Кралят на ужаса не смята да мълчи: Какво се случва със Стивън Кинг?

Стивън Кинг остава една от най-обсъжданите фигури в световната култура и медийно пространство през юли 2026 година. Кралят на ужаса умело балансира между мащабни творчески планове, ожесточени сблъсъци с цензурата в САЩ и бурни политически дебати в социалните мрежи. На 78-годишна възраст писателят доказва, че е далеч от идеята за пенсиониране, въпреки че всяка негова публична проява се следи под лупа от милиони фенове и критици по целия свят.

Творчески планове: Завръщането към „Тъмната кула“ и новия епос „Other Worlds Than These“

Творческият двигател на Стивън Кинг не е забавил темпото си ни най-малко, а най-голямата новина за почитателите му е официалното обявяване на новия му роман, озаглавен „Other Worlds Than These“. Излизането на книгата на пазара е насрочено за 6 октомври 2026 година, като заглавието вече оглавява класациите за най-очаквани заглавия на есента.

Този роман е дългоочакваното и емоционално завръщане на Кинг към света на „Талисманът“ (The Talisman) и „Черният дом“ (Black House). Книгата представлява финалната трета част от епичната трилогия, замислена заедно с неговия дългогодишен приятел и съавтор Питър Строб, който почина преди няколко години. Според официалния сайт на автора (stephenking.com), Строб е участвал активно в ранните етапи на концептуализиране на сюжета и структурата на историята преди кончината си. Кинг е поел ангажимента сам да завърши ръкописа, за да почете паметта на своя колега.

В центъра на сюжета на „Other Worlds Than These“ отново застава порасналият протагонист Джак Сойър, който вече е зрял мъж, изправен пред най-мрачната си мисия до момента. Книгата обещава да бъде истински празник за феновете на митологията на Кинг, тъй като заглавието директно цитира една от най-известните реплики на Джейк Чеймбърс („Има и други светове освен тези“). Самият писател сподели в мрежата Bluesky своя снимка с тениска, изобразяваща символа „Ка“, загатвайки за мащабна и директна връзка между новия роман и неговия магнум опус – поредицата „Тъмната кула“ (The Dark Tower).

Освен това, през май 2026 г. Кинг изненада читателите с новия си разказ „Dinah’s Hat“, публикуван в престижното списание The Atlantic. Междувременно Холивуд продължава да черпи вдъхновение от него: в момента текат снимките на втория сезон на сериала „Институтът“ (The Institute) под шапката на MGM, а класическата адаптация „Мъртвата зона“ (The Dead Zone) на Дейвид Кроненберг се подготвя за нов дигитален живот в стрийминг платформата Tubi от 1 август.

Скандалът в Юта: „Какво им има на тези хора?“

През юли 2026 г. Стивън Кинг се оказа в центъра на сериозен културен сблъсък на родна земя. На 13-15 юли щатът Юта официално забрани разпространението на емблематичния му сборник с новели „Особени сезони“ (Different Seasons, 1982 г.) във всички държавни училища на територията на щата. Мотивът на местните училищни настоятелства е, че книгата съдържа „обективно чувствителни и неприлични материали“.

Реакцията на Кинг в социалните мрежи беше светкавична и изключително остра:

„Забраниха „Особени сезони“ в Юта. Книгата съдържа „Бъди до мен“ (The Body) и „Изкуплението Шоушенк“ – истории за приятелство и смелост. Напълно подходяща е и за тийнейджъри. Какво им има на тези хора?“

Според репортаж на медията The Guardian, Кинг призова младите хора да не се поддават на политическата цензура, а да отидат в местните обществени библиотеки или книжарници и сами да прочетат забранените заглавия. Случаят предизвика масови дебати за свободата на словото в американската образователна система.

Личен живот и медийни изяви: Битката на политическия фронт

В личен план Стивън Кинг продължава да живее сравнително уединено в щата Мен със съпругата си Табита Кинг, като семейството му остава истинска писателска династия – синовете му Джо Хил и Оуен Кинг също издават нови произведения през тази година.

Въпреки че в края на 2024 г. Кинг обяви, че напуска платформата X (бившия Twitter) заради „токсична атмосфера“, той редовно се завръща в публичното пространство, за да коментира горещите обществени процеси. Писателят остава един от най-гласовитите критици на Доналд Тръмп. Буквално в средата на юли 2026 г. Кинг иронизира изявленията на Тръмп за даряването на президентската му заплата, отбелязвайки пред Yahoo Finance, че това не е „кой знае какво“, след като Тръмп е спечелил милиарди от криптовалутни начинания.

През последните седмици писателят премина и през медийна буря, след като първоначално подкрепи в X местен демократ в Мен, обвинен в сексуално насилие. След вълна от обществено недоволство, Кинг бързо изтри публикациите си и уточни позицията си в изявление, цитирано от Fox News , подчертавайки, че ако обвиненията са верни, кандидатът незабавно трябва да се оттегли.

На 78 години Стивън Кинг доказва, че думата „оттегляне“ не съществува в неговия речник. Той остава буден ум, продуктивен творец и безпощаден критик на съвремието, чийто глас отеква със същата сила, както и преди половин век.