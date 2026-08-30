Доли Партън беше погребана до съпруга си Карл Дийн

Доли Партън е била погребана на 28 август в мемориалния парк и мавзолей Woodlawn в Нешвил, три дни след смъртта си на 80-годишна възраст. Гробът ѝ се намира до този на съпруга ѝ Карл Дийн, с когото певицата беше омъжена близо шест десетилетия.

На церемонията са присъствали само членове на семейството и близки приятели, в съответствие с предварително обявеното желание на Партън погребението да остане частно. Сред присъстващите е бил и племенникът ѝ Брайън Сийвър, който дълги години е ръководил личната ѝ охрана и именно той съобщи публично за смъртта ѝ.

По информация на The Voice певицата е била погребана с обувки на висок ток – детайл, който напълно съответства на емблематичния ѝ сценичен образ. Гостите не са били облечени изцяло в традиционни черни дрехи. Част от мъжете са носели каубойски шапки и ботуши, а жените – цветни тоалети и букети.

Ден след церемонията племенницата на Партън, Лейни Мей Партън, публикува лично послание в социалните мрежи, в което си спомня за времето, прекарано с леля си, и за общите им преживявания. Тя посочва, че ще пази записи, снимки и лични вещи като спомен за певицата.

Карл Дийн почина през март 2025 г. на 82-годишна възраст. Двамата с Доли Партън се запознават през 60-те години и сключват брак през 1966 г. Въпреки огромната популярност на съпругата си, Дийн почти винаги стоеше извън светлината на прожекторите.

Доли Партън почина на 25 август 2026 г. в Нешвил след кратка борба с онкологично заболяване. През почти шест десетилетия кариера тя се утвърди като една от най-влиятелните фигури в кънтри музиката, с песни като „Jolene“, „Coat of Many Colors“ и „I Will Always Love You“.