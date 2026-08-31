Певицата Били Айлиш ожени брат си за дългогодишната му партньорка (СНИМКИ)

Американският музикален продуцент и певец Финиъс О’Конъл се ожени за дългогодишната си партньорка, актрисата и предприемач Клаудия Сулевски. Сватбата се състоя на 29 август в San Ysidro Ranch в Монтесито, Калифорния, в присъствието на семейство и близки приятели.

Специална роля в церемонията имаше сестрата на младоженеца, певицата Били Айлиш, която официално води венчавката. 24-годишната носителка на „Грами“ беше облечена в маслиненозелена рокля с открити рамене, а сред гостите беше и партньорът ѝ, актьорът Нат Улф.

Сред известните гости на сватбата на Финиъс О’Конъл и Клаудия Сулевски бяха Джъстин Бийбър и Хейли Бийбър, актрисите Нина Добрев и Кристен Бел, актьорът Дакс Шепърд, Ема Чембърлейн, Рейчъл Сенът и Джейсън Судейкис.

30-годишната Клаудия Сулевски избра четири специално изработени визии на Oscar de la Renta за сватбения уикенд. За самата церемония тя носеше рокля от коприна в цвят слонова кост с ниска талия и обемна пола, а останалите тоалети бяха предназначени за репетиционната вечеря, приема и афтърпартито.

29-годишният Финиъс О’Конъл, по-известен с артистичното име FINNEAS, избра класически черен смокинг. Музикантът е сред най-успешните продуценти и автори на песни от своето поколение и е дългогодишен творчески партньор на Били Айлиш.

Финиъс О’Конъл и Клаудия Сулевски се запознават през 2018 г. чрез приложението за запознанства Raya. Още след първата им среща музикантът написва песента „Claudia“, вдъхновена от бъдещата му съпруга. По-късно тя става муза и за „Mona Lisa, Mona Lisa“ от 2022 г., като участва и режисира видеоклипа към песента.

Двамата обявиха годежа си през септември 2025 г. след седем години връзка. Финиъс О’Конъл направи предложението по време на пътуване до отдалечен планински район, където организира частна вечеря и изненада Клаудия Сулевски с годежен пръстен.