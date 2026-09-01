Тежки критики към Мел Гибсън, след като се подигра на жестомимичен преводач (ВИДЕО)

Американският актьор и режисьор Мел Гибсън се извини след остра реакция в социалните мрежи заради поведението си към преводач на американски жестов език по време на Fan Expo Canada в Торонто.

Инцидентът се случи на 29 август, когато 70-годишният Мел Гибсън излезе на сцената за дискусията „From Braveheart to Mad Max: A Q&A with Mel Gibson“. Видео от събитието показва как актьорът застава зад преводачката и за кратко имитира движенията на ръцете ѝ, докато тя превежда за глухи и слабочуващи зрители. Клипът бързо се разпространи онлайн и предизвика обвинения в неуважително отношение.

След критиките Мел Гибсън призна, че поведението му е било необмислено. В изявление актьорът го определи като „спонтанна, необмислена глупост“ и подчерта, че не е имал злонамерено намерение. Той се извини на всички, които са били засегнати от действията му.

Mel Gibson is reportedly under fire for mocking an ASL interpreter at Fan Expo Canada: pic.twitter.com/hraMHz8og0 — TheBlaze (@theblaze) August 31, 2026

Случаят отново насочи вниманието към дългата история на публични скандали около носителя на „Оскар“. През 2006 г. Мел Гибсън отправи антисемитски изказвания при арест за шофиране в нетрезво състояние и впоследствие публично се извини. През 2010 г. изтекоха записи от конфликт с бившата му партньорка Оксана Григориева, съдържащи расистки и заплашителни реплики.

Актрисата Уинона Райдър също е твърдяла, че Мел Гибсън е отправял антисемитски и хомофобски коментари по време на частно събитие. Представител на режисьора отхвърли обвиненията ѝ, когато тя отново ги разказа публично през 2020 г.

Въпреки противоречията Мел Гибсън продължава активно да работи в киното. По време на Fan Expo Canada режисьорът говори и за продължението на своя филм от 2004 г. „Страстите Христови“. Проектът е разделен на две части под заглавието „Възкресението на Христос“, като първата е планирана за 2027 г., а втората за 2028 г.

Оригиналният „Страстите Христови“, режисиран от Мел Гибсън, се превърна в огромен боксофис успех въпреки силно поляризираните реакции към филма. Новите продукции са сред най-мащабните проекти на режисьора през последните години и отново поставят името му в центъра на вниманието в Холивуд.