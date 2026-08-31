Сара Фъргюсън се завърна изненадващо във Великобритания след 7 месеца криене

Сара Фъргюсън се завръща във Великобритания след около седем месеца извън страната и почти пълно оттегляне от публичния живот. 66-годишната бивша съпруга на Андрю Маунтбатън-Уиндзор ще се настани в нает имот в района на Home Counties край Лондон.

Според британски медии става дума за къща с шест спални, която Сара Фъргюсън ще наема за около 10 000 паунда месечно. Имотът разполага и с отделна част за гости или възрастен член на семейството. Източници твърдят, че тя е обмисляла завръщането си от известно време, но е изчаквала да намери подходящ дом.

В продължение на години Сара Фъргюсън живееше заедно с бившия си съпруг Андрю Маунтбатън-Уиндзор в Royal Lodge в Уиндзор. Ситуацията се промени след новата вълна от разкрития и разследвания, свързани с отношенията на бившия принц с покойния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Андрю Маунтбатън-Уиндзор беше арестуван на 19 февруари 2026 г., на 66-ия си рожден ден, по подозрение в длъжностно нарушение. Разследването е свързано с твърдения, че по времето, когато е бил британски търговски представител, е споделял чувствителна правителствена и търговска информация с Джефри Епстийн. След повече от десет часа в полицейски арест той беше освободен, докато разследването продължава. Андрю отрича да е извършвал нарушения и към момента не е осъден по случая.

Сара Фъргюсън не е обвинена в престъпление във връзка със случая. Въпреки това миналите ѝ контакти с Джефри Епстийн отново попаднаха под обществено внимание след публикуването на нови документи.

Последните публични снимки на Сара Фъргюсън бяха публикувани през пролетта, когато тя беше забелязана извън Великобритания. През последните месеци тя е прекарвала време в Австрия и Швейцария, далеч от обичайното медийно внимание около британското кралско семейство.

Завръщането ѝ съвпада с друга значима промяна в кралското семейство. Принц Хари и съпругата му Меган Маркъл също пристигнаха във Великобритания за продължителен престой шест години след оттеглянето си като работещи членове на монархията и преместването си в Калифорния.

Херцогът и херцогинята на Съсекс са пристигнали с двете си деца, принц Арчи и принцеса Лилибет. Според публикациите семейството планира децата да посещават училище във Великобритания, докато принц Хари и Меган Маркъл ще запазят статута си на неработещи членове на кралското семейство.

Една от основните причини за завръщането на принц Хари се свързва с желанието му да бъде по-близо до своя баща, крал Чарлз III, който през февруари 2024 г. публично обяви, че е диагностициран с рак. Според източници монархът приветства възможността да прекарва повече време със сина си и внуците си, без това да означава връщане на семейство Съсекс към официални кралски задължения.

На този фон завръщането на Сара Фъргюсън бележи и нов етап в личния ѝ живот след десетилетия, през които тя остана тясно свързана с Андрю Маунтбатън-Уиндзор въпреки развода им. Според британската преса тя възнамерява отново да установи постоянна база във Великобритания и да води по-самостоятелен живот.