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LISA се връща в родния Тайланд с новия сингъл “SaWaDiKa“ (ВИДЕО)

LISA се връща в родния Тайланд с новия сингъл “SaWaDiKa“ (ВИДЕО)

4 Септември, 2026 14:38 294 2

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„SaWaDiKa“ отвежда LISA обратно към музикалните ѝ корени и поставя във фокуса отличителния ѝ рап стил и силно хип-хоп звучене

LISA се връща в родния Тайланд с новия сингъл “SaWaDiKa“ (ВИДЕО) - 1
Снимка: Virginia Records
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Тайландската изпълнителка LISA поставя началото на нова глава в соловата си кариера със сингъла „SaWaDiKa“ - първият от предстоящото ѝ EP PRESS PLAY, което ще излезе на 23 октомври.

Продуцирана от Thom Bridges и Ojivolta, „SaWaDiKa“ отвежда LISA обратно към музикалните ѝ корени и поставя във фокуса отличителния ѝ рап стил и силно хип-хоп звучене. Заглавието идва от тайландския поздрав за „здравей“, а връзката с родината на изпълнителката продължава и във впечатляващото официално видео.

Заснет в родния ѝ град Банкок, Тайланд, видеоклипът е режисиран от Bang Jae Yeob и представя LISA на някои от най-разпознаваемите места в града. Видеото съчетава хореография, мащабна продукция и серия от впечатляващи модни визии, превръщайки „SaWaDiKa“ в категорично визуално и музикално завръщане.

Новият сингъл пристига малко преди началото на резиденцията на LISA VIVA LA LISA в The Colosseum at Caesars Palace в Лас Вегас. Всички билети за концертите бяха разпродадени за по-малко от 10 минути, а с четирите си шоута на 13 и 14 ноември и 27 и 28 ноември LISA ще влезе в историята като първият K-pop артист със собствена концертна резиденция в Лас Вегас. Паралелно с музикалните си проекти LISA продължава да разширява присъствието си и в киното. Документалният филм Always Lalisa, режисиран от Sue Kim, ще направи своята премиера на Международния филмов фестивал в Торонто, а от 12 октомври ще бъде разпространен в кината по света.

Наскоро тя се включи и в откриването на Световното първенство по футбол през 2026 г. в Лос Анджелис заедно с Anitta и Rema, където тримата представиха песента „Goals“ от официалния албум на FIFA World Cup 2026.

Извън музиката LISA направи и своя актьорски дебют в ролята на Mook в третия сезон на хитовия сериал на HBO The White Lotus, а в момента работи и по първата си голяма филмова роля в TYGO – нова глава от вселената на Extraction.


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