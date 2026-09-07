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Ивка Бейбе: от "Ергенът: Любов в рая" до родопска булка (ВИДЕО)

Ивка Бейбе: от "Ергенът: Любов в рая" до родопска булка (ВИДЕО)

7 Септември, 2026 11:35 669 12

  • ивка бейбе-
  • ергенът: любов в рая-
  • булка-
  • рибново

Провокативната водеща се подложи на уникален сватбен ритуал

Ивка Бейбе: от "Ергенът: Любов в рая" до родопска булка (ВИДЕО) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Провокативната участничка в риалити формата „Ергенът: Любов в рая“ Ивка Бейбе изненада последователите си, като се преобрази в булка според вековните традиции на родопското село Рибново. Инфлуенсърката посети китното селце, прочуто в цяла България с автентичния си сватбен ритуал „гелина“, пише woman.bg.

Посещението се осъществява след покана от две местни жителки, Айше и Невсе, които са нейни почитателки в социалните мрежи. Те се свързват с Ивка преди около два месеца с идеята тя да покаже на широката аудитория уникалния обичай.

След тричасово пътуване до Рибново, освен че облече традиционната носия, инфлуенсърката опита и местни специалитети като боб с пастърма, баница на седем точилки и овче мляко.


Село Рибново, чието население е изцяло мюсюлманско, е единственото място в България, където традицията „гелина“ все още е жива. Ритуалът включва обличането на булката в специална, ръчно изработена рокля, наречена „руба“. Характерен елемент е червеното було, което за разлика от бялото, символизира девствеността и чистотата на момичето.

Ивка Бейбе, на 26 години от Варна, е сред най-запомнящите се участнички в настоящия сезон на „Ергенът: Любов в рая“. Тя е известна и като една от най-скандалните инфлуенсърки в страната, с аудитория от над 140 000 последователи в YouTube и повече от 200 000 в Instagram. Позната е с острия си език, провокативния си стил и специфичното си чувство за хумор.

В своя подкаст тя често интервюира популярни личности от различни сфери – от политиката до шоубизнеса. Самата тя описва идеалния мъж като „гръцки бог Аполон“ и споделя, че никога не би простила лъжа във връзка. Малко известен факт за нея е, че е левичарка и е учила в Испания по програма „Еразъм“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ще Й се

    5 2 Отговор
    То всеки ден не е великден

    11:38 07.09.2026

  • 2 Ха ха ха

    5 2 Отговор
    Дубре

    11:39 07.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Факт

    8 2 Отговор
    Само тя си знае на какви ли неща се е подлагала.

    11:42 07.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ами,

    6 1 Отговор
    Представям си колко са мюсюлманки Айше и Невсе щом са фенки на това същество Ивка.Сватбеният ритуал „гелина“го има и в Албания и при скопяните и е по-скоро атракция отколкото традиция.99.99% в тези изолирани села не правят такива сватби.И да в Рибново изповядват ислям но са си българи-българомохамедани.

    11:45 07.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Бети хилтън

    0 0 Отговор
    Одисея е много хубав филм

    12:08 07.09.2026

  • 10 Гост

    3 1 Отговор
    При такива бомбандировки с простащина по "националните" телевизии народа изпростява и изтрещява тотално, особено младите които възприемат "кифлите" като обекти на подражание!

    12:11 07.09.2026

  • 11 Соваж бейби

    2 1 Отговор
    😵‍💫Защо си е направила така страшно лицето дори и с цветя не си спомням такива щуротии при българите в минали епохи.Прилича ми на обичаите при Zaouli dance западна Африка.

    12:16 07.09.2026

  • 12 Дуньо простия

    2 1 Отговор
    Абе много накриво и турени тия cucu.

    12:16 07.09.2026