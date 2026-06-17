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Ненчо Балабанов е в болница заради коварна инфекция (ВИДЕО)

Ненчо Балабанов е в болница заради коварна инфекция (ВИДЕО)

17 Юни, 2026 12:31 585 9

  • ненчо балабанов-
  • актьор-
  • водещ-
  • диагноза-
  • пневмония-
  • инфекция

Водещият сподели, че е с пневмония

Ненчо Балабанов е в болница заради коварна инфекция (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Актьорът и телевизионен водещ Ненчо Балабанов влезе в болница по спешност в началото на седмицата и все още се лекува. Това потвърди самият той чрез видео в социалните си мрежи.

"Едва днес разбрахме на 100% кой е врагът и къде се намира. В белия дроб – пневмония. Внимавайте, пазете се. Дори и лятото никой не е застрахован. Малко по-добре съм едва днес. Благодаря ви за хубавите неща, готините пожелания и за подкрепата. Много ви обичам“, обяснява Ненчо за диагнозата, приковала го на легло и на системи и праща въздушна целувка на последователите си в социалните мрежи.

Само преди няколко дни Ненчо Балабанов сподели с феновете си в мрежата, че е с 40 градуса температура. Наложи му се да отмени свое участие заради проблемите със здравето, за което съжаляваше много.

"Човек си мисли едни неща, понякога обаче се случват други. Колкото и гадни да са, няма какво да направим", казва философски водещият на "Сделка или не", като мнозина в коментарите му пожелават бързо оздравяване и възстановяване.


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