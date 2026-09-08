Мечка нахлу в 5-звезден хотел в Сочи

Мечка проникна в петзвездния хотел „Поляна 1389 Отель и Спа“ в курортния район Красная Поляна край Сочи. Необичайното посещение е заснето от камерите за видеонаблюдение на комплекса, а кадрите бързо се разпространиха в руските медии и социалните мрежи.
Според разпространената информация животното първо влязло в служебно помещение, вероятно привлечено от миризмата на храна, след което продължило по коридорите на хотела. В един момент служител, носещ кофа, завил зад ъгъла и внезапно се озовал срещу мечката. Мъжът веднага побягнал, докато хищникът продължил да обикаля сградата.
Малко по-късно мечката сама намерила изход и напуснала хотела. Няма съобщения за пострадали. Някои от гостите обаче признали след инцидента, че се притесняват да излизат на разходка в района.
„Поляна 1389 Отель и Спа“ действително е петзвезден комплекс, разположен на 1389 метра надморска височина. Официалният сайт на курорта „Газпром Поляна“ го представя като най-високо разположения петзвезден хотел в Сочи.
Случаят не е изолиран. По данни, цитирани от местни медии, през първите пет месеца на 2026 г. в района на Сочи са регистрирани около 150 случая на появили се мечки в близост до хора и туристическа инфраструктура.
Експерти обясняват зачестилите срещи с недостига на естествена храна и с леснодостъпните хранителни отпадъци около населени места и туристически обекти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 зелен петел
13:52 08.09.2026
2 КОСАТКИТЕ
ПИЯНАТА МЕЦА .
РУСКАТА МЕЦА
ПОСТОЯННО ТРЯБВА ДА СЕ
К.Л.Е.Ц.А
Коментиран от #17
13:58 08.09.2026
3 Въй
13:58 08.09.2026
4 Някой
Коментиран от #7, #10, #20
13:58 08.09.2026
5 Венци Скуката
Един педофил разправяше за някакви косатки , бели мечки и некакви шантави неща!
Старческа деменция, гое Ба
13:59 08.09.2026
6 Лего
13:59 08.09.2026
7 Виж видо сиките
До коментар #4 от "Някой":Как Ху Йло, Соло Вьев, Ска беева изпадат във възторг и се гордеят че най - добрият кандидат... ЗЕЛЕНСКИ е спечелил изборите през 19 год!
Гледай, СМЕХ
Хихихихи
Коментиран от #21
14:01 08.09.2026
8 Айдааа ,
14:07 08.09.2026
9 Фют
14:11 08.09.2026
10 Брачет
До коментар #4 от "Някой":Коментираш в стил - Последния Софиянец . Пишеш много - не казваш нищо .. 😁
14:11 08.09.2026
11 Трол
Коментиран от #12, #13
14:12 08.09.2026
12 мдааааа
До коментар #11 от "Трол":И в Индия няма слонове ...
14:17 08.09.2026
13 Варна
До коментар #11 от "Трол":Варна е в Европа, а е пълно с монголя, говорещи на странен диалект на църковен български език.
Коментиран от #19
14:22 08.09.2026
14 Мечерок
14:25 08.09.2026
15 Мадяр
14:31 08.09.2026
16 Гладната мечка е
14:35 08.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ?????
14:38 08.09.2026
19 гагауз
До коментар #13 от "Варна":Украта не са монголя, а хазаря.
14:40 08.09.2026
20 Нормално
До коментар #4 от "Някой":Първата жена президент е върти опашка.
14:42 08.09.2026
21 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #7 от "Виж видо сиките":Смееха се на това, как може жуже клоун от цирка, да стане президент на измислена държава. 😆🤣
14:44 08.09.2026