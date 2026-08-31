Ричард Гиър празнува 77 г.: От секссимвол до семеен мъж

Американският актьор Ричард Гиър празнува 77-ия си рожден ден днес, 31 август. Една от емблематичните фигури на Холивуд от последните пет десетилетия продължава активно да работи в киното, а през 2026 г. отново застана пред камерата за нов проект.

Ричард Тифани Гиър е роден на 31 август 1949 г. във Филаделфия, Пенсилвания. Той е второто от пет деца в семейството на домакинята Дорис Ан Тифани и застрахователния агент Хоумър Джордж Гиър. Още като ученик проявява музикален талант, свири на няколко инструмента и пише музика за училищни постановки.

Бъдещата звезда получава стипендия по гимнастика в Университета на Масачузетс в Амхърст, където учи философия. След две години обаче напуска университета, за да се посвети на актьорската професия. Един от първите му сериозни успехи на сцената идва през 1973 г., когато получава главната роля в лондонска постановка на мюзикъла „Брилянтин“.

От „Американско жиголо“ до „Хубава жена“

Пробивът на Ричард Гиър в киното идва през втората половина на 70-те години. Той участва в „В търсене на мистър Гудбар“ (1977), а година по-късно се появява в прочутия „Райски дни“ на Терънс Малик.

Истинската му трансформация в холивудска звезда настъпва с „Американско жиголо“ (1980). Образът на Джулиан Кей превръща Гиър в един от секссимволите на десетилетието. Само две години по-късно следва „Офицер и джентълмен“, където партнира на Дебра Уингър. Ролята му носи и номинация за „Златен глобус“.

Най-разпознаваемата роля в кариерата му обаче идва през 1990 г. В романтичната комедия „Хубава жена“ Ричард Гиър влиза в образа на богатия бизнесмен Едуард Луис, а негова партньорка е Джулия Робъртс. Филмът се превръща в световен хит и окончателно утвърждава двамата като едни от големите звезди на Холивуд.

През следващите години Гиър демонстрира, че може да излиза далеч извън рамките на романтичния герой. Сред значимите му филми са „Вътрешни работи“, „Съмърсби“, „Първият рицар“, „Първичен страх“, „Невярна“, „Ще танцуваме ли?“ и „Арбитраж“.

„Чикаго“ му донесе „Златен глобус“

Един от върховете в кариерата му е мюзикълът „Чикаго“ от 2002 г., в който играе адвоката Били Флин заедно с Рене Зелуегър и Катрин Зита-Джоунс. Изпълнението му носи „Златен глобус“ за най-добър актьор в комедия или мюзикъл през 2003 г. Това остава единствената му победа при четири номинации за наградите.

Любопитен факт е, че въпреки десетилетията успешна кариера и някои от най-популярните филми на своето поколение, Ричард Гиър никога не е бил номиниран за актьорски „Оскар“.

Будизмът и каузата за Тибет

Извън киното Ричард Гиър от десетилетия е известен със своята ангажираност с хуманитарни каузи и защитата на тибетския народ. След пътуване до Непал през 1978 г. той се запознава по-задълбочено с тибетския будизъм, който постепенно се превръща във важна част от живота му.

Актьорът е дългогодишен поддръжник на Далай Лама и използва международната си известност, за да насочва вниманието към Тибет и човешките права. Тази връзка продължава и в професионалните му проекти. Гиър е изпълнителен продуцент на документалния филм „Wisdom of Happiness“, в който Далай Лама говори за състраданието, вътрешния мир и предизвикателствата пред съвременния свят.

Само дни преди 77-ия си рожден ден актьорът отново насочи вниманието към региона, като изрази подкрепа към хората в Непал и Тибет след опустошителните природни бедствия там.

Любов, семейство и нов живот в Европа

Личният живот на Ричард Гиър също многократно е попадал под светлините на прожекторите. Сред най-известните му връзки е бракът със супермодела Синди Крауфорд през 90-те години. По-късно той е женен за актрисата и модел Кери Лоуел.

През 2018 г. Гиър се жени за испанската активистка Алехандра Силва. Двамата имат двама синове. През последните години семейството насочи живота си все повече към Испания, където се премести през 2024 г. Двамата обаче продължават да прекарват време и в Съединените щати.

Ричард Гиър отново снима в Ню Йорк

На 77 години актьорът няма намерение да се оттегля от професията. През лятото на 2026 г. той беше забелязан отново на снимачната площадка в Ню Йорк за романтичната драма „Asymmetry“. Проектът е свързан с едноименния роман на Лиса Холидей, а сред актьорите е и Даяна Силвърс.

Така повече от половин век след първите си стъпки на сцената Ричард Гиър остава действаща фигура в киното. От „Американско жиголо“ и „Офицер и джентълмен“ през феномена „Хубава жена“ до наградения „Чикаго“, кариерата му включва роли, превърнали се в част от популярната култура.