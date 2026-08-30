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Дъщерята на Силвестър Сталоун се сгоди на 30-ия си рожден ден

Дъщерята на Силвестър Сталоун се сгоди на 30-ия си рожден ден

30 Август, 2026 21:30 779 7

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  • софия сталоун

София Сталоун каза „да“ на дългогодишния си партньор Майкъл Шийхан

Дъщерята на Силвестър Сталоун се сгоди на 30-ия си рожден ден - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Най-голямата дъщеря на Силвестър Сталоун и Дженифър Флавин – София Сталоун, се сгоди за своя дългогодишен партньор Майкъл Шийхан. Новината беше обявена от самата София в Instagram на 28 август, ден след като навърши 30 години.

Предложението е било организирано в романтична обстановка с множество бели рози и запалени свещи. На публикуваните снимки двойката позира заедно, а на част от кадрите се вижда и годежният пръстен на София. Към публикацията си тя написа: „Завинаги с най-добрия ми приятел“.

Силвестър Сталоун също сподели радостната новина в социалните мрежи и публикува снимки с дъщеря си и бъдещия си зет. Актьорът заяви, че семейството е много щастливо от годежа. Малко преди това звездата от „Роки“ беше поздравил София и за 30-ия ѝ рожден ден, като написа, че тя ги кара да се гордеят вече три десетилетия.

Сред първите, които поздравиха бъдещите младоженци, бяха по-малките сестри на София – Систин Сталоун, на 28 години, и Скарлет Сталоун, на 24. Систин сподели, че е развълнувана и щастлива за двойката, а Скарлет ги нарече „най-красивите годеници“.

София е най-голямата от трите дъщери на Силвестър Сталоун и Дженифър Флавин. Тя завършва Университета на Южна Калифорния през 2019 г. със специалност, свързана с модата, а по-късно заедно със сестра си Систин води подкаста „Unwaxed“.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    5 1 Отговор
    Бат Милене ,има Сандански по фолк ...спиш ли , напиши няшто...поне ..добре дошли в Сандански приателиии..ю

    21:31 30.08.2026

  • 2 Гергана Сотирова

    5 2 Отговор
    Да беше изчакала още 10-на години... да пресъхне поточето.

    Коментиран от #3

    21:39 30.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гергана Сотирова

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Николова , София":

    Опитвам се, скъпа, опитвам се.

    21:43 30.08.2026

  • 5 Киру

    1 1 Отговор
    мяза на него

    Коментиран от #6

    21:43 30.08.2026

  • 6 Простото

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Киру":

    Мяза на комшията, щото ѝ липсва вечно тъжната тъпа физиономия на британско булдогче.

    21:52 30.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.