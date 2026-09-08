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85 години от Блокадата на Ленинград: Началото

85 години от Блокадата на Ленинград: Началото

8 Септември, 2026 12:16 638 12

  • годишнина-
  • блокада-
  • ленинград-
  • втората световна война

На днешния ден през 1941 г. германските сили затварят обръча около втория по големина съветски град, отприщвайки една от най-жестоките хуманитарни катастрофи в човешката история

85 години от Блокадата на Ленинград: Началото - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес, 8 септември 2026 г., се навършват точно 85 години от едно от най-трагичните и повратни събития от времето на Втората световна война — началото на зловещата Блокада на Ленинград. На тази дата през 1941 г. германските войски от група армии „Север“ успяват напълно да прекъснат сухопътните връзки с града, поставяйки началото на 872-дневна обсада, превърнала се в символ на несломим дух и неописуемо страдание.

Стратегическото значение на Ленинград през Втората световна война

Превземането на Ленинград (днешен Санкт Петербург) е сред основните приоритети на нацистка Германия по време на операция „Барбароса“. Градът не само носи името на лидера на Октомврийската революция, но е и ключов промишлен център, както и главна база на съветския Балтийски флот.

Според историческите хроники, Хитлер не е имал намерение да съхрани града или да приеме капитулацията му, а целта е била пълното му заличаване от лицето на земята чрез артилерийски обстрел и системен глад.

Гладът като оръжие: Животът зад блокадната линия

С прекъсването на железопътните и сухопътните артерии, единствената останала връзка със свободната съветска територия става Ладожкото езеро. През зимата то замръзва и се превръща в легендарния „Път на живота“, по който се доставят оскъдни хранителни запаси и се евакуират цивилни граждани под постоянен вражески обстрел.

Първата блокадна зима на 1941–1942 г. остава най-черната страница в историята на града. Поради липса на отопление, електричество и водоснабдяване, съчетани с дневна дажба хляб от едва 125 грама за цивилни, стотици хиляди умират от изтощение. Данните сочат, че общият брой на цивилните жертви по време на блокадата надхвърля 1,1 милиона души, като по-голямата част от тях умират от глад.

85 години от Блокадата на Ленинград: Началото

Пробивът и пълното освобождение

Борбата на съветските войски за разкъсване на обръча е продължителна и кръвопролитна. Важно историческо уточнение е, че на 18 януари 1943 г. военните сили успяват да пробият блокадата по време на операция „Искра“, отваряйки тесен сухопътен коридор край Ладожкото езеро. Това събитие дава надежда и стабилизира снабдяването, но германският обсаден пръстен е окончателно разбит и отхвърлен едва на 27 януари 1944 г., когато градът празнува пълното си освобождение.

И до днес, 85 години по-късно, куражът на ленинградчани остава най-яркото доказателство за триумфа на човешката воля над бруталната военна машина.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 осраински

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    12:19 08.09.2026

  • 2 Павел

    13 1 Отговор
    Смърт на фашизма!!!

    Коментиран от #9

    12:20 08.09.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 10 Отговор
    имало ли е КАНИБАЛИЗЪМ в Ленинград според вас?

    Коментиран от #6, #11, #12

    12:21 08.09.2026

  • 4 Отстрани

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  • 5 ИМАМЕ НОВИНА

    6 1 Отговор
    НИКОЛАЙ ПЕРУКАТА ОТ С.КУКОРЕВО ДАВА ОБЕТ КОРБАН НА НЕСЛОМИМИЯ ДУХ НА РУСНАЦИТЕ СПЕЦИАЛНИ ГОСТИ СЮЛЕМАН НАШИ,АГЕНТ ИВАЙЛО ,ТАГАРЕНКОШАМАЛЕНКО И КАКА ЛЕНА С КРЕМА.

    12:24 08.09.2026

  • 6 неуко същество помни какво ти пиша

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    всяко изядено кебапче от скарата е свързано с канибализъм и страдание!

    12:36 08.09.2026

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 1 Отговор
    слава на героите, слава на русия, вечна дружба

    12:37 08.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ПАВЛА ПРАВСИ

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Павел":

    УМНИТЕ КРАСИВИТЕ С ЛИЛАВИ ПЕРУКИ ЧИСТИ СТО ПРОЦЕНТОВИ ...АШИСТИ.

    12:39 08.09.2026

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 0 Отговор
    ефтините краварски тролове до кога ще спят? да стават и да започват да пишат ха ха ха

    12:41 08.09.2026

  • 11 Хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    А ти пycьо сещаш ли се, какъв враг си си избрал😉 Никакъв шанс нямаш мyxльо срещу омразните ти руснаци😅

    12:43 08.09.2026

  • 12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Имало е.

    12:47 08.09.2026