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Памела Андерсън за диагнозата Хепатит C: Дадоха ми 10 години живот!

Памела Андерсън за диагнозата Хепатит C: Дадоха ми 10 години живот!

8 Септември, 2026 15:31 367 3

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По онова време все още не е съществувало лечение на вируса

Памела Андерсън за диагнозата Хепатит C: Дадоха ми 10 години живот! - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актрисата и модел Памела Андерсън разказа откровено за диагнозата хепатит C, която е получила в края на 90-те години, когато все още не е съществувало ефективно лечение на вируса.

59-годишната звезда от „Спасители на плажа“ говори за тежкия период по време на благотворителната гала amfAR Gala Venezia 2026 във Венеция, посветена на събирането на средства за медицински изследвания.

„Това беше смъртна присъда. Лекарят ми каза, че вероятно ми остават около 10 години живот“, призна Памела Андерсън.

Актрисата разказа, че диагнозата е повлияла сериозно на решенията ѝ през следващите години. Най-големият ѝ страх не бил свързан със собствената ѝ смърт, а с бъдещето на двамата ѝ синове, Брандън Томас Лий и Дилън Джагър Лий, които има от бившия си съпруг, барабаниста на Mötley Crüe Томи Лий.

По-рано Памела Андерсън е споделяла, че се е заразила с хепатит C, след като с Томи Лий използвали една и съща игла за татуиране. Двамата бяха женени между 1995 и 1998 г.

Нови медикаменти за лечение на хепатит C бяха одобрени през следващите години, а през 2015 г. актрисата съобщи, че вече е излекувана. По думите ѝ лечението е било изключително скъпо и е изчерпало почти всичките ѝ финансови средства.

Въпреки успешното лечение Памела Андерсън призна, че чувството за срам и вина е останало с нея дълго време. Тя свърза този период и с преживяното сексуално насилие в детството си, което също е оказало трайно влияние върху начина, по който е възприемала себе си.

Звездата от „The Last Showgirl“ обаче подчерта, че отказва да се определя като жертва.

„Аз съм победител. Силна и способна съм повече, отколкото някога съм си представяла. Не съм девойка в беда, независимо колко лесно е да играя тази роля“, заяви Андерсън.

По време на amfAR Gala Venezia Памела Андерсън беше отличена с Award of Courage за своята обществена ангажираност. Организацията amfAR работи за финансиране на научни изследвания и за прекратяване на епидемията от СПИН.

Актрисата за първи път разкри публично диагнозата си с хепатит C през 2002 г. Преди окончателното си излекуване през 2015 г. тя споделяше, че няма сериозни симптоми и продължава да води нормален живот.


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    15:33 08.09.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

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  • 3 Aлфа Bълкът

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