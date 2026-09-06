Новини
Любопитно »
Филип Буков продава мотора си за 5500 евро

Филип Буков продава мотора си за 5500 евро

6 Септември, 2026 15:28 334 2

  • филип буков-
  • мотор-
  • продава

Мотоциклетът е 250-кубиков, с 43 конски сили, четиритактов, с водно охлаждане

Филип Буков продава мотора си за 5500 евро - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

„Продава се. Моторът”. Това е написал актьорът Филип Буков в социалните мрежи и публикува няколко свои снимки с двуколесното си возило. В публикацията си той е пратил линк към mobile.bg, от който става ясно, че продава спортния си кросов мотоциклет от испанската марка GasGas за сумата от 5500 евро, пише hotarena.net.

„Моторът е в отлично техническо състояние, втори собственик, закупуван нов от представителството на марката в София, България. На 73 моточаса. Сервизиран навреме, без належащи ремонти и т. н. Цена по телефон не се коментира!”, пише в обявата на единия от капитаните в „Аз обичам България” по bTV.

Мотоциклетът е 250-кубиков, с 43 конски сили, четиритактов, с водно охлаждане.

Актьорът често споделя, че обича моторите, адреналина и бързите скорости, посещава дори мотосъстезания в чужбина, но определено не е най-внимателният пилот или поне кара доста рисково.

Поради любовта си към двете колела, той неведнъж е претърпявал инциденти. През февруари 2021 г. актьорът призна, че е паднал с мотора си и е получил охлузвания и извадено рамо. Затова се е наложило да ходи на ядреномагнитен резонанс и рамото да бъде наместено от ортопед. През юни 2025 г. Буков отново се потроши с любимата си играчка и дори беше забелязан да ходи с патерици на репетиции и представления.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шорт

    2 0 Отговор
    На третия път няма късмет! Един мой приятел го погребаха преди 4 години!

    15:31 06.09.2026

  • 2 Един

    0 0 Отговор
    Като го гледам,май обича и моторите с два коша и цепнати фарове.

    15:32 06.09.2026