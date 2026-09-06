Филип Буков продава мотора си за 5500 евро

„Продава се. Моторът”. Това е написал актьорът Филип Буков в социалните мрежи и публикува няколко свои снимки с двуколесното си возило. В публикацията си той е пратил линк към mobile.bg, от който става ясно, че продава спортния си кросов мотоциклет от испанската марка GasGas за сумата от 5500 евро, пише hotarena.net.
„Моторът е в отлично техническо състояние, втори собственик, закупуван нов от представителството на марката в София, България. На 73 моточаса. Сервизиран навреме, без належащи ремонти и т. н. Цена по телефон не се коментира!”, пише в обявата на единия от капитаните в „Аз обичам България” по bTV.
Мотоциклетът е 250-кубиков, с 43 конски сили, четиритактов, с водно охлаждане.
Актьорът често споделя, че обича моторите, адреналина и бързите скорости, посещава дори мотосъстезания в чужбина, но определено не е най-внимателният пилот или поне кара доста рисково.
Поради любовта си към двете колела, той неведнъж е претърпявал инциденти. През февруари 2021 г. актьорът призна, че е паднал с мотора си и е получил охлузвания и извадено рамо. Затова се е наложило да ходи на ядреномагнитен резонанс и рамото да бъде наместено от ортопед. През юни 2025 г. Буков отново се потроши с любимата си играчка и дори беше забелязан да ходи с патерици на репетиции и представления.
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1 Шорт
15:31 06.09.2026
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15:32 06.09.2026