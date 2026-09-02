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Две астронавтки събраха проби от външната страна на МКС по време на космическа разходка

Две астронавтки събраха проби от външната страна на МКС по време на космическа разходка

2 Септември, 2026 17:29 289 2

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  • мкс-
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  • проби-
  • софи адено-
  • джесика меир

Изследването има за цел също да установи докъде могат да се разпространят микроорганизмите, отделяни от станцията

Две астронавтки събраха проби от външната страна на МКС по време на космическа разходка - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Двама астронавти са прекарали близо седем часа извън Международната космическа станция (МКС) по време на космическа разходка, като са събрали проби от външната страна на станцията за изследване дали микроорганизми от вътрешността ѝ попадат върху външните ѝ повърхности и дали могат да оцелеят в условията на Космоса, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Американската астронавтка Джесика Меир и френската астронавтка Софи Адено от Европейската космическа агенция (ESA) са взели проби от различни участъци от външната страна на МКС. Изследването има за цел също да установи докъде могат да се разпространят микроорганизмите, отделяни от станцията. Резултатите могат да бъдат от значение за предотвратяването на биологично замърсяване при бъдещи пилотирани мисии до Луната и Марс.

По време на разходката астронавтите са извършили и редица технически дейности. Те са инсталирали нов рефлектор, който ще подпомага ориентацията на космическите кораби при приближаване и скачване към станцията, както и са заменили камера с висока резолюция.

По време на работата извън станцията Адено за кратко е имала проблеми с движението на лявата си ръка. Според НАСА кабел, свързан със системата за отопление на ръкавицата ѝ, очевидно се е заплел и е ограничил движенията ѝ.

Проблемът е бил отстранен, преди двете астронавтки да се върнат в шлюза на Международната космическа станция, допълва ДПА.

/ВБ/

Източник: www.bta.bg


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    0 0 Отговор
    ТИЯ САТАНИ....

    17:40 02.09.2026

  • 2 авантгард

    0 0 Отговор
    Тези са големи палавници.
    Органична материя прелива в Космоса.
    Ама така е, като се заседяват по няколко месеца там.
    После кой ще чисти?

    17:41 02.09.2026