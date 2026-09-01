Ненчо Балабанов напуска "Сделка или не", новият водещ ще е изненада

Едно от най-популярните лица от малкия екран, актьорът и телевизионен водещ Ненчо Балабанов, изненадващо обяви, че слиза от сцената на обичаното шоу "Сделка или не". В емоционално обръщение към своите почитатели в социалните мрежи той разкри, че след три години на ежедневен контакт с аудиторията е дошъл моментът да предприеме голяма промяна в професионалния си път. Балабанов изрази огромната си признателност към зрителите, които всеки делничен ден от 18:00 часа са отваряли домовете си за предаването. Водещият благодари за гласуваното доверие, споделените усмивки и силната подкрепа през целия му престой в ефира на NOVA, информира Plovdiv24.bg.

Подготвят се нови проекти

В официалното си съобщение актьорът не спести топли думи за хората зад кулисите, като изказа специални благодарности на продуцентите, на мениджмънта на медията и на целия технически състав, с който реализираха стотици успешни епизоди на шоуто с кутиите.

Въпреки че се разделя с ролята си на водещ в "Сделка или не", Ненчо Балабанов категорично загатна, че това не е сбогуване с телевизионния ефир. Той сподели, че вече е в процес на подготовка на съвсем нови и вълнуващи проекти, с които много скоро ще се завърне пред камерите, за да изненада своите фенове.

Кой е новият водещ на шоуто?

Голямата въпросителна около бъдещето на предаването остава името на неговия наследник. Балабанов пожела успех на човека, който ще заеме неговото място в студиото, но запази пълна дискретност, подчертавайки, че самоличността на новия водещ все още е строго пазена изненада.