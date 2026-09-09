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AMC плаща $120 млн. на създателите на "Живите мъртви"

AMC плаща $120 млн. на създателите на "Живите мъртви"

9 Септември, 2026 14:43 412 3

  • живите мъртви-
  • amc networks-
  • съдебна битка-
  • споразумение

AMC Networks сложи край на деветгодишна съдебна битка за печалбите от хитовия франчайз

AMC плаща $120 млн. на създателите на "Живите мъртви" - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

AMC Networks ще плати 120 млн. долара на създателя на „Живите мъртви“ (The Walking Dead) Робърт Къркман и още четирима продуценти на хитовия сериал, с което ще бъде сложен край на продължил близо девет години съдебен спор.

Делото е свързано с начина, по който медийната компания е изчислявала печалбите и дължимите на продуцентите отчисления от един от най-успешните си телевизионни франчайзи. Къркман и останалите ищци оспорваха счетоводните практики на AMC и твърдяха, че не са получили полагащия им се дял от приходите.

Съгласно постигнатото споразумение AMC ще изплати общо 120 млн. долара на два транша. Сделката позволява на компанията да избегне федерален процес, който трябваше да започне през октомври.

Споразумението беше оповестено и в документи, подадени до американската Комисия по ценните книжа и борсите (SEC). То ще окаже значително влияние върху паричните средства на AMC, но окончателно прекратява един от най-продължителните финансови спорове около „Живите мъртви“.

Двете страни заявиха, че са удовлетворени от постигнатото извънсъдебно решение и от приключването на дългогодишния конфликт.


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