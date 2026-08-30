Дъщерята на Силвестър Сталоун се сгоди на 30-ия си рожден ден

Най-голямата дъщеря на Силвестър Сталоун и Дженифър Флавин – София Сталоун, се сгоди за своя дългогодишен партньор Майкъл Шийхан. Новината беше обявена от самата София в Instagram на 28 август, ден след като навърши 30 години.
Предложението е било организирано в романтична обстановка с множество бели рози и запалени свещи. На публикуваните снимки двойката позира заедно, а на част от кадрите се вижда и годежният пръстен на София. Към публикацията си тя написа: „Завинаги с най-добрия ми приятел“.
Силвестър Сталоун също сподели радостната новина в социалните мрежи и публикува снимки с дъщеря си и бъдещия си зет. Актьорът заяви, че семейството е много щастливо от годежа. Малко преди това звездата от „Роки“ беше поздравил София и за 30-ия ѝ рожден ден, като написа, че тя ги кара да се гордеят вече три десетилетия.
Сред първите, които поздравиха бъдещите младоженци, бяха по-малките сестри на София – Систин Сталоун, на 28 години, и Скарлет Сталоун, на 24. Систин сподели, че е развълнувана и щастлива за двойката, а Скарлет ги нарече „най-красивите годеници“.
София е най-голямата от трите дъщери на Силвестър Сталоун и Дженифър Флавин. Тя завършва Университета на Южна Калифорния през 2019 г. със специалност, свързана с модата, а по-късно заедно със сестра си Систин води подкаста „Unwaxed“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Помак
21:31 30.08.2026
2 Гергана Сотирова
Коментиран от #3
21:39 30.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Гергана Сотирова
До коментар #3 от "Николова , София":Опитвам се, скъпа, опитвам се.
21:43 30.08.2026
5 Киру
Коментиран от #6
21:43 30.08.2026
6 Простото
До коментар #5 от "Киру":Мяза на комшията, щото ѝ липсва вечно тъжната тъпа физиономия на британско булдогче.
21:52 30.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.