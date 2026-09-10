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Актьорът Ноел Кларк е обвинен в сексуални престъпления срещу 5 жени

Актьорът Ноел Кларк е обвинен в сексуални престъпления срещу 5 жени

10 Септември, 2026 07:51 837 7

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  • сексуални престъпления

Обвиненията са повдигнати след разследване, започнало през септември 2025 г.

Актьорът Ноел Кларк е обвинен в сексуални престъпления срещу 5 жени - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Британският актьор Ноел Кларк е обвинен в сексуални престъпления срещу пет жени, пише nova.bg. Смята се, че деянията са извършени в периода между 2007 и 2016 г.

50-годишният Кларк има две обвинения за сексуално посегателство, три за воайорство и едно за непристойно поведение. Актьорът трябва да се яви пред Уестминстърския магистратски съд на 21 октомври.

От лондонската полиция съобщиха, че обвиненията са повдигнати след разследване, започнало през септември 2025 г. Впоследствие материалите по разследването били предадени на Кралската прокуратура, която е дала разрешение за повдигане на обвиненията.

Детективът Майк Кейгни, чийто екип ръководи разследването, заяви, че жените, свързани със случая, продължават да получават подкрепа от специално обучени служители.

„Призоваваме всеки, който е станал жертва на сексуално посегателство, да се свърже с полицията. Информацията, която предоставите, ще бъде обработена с най-голяма чувствителност, а на разположение са обучени разследващи служители, които да ви окажат необходимата подкрепа“, посочи Кейгни.

Ноел Кларк е познат на публиката най-вече с ролята си на Мики Смит в популярния британски сериал „Doctor Who“. Сред по-известните филмови продукции с негово участие са „Star Trek Into Darkness“, „Centurion“, „Mute“, „I Kill Giants“ и „SAS: Rise of the Black Swan“. Кларк е и сценарист и режисьор на филмите „Kidulthood“, „Adulthood“ и „Brotherhood“, в които изпълнява ролята на Сам Пийл. През 2009 г. той получава наградата BAFTA „Изгряваща звезда“.


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  • 3 хорошо вспомнить

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