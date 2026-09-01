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Ненчо Балабанов напуска "Сделка или не", новият водещ ще е изненада

Ненчо Балабанов напуска "Сделка или не", новият водещ ще е изненада

1 Септември, 2026 07:32 639 5

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Подготвят се нови проекти

Ненчо Балабанов напуска "Сделка или не", новият водещ ще е изненада - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Едно от най-популярните лица от малкия екран, актьорът и телевизионен водещ Ненчо Балабанов, изненадващо обяви, че слиза от сцената на обичаното шоу "Сделка или не". В емоционално обръщение към своите почитатели в социалните мрежи той разкри, че след три години на ежедневен контакт с аудиторията е дошъл моментът да предприеме голяма промяна в професионалния си път. Балабанов изрази огромната си признателност към зрителите, които всеки делничен ден от 18:00 часа са отваряли домовете си за предаването. Водещият благодари за гласуваното доверие, споделените усмивки и силната подкрепа през целия му престой в ефира на NOVA, информира Plovdiv24.bg.

Подготвят се нови проекти

В официалното си съобщение актьорът не спести топли думи за хората зад кулисите, като изказа специални благодарности на продуцентите, на мениджмънта на медията и на целия технически състав, с който реализираха стотици успешни епизоди на шоуто с кутиите.


Въпреки че се разделя с ролята си на водещ в "Сделка или не", Ненчо Балабанов категорично загатна, че това не е сбогуване с телевизионния ефир. Той сподели, че вече е в процес на подготовка на съвсем нови и вълнуващи проекти, с които много скоро ще се завърне пред камерите, за да изненада своите фенове.

Кой е новият водещ на шоуто?

Голямата въпросителна около бъдещето на предаването остава името на неговия наследник. Балабанов пожела успех на човека, който ще заеме неговото място в студиото, но запази пълна дискретност, подчертавайки, че самоличността на новия водещ все още е строго пазена изненада.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сделката пари ме дава

    0 3 Отговор
    браво на ненчо сега ще върнат стария ал бънди

    07:44 01.09.2026

  • 2 Лопата Орешник

    4 3 Отговор
    Имаш нов проект, демек си архитект? Пълен нескопосан, менте водещ! Крайно не на място и абсолютно дразнещ и нелицеприятен!

    07:44 01.09.2026

  • 3 Зелка или две

    1 0 Отговор
    Новият водещ ще бъде Зеленски, а наградите в кутиите - от ЕЦБ.

    07:52 01.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Въй

    0 0 Отговор
    Новият водещ/вода всъйде/щяла да е Емили Тротинеткова.

    07:59 01.09.2026