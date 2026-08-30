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Хари Стайлс се пошегува със сватбата на Тейлър Суифт

Хари Стайлс се пошегува със сватбата на Тейлър Суифт

30 Август, 2026 15:51 759 1

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Това стана по време на концерт в Ню Йорк

Хари Стайлс се пошегува със сватбата на Тейлър Суифт - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Хари Стайлс предизвика бурна реакция сред публиката в Madison Square Garden, след като се пошегува със сватбата на бившата си приятелка Тейлър Суифт с Травис Келси, състояла се по-рано това лято на същото място.

По време на концерта си на 29 август британският певец спомена прочутата нюйоркска зала и отбеляза, че тя е дом на шампионите New York Knicks, след което добави: „И също така правят сватби.“ Публиката веднага прие репликата като препратка към церемонията на Суифт и Келси.

Тейлър Суифт и Травис Келси се ожениха на 3 юли 2026 г. в Madison Square Garden в Ню Йорк. Церемонията събра множество известни гости, а събитието привлече огромен медиен интерес.

Хари Стайлс и Тейлър Суифт имаха кратка връзка в края на 2012 г. и началото на 2013 г. През годините отношенията им често са били обект на медиен интерес, а няколко песни на Суифт, сред които „Style“ и „Out of the Woods“, традиционно се свързват от феновете с този период от живота ѝ.

Стайлс не е присъствал на сватбата, тъй като по това време е бил ангажиран с концерти в Лондон. Неговата годеница Зоуи Кравиц обаче е била сред гостите на церемонията.

Певецът в момента провежда мащабна серия от 30 концерта в Madison Square Garden като част от турнето „Together, Together“. Резиденцията е сред най-мащабните концертни ангажименти в кариерата му и следва серия от разпродадени шоута в Европа.

Хари Стайлс и Тейлър Суифт са сред най-разпознаваемите поп изпълнители на своето поколение. След раздялата си двамата продължиха успешни солови кариери, а в публичните си изяви рядко коментират отношенията си от миналото. Затова кратката шега на Стайлс в Ню Йорк предизвика силен интерес сред феновете и медиите.


САЩ
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