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Тежки критики към Мел Гибсън, след като се подигра на жестомимичен преводач (ВИДЕО)

Тежки критики към Мел Гибсън, след като се подигра на жестомимичен преводач (ВИДЕО)

1 Септември, 2026 15:58 925 4

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Актьорът и режисьор се извини за поведението си на конвенция в Торонто

Тежки критики към Мел Гибсън, след като се подигра на жестомимичен преводач (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американският актьор и режисьор Мел Гибсън се извини след остра реакция в социалните мрежи заради поведението си към преводач на американски жестов език по време на Fan Expo Canada в Торонто.

Инцидентът се случи на 29 август, когато 70-годишният Мел Гибсън излезе на сцената за дискусията „From Braveheart to Mad Max: A Q&A with Mel Gibson“. Видео от събитието показва как актьорът застава зад преводачката и за кратко имитира движенията на ръцете ѝ, докато тя превежда за глухи и слабочуващи зрители. Клипът бързо се разпространи онлайн и предизвика обвинения в неуважително отношение.

След критиките Мел Гибсън призна, че поведението му е било необмислено. В изявление актьорът го определи като „спонтанна, необмислена глупост“ и подчерта, че не е имал злонамерено намерение. Той се извини на всички, които са били засегнати от действията му.

Случаят отново насочи вниманието към дългата история на публични скандали около носителя на „Оскар“. През 2006 г. Мел Гибсън отправи антисемитски изказвания при арест за шофиране в нетрезво състояние и впоследствие публично се извини. През 2010 г. изтекоха записи от конфликт с бившата му партньорка Оксана Григориева, съдържащи расистки и заплашителни реплики.

Актрисата Уинона Райдър също е твърдяла, че Мел Гибсън е отправял антисемитски и хомофобски коментари по време на частно събитие. Представител на режисьора отхвърли обвиненията ѝ, когато тя отново ги разказа публично през 2020 г.

Въпреки противоречията Мел Гибсън продължава активно да работи в киното. По време на Fan Expo Canada режисьорът говори и за продължението на своя филм от 2004 г. „Страстите Христови“. Проектът е разделен на две части под заглавието „Възкресението на Христос“, като първата е планирана за 2027 г., а втората за 2028 г.

Оригиналният „Страстите Христови“, режисиран от Мел Гибсън, се превърна в огромен боксофис успех въпреки силно поляризираните реакции към филма. Новите продукции са сред най-мащабните проекти на режисьора през последните години и отново поставят името му в центъра на вниманието в Холивуд.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мъж

    4 1 Отговор
    Анита а дойде на крипто събитие тонката ще и шие сливата 😇🤣

    16:07 01.09.2026

  • 2 Ироничен

    2 3 Отговор
    Дори известните са длъжни да пораснат. Иначе пак ще има конфузни извинения.

    16:22 01.09.2026

  • 3 Истината

    6 0 Отговор
    Велик актьор!

    Коментиран от #4

    16:41 01.09.2026

  • 4 Още истина

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Истината":

    и велик режисьор

    17:11 01.09.2026