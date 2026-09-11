Катето Евро инструктирала Сашо Кадиев как да я погребе (ВИДЕО)

Катето Евро за пореден път демонстрира уникалното си чувство за хумор и самоирония в разговор с Гала. Актрисата сподели в откровен разговор с водещата и нейна дългогодишна приятелка как се чувства на 70 години, какво се случва със семейството, внуците и някои от най-щурите моменти от живота си.

Евро призна, че все още трудно приема цифрата, която вече фигурира в личната ѝ карта. „70 години... Кога станах на 70? Не мога да повярвам“, сподели тя с присъщото си чувство за хумор, след като навърши 70-те на 1 септември.

Разговорът обаче стигна и до доста по-мрачна тема, на която актрисата изобщо не се свени да се шегува. Катето Евро разкри, че лилиумът е любимото ѝ цвете и във връзка с това е дала специална заръка на сина си Александър Кадиев. Тя сподели, че когато един ден почине, иска Сашо да я затрупа цялата с лилиуми. Актрисата дори се пошегува с факта, че цветето има специфична миризма и е леко отровно.

Сред любопитните истории, които Евро разказа, беше и тази за бременността на снаха ѝ Ивелина Чоева. Още преди новината да стане факт, актрисата видяла знак в чашата си с кафе и го приела като своеобразно предсказание, че в семейството ще се появи бебе.

Днес внуците са сред най-важните хора в живота ѝ. Катето признава, че покрай тях отново изпитва онова особено притеснение, което познават всички родители на малки деца. Докато за 43-годишния си син вече може да бъде по-спокойна, всяка настинка или хрема на внучката ѝ е достатъчна, за да я накара да се тревожи.

Актрисата се върна и към един от най-значимите моменти в своята кариера – участието си в култовия „Оркестър без име“. Оказва се, че навремето дори е била готова да се откаже от филма заради любовта. По думите ѝ тогава двамата решили заедно тя да не заминава за тримесечните снимки в Созопол и да постави връзката си на първо място.

Не липсваха и истории от по-бунтарските години на Катето Евро. Тя разказа как заедно с компания изхвърлили грамофонните плочи на втория ѝ баща от балкона на деветия етаж. С типичното си чувство за хумор актрисата отбеляза, че оттам плочите „много хубаво летяха“.

Сред най-колоритните семейни спомени се оказа и инцидент със самия Сашо Кадиев като дете. Заради навика му да се преструва, че е в беда, един ден родителите му не повярвали, когато той наистина се наранил сериозно.

След падане малкият палавник Сашко започнал да вика, че си е счупил крака, но майка му решила, че отново се шегува. Тя дори затворила вратата, без да подозира какво всъщност се е случило. Този път обаче Кадиев не се преструвал – кракът му бил счупен на няколко места и се наложило сериозно лечение в „Пирогов“.