AMC плаща $120 млн. на създателите на "Живите мъртви"

AMC Networks ще плати 120 млн. долара на създателя на „Живите мъртви“ (The Walking Dead) Робърт Къркман и още четирима продуценти на хитовия сериал, с което ще бъде сложен край на продължил близо девет години съдебен спор.
Делото е свързано с начина, по който медийната компания е изчислявала печалбите и дължимите на продуцентите отчисления от един от най-успешните си телевизионни франчайзи. Къркман и останалите ищци оспорваха счетоводните практики на AMC и твърдяха, че не са получили полагащия им се дял от приходите.
Съгласно постигнатото споразумение AMC ще изплати общо 120 млн. долара на два транша. Сделката позволява на компанията да избегне федерален процес, който трябваше да започне през октомври.
Споразумението беше оповестено и в документи, подадени до американската Комисия по ценните книжа и борсите (SEC). То ще окаже значително влияние върху паричните средства на AMC, но окончателно прекратява един от най-продължителните финансови спорове около „Живите мъртви“.
Двете страни заявиха, че са удовлетворени от постигнатото извънсъдебно решение и от приключването на дългогодишния конфликт.
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1 Дзак
14:55 09.09.2026
2 Хаха
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