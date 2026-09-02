Джим Къртис проговори за Дженифър Анистън: Благословен съм!

Джим Къртис свали завесата над отношенията си с Дженифър Анистън и разкри любопитни подробности за любовта им. Хипнотерапевтът и автор говори откровено за връзката си с холивудската звезда в интервю за „The Jamie Kern Lima Show“, като показа доста лична страна от отношенията им, пише marica.bg.

Къртис, който е на 50 години, не пести суперлативи за 57-годишната Анистън. Той я описва като земна, добра и изпълнена с любов, а за самия себе си признава, че се чувства истински щастлив и благодарен, че е част от нейния свят.

Оказва се, че двамата имат и свой начин да преминават през неизбежните моменти на напрежение. Според Къртис разговорът, приемането и медитацията са сред инструментите, които им помагат да не позволяват на дребните конфликти да се превръщат в сериозни проблеми. Той подчертава, че в началото на една връзка по-меките подходи могат да бъдат особено ефективни.

Къртис говори и за важността на това двама души да работят заедно върху отношенията си. По думите му не става въпрос единият да „поправя“ другия, а и двамата да поемат отговорност за начина, по който общуват и разрешават конфликтите.

Още по-любопитна е реакцията на близките на актрисата. Къртис признава, че се чувства изключително добре приет от тесния кръг приятели на Анистън, сред които са звездите от „Приятели“ Кортни Кокс и Лиза Кудроу, както и Джейсън Бейтман и съпругата му Аманда Анка.

Именно това близко обкръжение изглежда е важна част от живота на Анистън. Двойката вече прекарва време не само насаме, но и заедно с приятелите на актрисата.

Любовта между двамата привлече внимание още през лятото на 2025 г., когато бяха забелязани заедно по време на почивка в Майорка. Няколко месеца по-късно Анистън направи връзката им публична и в Instagram.

Днес отношенията им изглеждат все по-сериозни, а Къртис очевидно не се притеснява да говори за тях. Напротив – думите му показват мъж, който е категорично впечатлен от жената до себе си и се чувства напълно приет в нейния свят.

И докато двамата продължават да се наслаждават на връзката си, предстои още един любопитен момент – на 2 септември Анистън ще разговаря публично с Къртис в Ню Йорк по повод новата му книга. Това ще бъде поредният знак, че актрисата вече не се опитва да държи романса си далеч от светлините на прожекторите.