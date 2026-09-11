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Катето Евро инструктирала Сашо Кадиев как да я погребе (ВИДЕО)

Катето Евро инструктирала Сашо Кадиев как да я погребе (ВИДЕО)

11 Септември, 2026 12:58 1 041 19

  • катето евро-
  • гала-
  • на кафе-
  • рожден ден-
  • погребение

Актрисата шашна Гала с признанието си в "На кафе"

Катето Евро инструктирала Сашо Кадиев как да я погребе (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Катето Евро за пореден път демонстрира уникалното си чувство за хумор и самоирония в разговор с Гала. Актрисата сподели в откровен разговор с водещата и нейна дългогодишна приятелка как се чувства на 70 години, какво се случва със семейството, внуците и някои от най-щурите моменти от живота си.

Евро призна, че все още трудно приема цифрата, която вече фигурира в личната ѝ карта. „70 години... Кога станах на 70? Не мога да повярвам“, сподели тя с присъщото си чувство за хумор, след като навърши 70-те на 1 септември.

Разговорът обаче стигна и до доста по-мрачна тема, на която актрисата изобщо не се свени да се шегува. Катето Евро разкри, че лилиумът е любимото ѝ цвете и във връзка с това е дала специална заръка на сина си Александър Кадиев. Тя сподели, че когато един ден почине, иска Сашо да я затрупа цялата с лилиуми. Актрисата дори се пошегува с факта, че цветето има специфична миризма и е леко отровно.

Сред любопитните истории, които Евро разказа, беше и тази за бременността на снаха ѝ Ивелина Чоева. Още преди новината да стане факт, актрисата видяла знак в чашата си с кафе и го приела като своеобразно предсказание, че в семейството ще се появи бебе.

Днес внуците са сред най-важните хора в живота ѝ. Катето признава, че покрай тях отново изпитва онова особено притеснение, което познават всички родители на малки деца. Докато за 43-годишния си син вече може да бъде по-спокойна, всяка настинка или хрема на внучката ѝ е достатъчна, за да я накара да се тревожи.

Актрисата се върна и към един от най-значимите моменти в своята кариера – участието си в култовия „Оркестър без име“. Оказва се, че навремето дори е била готова да се откаже от филма заради любовта. По думите ѝ тогава двамата решили заедно тя да не заминава за тримесечните снимки в Созопол и да постави връзката си на първо място.

Не липсваха и истории от по-бунтарските години на Катето Евро. Тя разказа как заедно с компания изхвърлили грамофонните плочи на втория ѝ баща от балкона на деветия етаж. С типичното си чувство за хумор актрисата отбеляза, че оттам плочите „много хубаво летяха“.

Сред най-колоритните семейни спомени се оказа и инцидент със самия Сашо Кадиев като дете. Заради навика му да се преструва, че е в беда, един ден родителите му не повярвали, когато той наистина се наранил сериозно.

След падане малкият палавник Сашко започнал да вика, че си е счупил крака, но майка му решила, че отново се шегува. Тя дори затворила вратата, без да подозира какво всъщност се е случило. Този път обаче Кадиев не се преструвал – кракът му бил счупен на няколко места и се наложило сериозно лечение в „Пирогов“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оффффф

    16 0 Отговор
    Да се кремират сега и веднага и двамата

    13:00 11.09.2026

  • 2 Сашо Кадиев

    22 0 Отговор
    Ще я сложа във фризера за да и взимам пенсията.

    13:03 11.09.2026

  • 3 Точка 1 от инструкцийте:

    9 0 Отговор
    Не ме погребвай жива (щото Сашко е маааалко бавен и не се знае дали няма да избърза със заравянето)

    13:04 11.09.2026

  • 4 Заливане

    12 0 Отговор
    с цимент и до кръста в земята. Ще спести пари за паметник.

    Коментиран от #14

    13:05 11.09.2026

  • 5 ЧУДЕСНО Е ДА СЕ ЗНАЕ ЛОКАЦИЯТА

    5 1 Отговор
    ЧИ МНООГО ЖЕЛАЕЩИ ИМА ДА СЕ ИЗПОВРЪЩАТ.......

    13:12 11.09.2026

  • 6 И още нещо...

    5 0 Отговор
    Маро,дай нещо за футбола или крими...

    13:14 11.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ГЛУПАВА ЖЕНА

    10 0 Отговор
    ЗАЩО ТРЯБВА ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ ДА ЗАНИМАВА С ГЛУПАВИТЕ СИ ОТНОШЕНИЯ
    ТО НЕ СЕ ЗНАЕ КОЙ КОГО

    13:20 11.09.2026

  • 9 Това

    5 0 Отговор
    “На кафе” гледа ли го някой?

    13:23 11.09.2026

  • 10 ОБЕКТИВНИЯ

    7 0 Отговор
    "Много важна" статия за тези семпли хора!Интересно кой се интересува от тях?

    13:24 11.09.2026

  • 11 Бялджип

    5 0 Отговор
    Прочетох глупавите бръщолевения на тази(хайде да не казвам каква за да не ме изтрият), обаче коментарите са стотици пъти по забавни и уместни! Поздравления!

    13:26 11.09.2026

  • 12 Теслатъ

    2 0 Отговор
    "Хляб и Зрелища" в/на Колизеума, Глад и Мизерия извън него!!!

    13:32 11.09.2026

  • 13 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    На сто процента е оставила място и за него до нея след време ,на мама мом(и)ченцето

    13:52 11.09.2026

  • 14 Kaлпазанин

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Заливане":

    Аааа не ,пак да ни надуват главите всяка година да я споменават

    13:54 11.09.2026

  • 15 Ганю

    3 0 Отговор
    Доказа за пореден път,че е крайно ограничена жена,ако ли не и тъпа . Да дърпаш съдбата с т.н" черен хумор" не е като да обикаляш продуценти и режисьори

    14:11 11.09.2026

  • 16 Гуньо Простиа

    2 0 Отговор
    Как? С краката нагоре !

    14:14 11.09.2026

  • 17 Преиграва

    4 0 Отговор
    То и в рекламата има мярка

    14:18 11.09.2026

  • 18 Анонимен

    2 0 Отговор
    И само да сложи рози или карамфили ставаш за да му шибнеш 2 шамара 😂

    14:19 11.09.2026

  • 19 АБВ

    0 0 Отговор
    Дано да е по скоро

    14:32 11.09.2026