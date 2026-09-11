Катето Евро инструктирала Сашо Кадиев как да я погребе (ВИДЕО)

Катето Евро за пореден път демонстрира уникалното си чувство за хумор и самоирония в разговор с Гала. Актрисата сподели в откровен разговор с водещата и нейна дългогодишна приятелка как се чувства на 70 години, какво се случва със семейството, внуците и някои от най-щурите моменти от живота си.
Евро призна, че все още трудно приема цифрата, която вече фигурира в личната ѝ карта. „70 години... Кога станах на 70? Не мога да повярвам“, сподели тя с присъщото си чувство за хумор, след като навърши 70-те на 1 септември.
Разговорът обаче стигна и до доста по-мрачна тема, на която актрисата изобщо не се свени да се шегува. Катето Евро разкри, че лилиумът е любимото ѝ цвете и във връзка с това е дала специална заръка на сина си Александър Кадиев. Тя сподели, че когато един ден почине, иска Сашо да я затрупа цялата с лилиуми. Актрисата дори се пошегува с факта, че цветето има специфична миризма и е леко отровно.
Сред любопитните истории, които Евро разказа, беше и тази за бременността на снаха ѝ Ивелина Чоева. Още преди новината да стане факт, актрисата видяла знак в чашата си с кафе и го приела като своеобразно предсказание, че в семейството ще се появи бебе.
Днес внуците са сред най-важните хора в живота ѝ. Катето признава, че покрай тях отново изпитва онова особено притеснение, което познават всички родители на малки деца. Докато за 43-годишния си син вече може да бъде по-спокойна, всяка настинка или хрема на внучката ѝ е достатъчна, за да я накара да се тревожи.
Актрисата се върна и към един от най-значимите моменти в своята кариера – участието си в култовия „Оркестър без име“. Оказва се, че навремето дори е била готова да се откаже от филма заради любовта. По думите ѝ тогава двамата решили заедно тя да не заминава за тримесечните снимки в Созопол и да постави връзката си на първо място.
Не липсваха и истории от по-бунтарските години на Катето Евро. Тя разказа как заедно с компания изхвърлили грамофонните плочи на втория ѝ баща от балкона на деветия етаж. С типичното си чувство за хумор актрисата отбеляза, че оттам плочите „много хубаво летяха“.
Сред най-колоритните семейни спомени се оказа и инцидент със самия Сашо Кадиев като дете. Заради навика му да се преструва, че е в беда, един ден родителите му не повярвали, когато той наистина се наранил сериозно.
След падане малкият палавник Сашко започнал да вика, че си е счупил крака, но майка му решила, че отново се шегува. Тя дори затворила вратата, без да подозира какво всъщност се е случило. Този път обаче Кадиев не се преструвал – кракът му бил счупен на няколко места и се наложило сериозно лечение в „Пирогов“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оффффф
13:00 11.09.2026
2 Сашо Кадиев
13:03 11.09.2026
3 Точка 1 от инструкцийте:
13:04 11.09.2026
4 Заливане
Коментиран от #14
13:05 11.09.2026
5 ЧУДЕСНО Е ДА СЕ ЗНАЕ ЛОКАЦИЯТА
13:12 11.09.2026
6 И още нещо...
13:14 11.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ГЛУПАВА ЖЕНА
ТО НЕ СЕ ЗНАЕ КОЙ КОГО
13:20 11.09.2026
9 Това
13:23 11.09.2026
10 ОБЕКТИВНИЯ
13:24 11.09.2026
11 Бялджип
13:26 11.09.2026
12 Теслатъ
13:32 11.09.2026
13 Kaлпазанин
13:52 11.09.2026
14 Kaлпазанин
До коментар #4 от "Заливане":Аааа не ,пак да ни надуват главите всяка година да я споменават
13:54 11.09.2026
15 Ганю
14:11 11.09.2026
16 Гуньо Простиа
14:14 11.09.2026
17 Преиграва
14:18 11.09.2026
18 Анонимен
14:19 11.09.2026
19 АБВ
14:32 11.09.2026