпните хранителни отпадъци около населени места и туристически обекти.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 зелен петел

    1 0 Отговор
    Какво й го поСочи входа на мецаната?!

    13:52 08.09.2026

  • 2 КОСАТКИТЕ

    2 6 Отговор
    ПАК ПОДКАРАХА
    ПИЯНАТА МЕЦА .

    РУСКАТА МЕЦА
    ПОСТОЯННО ТРЯБВА ДА СЕ

    К.Л.Е.Ц.А

    Коментиран от #17

    13:58 08.09.2026

  • 3 Въй

    1 1 Отговор
    Мецанката е търсила,къде е вратата на залата за физически упражнения. Да отслабнела с някой килограм тегло.

    13:58 08.09.2026

  • 4 Някой

    4 3 Отговор
    В Сочи имаше зимна олимпиада, на която Плевнелиев ухилен до уши се здрависваше с Путин - има снимки.

    Коментиран от #7, #10, #20

    13:58 08.09.2026

  • 5 Венци Скуката

    3 3 Отговор
    Сега Косаткатата ше го изяде наведнъж!
    Един педофил разправяше за някакви косатки , бели мечки и некакви шантави неща!
    Старческа деменция, гое Ба

    13:59 08.09.2026

  • 6 Лего

    0 0 Отговор
    Да скочи в Сочи.

    13:59 08.09.2026

  • 7 Виж видо сиките

    2 5 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    Как Ху Йло, Соло Вьев, Ска беева изпадат във възторг и се гордеят че най - добрият кандидат... ЗЕЛЕНСКИ е спечелил изборите през 19 год!
    Гледай, СМЕХ
    Хихихихи

    Коментиран от #21

    14:01 08.09.2026

  • 8 Айдааа ,

    0 4 Отговор
    Започна меца , да напада свои .. Не отива на добре .

    14:07 08.09.2026

  • 9 Фют

    0 3 Отговор
    Мечочетата винаги са с добър вкус.

    14:11 08.09.2026

  • 10 Брачет

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    Коментираш в стил - Последния Софиянец . Пишеш много - не казваш нищо .. 😁

    14:11 08.09.2026

  • 11 Трол

    1 0 Отговор
    Фейки нюз. Сочи е на морето и там няма мечки.

    Коментиран от #12, #13

    14:12 08.09.2026

  • 12 мдааааа

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Трол":

    И в Индия няма слонове ...

    14:17 08.09.2026

  • 13 Варна

    0 3 Отговор

    До коментар #11 от "Трол":

    Варна е в Европа, а е пълно с монголя, говорещи на странен диалект на църковен български език.

    Коментиран от #19

    14:22 08.09.2026

  • 14 Мечерок

    3 0 Отговор
    Не изглежда много едра, може да е подрастващо мече. Но ако неочаквано налетиш на такова нещо в коридор на хотел, ще се изплашиш разбира се.

    14:25 08.09.2026

  • 15 Мадяр

    0 3 Отговор
    Руската мечка се скри уплашена!

    14:31 08.09.2026

  • 16 Гладната мечка е

    3 0 Отговор
    търсила укри за хапване.

    14:35 08.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ?????

    2 0 Отговор
    Мечката си е глупаво мече.

    14:38 08.09.2026

  • 19 гагауз

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Варна":

    Украта не са монголя, а хазаря.

    14:40 08.09.2026

  • 20 Нормално

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    Първата жена президент е върти опашка.

    14:42 08.09.2026

  • 21 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Виж видо сиките":

    Смееха се на това, как може жуже клоун от цирка, да стане президент на измислена държава. 😆🤣

    14:44 08.09.2026