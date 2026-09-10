Неандерталци в Румъния: Откриха 83 костни оръдия

Традиционната представа за неандерталците като за примитивни диваци претърпя пореден сериозен удар. При мащабно изследване на археологически обект Abri 122/1200 в Източните Карпати в Румъния, археолози, ръководени от Стефан Василе от Букурещкия университет, анализираха над 10 000 фрагмента от животински кости. Резултатите, публикувани от изданието The Daily Galaxy, показват, че 83 костни фрагмента носят явни следи от човешка обработка.
Учените са приложили прецизен микроанализ и методи за просяване, които разкриват, че тези древни инструменти не са били случайни отломки. Част от артефактите са били планирани и използвани като клинове за цепене на дървесина, чукове, както и за прецизна обработка на кожи и камък. Според Стефан Василе, цитиран от unian.net, причината тези инструменти да останат незабелязани с десетилетия са по-грубите методи на разкопки в миналото, при които са се събирали само големи и напълно запазени кости, а по-дребните фрагменти са били пренебрегвани.
Откритието окончателно доказва, че неандерталците в този регион на Европа са притежавали напреднали технологии, подобни на тези, открити във Франция, Испания и Сибир.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 стара новина
09:20 10.09.2026
2 У Булгаристаня име 6 млн такива
09:20 10.09.2026
3 Антична дачия
09:24 10.09.2026
4 Пич
Те, неандерталците, още са си в Румъния...!!!
09:31 10.09.2026
5 Тити на Кака
Венелините много трудно осъзнават това....
09:31 10.09.2026
6 хаберих
09:38 10.09.2026
7 патент
09:42 10.09.2026
8 Наблюдател
09:46 10.09.2026