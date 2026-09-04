LISA се връща в родния Тайланд с новия сингъл “SaWaDiKa“ (ВИДЕО)

Тайландската изпълнителка LISA поставя началото на нова глава в соловата си кариера със сингъла „SaWaDiKa“ - първият от предстоящото ѝ EP PRESS PLAY, което ще излезе на 23 октомври.
Продуцирана от Thom Bridges и Ojivolta, „SaWaDiKa“ отвежда LISA обратно към музикалните ѝ корени и поставя във фокуса отличителния ѝ рап стил и силно хип-хоп звучене. Заглавието идва от тайландския поздрав за „здравей“, а връзката с родината на изпълнителката продължава и във впечатляващото официално видео.
Заснет в родния ѝ град Банкок, Тайланд, видеоклипът е режисиран от Bang Jae Yeob и представя LISA на някои от най-разпознаваемите места в града. Видеото съчетава хореография, мащабна продукция и серия от впечатляващи модни визии, превръщайки „SaWaDiKa“ в категорично визуално и музикално завръщане.
Новият сингъл пристига малко преди началото на резиденцията на LISA VIVA LA LISA в The Colosseum at Caesars Palace в Лас Вегас. Всички билети за концертите бяха разпродадени за по-малко от 10 минути, а с четирите си шоута на 13 и 14 ноември и 27 и 28 ноември LISA ще влезе в историята като първият K-pop артист със собствена концертна резиденция в Лас Вегас. Паралелно с музикалните си проекти LISA продължава да разширява присъствието си и в киното. Документалният филм Always Lalisa, режисиран от Sue Kim, ще направи своята премиера на Международния филмов фестивал в Торонто, а от 12 октомври ще бъде разпространен в кината по света.
Наскоро тя се включи и в откриването на Световното първенство по футбол през 2026 г. в Лос Анджелис заедно с Anitta и Rema, където тримата представиха песента „Goals“ от официалния албум на FIFA World Cup 2026.
Извън музиката LISA направи и своя актьорски дебют в ролята на Mook в третия сезон на хитовия сериал на HBO The White Lotus, а в момента работи и по първата си голяма филмова роля в TYGO – нова глава от вселената на Extraction.
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1 Николай мухльото
14:49 04.09.2026
2 Николай адамс
14:50 04.09.2026