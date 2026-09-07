Ивка Бейбе: от "Ергенът: Любов в рая" до родопска булка (ВИДЕО)

Провокативната участничка в риалити формата „Ергенът: Любов в рая“ Ивка Бейбе изненада последователите си, като се преобрази в булка според вековните традиции на родопското село Рибново. Инфлуенсърката посети китното селце, прочуто в цяла България с автентичния си сватбен ритуал „гелина“, пише woman.bg.
Посещението се осъществява след покана от две местни жителки, Айше и Невсе, които са нейни почитателки в социалните мрежи. Те се свързват с Ивка преди около два месеца с идеята тя да покаже на широката аудитория уникалния обичай.
След тричасово пътуване до Рибново, освен че облече традиционната носия, инфлуенсърката опита и местни специалитети като боб с пастърма, баница на седем точилки и овче мляко.
Село Рибново, чието население е изцяло мюсюлманско, е единственото място в България, където традицията „гелина“ все още е жива. Ритуалът включва обличането на булката в специална, ръчно изработена рокля, наречена „руба“. Характерен елемент е червеното було, което за разлика от бялото, символизира девствеността и чистотата на момичето.
Ивка Бейбе, на 26 години от Варна, е сред най-запомнящите се участнички в настоящия сезон на „Ергенът: Любов в рая“. Тя е известна и като една от най-скандалните инфлуенсърки в страната, с аудитория от над 140 000 последователи в YouTube и повече от 200 000 в Instagram. Позната е с острия си език, провокативния си стил и специфичното си чувство за хумор.
В своя подкаст тя често интервюира популярни личности от различни сфери – от политиката до шоубизнеса. Самата тя описва идеалния мъж като „гръцки бог Аполон“ и споделя, че никога не би простила лъжа във връзка. Малко известен факт за нея е, че е левичарка и е учила в Испания по програма „Еразъм“.
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1 Ще Й се
11:38 07.09.2026
2 Ха ха ха
11:39 07.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Факт
11:42 07.09.2026
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6 ами,
11:45 07.09.2026
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9 Бети хилтън
12:08 07.09.2026
10 Гост
12:11 07.09.2026
11 Соваж бейби
12:16 07.09.2026
12 Дуньо простия
12:16 07.09.2026