„Глория Гейнър на 83 г.: Гласът зад „I Will Survive“

Глория Гейнър, един от най-популярните гласове на диско ерата, навършва 83 години на 7 септември. Повече от половин век след началото на кариерата си американската певица остава неразривно свързана с песента „I Will Survive“ – световен хит, превърнал се в символ на устойчивостта, независимостта и способността да започнеш отначало.

От Нюарк до световната сцена

Глория Гейнър е родена като Глория Фоулс на 7 септември 1943 г. в Нюарк, Ню Джърси. Израства в музикално семейство – баща ѝ пее и свири на китара, а трима от братята ѝ участват в госпъл квартет.

Професионалният ѝ път започва през 60-те години, когато пее с R&B формацията The Soul Satisfiers. Големият пробив идва през 1974 г. с нейната версия на „Never Can Say Goodbye“, която я превръща в една от първите големи звезди на зараждащата се диско култура.

Песента, която промени всичко

Истинската музикална безсмъртност идва с „I Will Survive“. Любопитното е, че песента първоначално е издадена като B-страна на сингъла „Substitute“. Диджеите обаче започват да предпочитат именно „I Will Survive“, а интересът бързо се прехвърля и към радиостанциите.

През март 1979 г. песента достига №1 в американската класация Billboard Hot 100. Година по-късно носи на Гейнър „Грами“ за най-добър диско запис – категория, която съществува само за една година.

С времето „I Will Survive“ надхвърля границите на диско музиката. Посланието за преодоляване на раздяла и намиране на вътрешна сила я превръща в песен на поколения хора, преминаващи през лични трудности.

През 2012 г. записът влиза в Залата на славата на „Грами“, а през 2016 г. е включен и в Националния регистър на звукозаписите към Библиотеката на Конгреса на САЩ заради своето културно и историческо значение.

Кариера, която не приключи с диско ерата

Глория Гейнър успява да продължи кариерата си и след отшумяването на диско манията. Сред другите ѝ популярни песни е „I Am What I Am“, която през 80-те години се превръща в поредния ѝ клубен хит.

Десетилетия по-късно певицата доказва, че успехът ѝ не принадлежи единствено на миналото. Албумът ѝ „Testimony“ печели „Грами“ за най-добър roots gospel албум през 2020 г. Така Гейнър вече има две награди „Грами“ и общо седем номинации.

На сцената и след 80-те

И на повече от 80 години Глория Гейнър продължава да бъде активна. През юни 2026 г. тя беше специален музикален гост на церемонията Celebration of Service to America Awards във Вашингтон. Официалният ѝ сайт продължава да представя нова музика и проекта за биографичен филм за живота ѝ, продуциран от телевизионната журналистка Робин Робъртс.

На 83 години Глория Гейнър остава много повече от „кралицата на диското“. Кариерата ѝ е доказателство за посланието на най-големия ѝ хит – че след трудностите човек може да се изправи, да продължи напред и, както гласи заглавието на песента, да оцелее.