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Неандерталци в Румъния: Откриха 83 костни оръдия

Неандерталци в Румъния: Откриха 83 костни оръдия

10 Септември, 2026 09:15 474 8

  • костни оръдия-
  • неандерталци-
  • румъния-
  • откритие-
  • стефан василе

Ново сканиране на 10 000 кости преобръща историята

Неандерталци в Румъния: Откриха 83 костни оръдия - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Традиционната представа за неандерталците като за примитивни диваци претърпя пореден сериозен удар. При мащабно изследване на археологически обект Abri 122/1200 в Източните Карпати в Румъния, археолози, ръководени от Стефан Василе от Букурещкия университет, анализираха над 10 000 фрагмента от животински кости. Резултатите, публикувани от изданието The Daily Galaxy, показват, че 83 костни фрагмента носят явни следи от човешка обработка.

Неандерталци в Румъния: Откриха 83 костни оръдия
Снимка: Интернет

Учените са приложили прецизен микроанализ и методи за просяване, които разкриват, че тези древни инструменти не са били случайни отломки. Част от артефактите са били планирани и използвани като клинове за цепене на дървесина, чукове, както и за прецизна обработка на кожи и камък. Според Стефан Василе, цитиран от unian.net, причината тези инструменти да останат незабелязани с десетилетия са по-грубите методи на разкопки в миналото, при които са се събирали само големи и напълно запазени кости, а по-дребните фрагменти са били пренебрегвани.

Откритието окончателно доказва, че неандерталците в този регион на Европа са притежавали напреднали технологии, подобни на тези, открити във Франция, Испания и Сибир.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 стара новина

    7 0 Отговор
    Е , това че има неандерталци в Румъния не е нещо ново. Същите от време на време идват на почивка в България а през лятото напълно окупират северна Гърция. Най лесно се разпознават по начина на шофиране.

    09:20 10.09.2026

  • 2 У Булгаристаня име 6 млн такива

    4 1 Отговор
    Отктрит е и Айфон, но е бил заключен и сега го разкодирват.

    09:20 10.09.2026

  • 3 Антична дачия

    3 1 Отговор
    Румънците може и да са неандерталци, но Хомо Шопиенс са още по-зле.

    09:24 10.09.2026

  • 4 Пич

    2 0 Отговор
    Тия па...?!
    Те, неандерталците, още са си в Румъния...!!!

    09:31 10.09.2026

  • 5 Тити на Кака

    2 0 Отговор
    Има разлика между "оръдие" и "оръдие на труда".
    Венелините много трудно осъзнават това....

    09:31 10.09.2026

  • 6 хаберих

    0 0 Отговор
    Чък Норис спечелил “Тур дьо Франс” с велоергометър!

    09:38 10.09.2026

  • 7 патент

    0 0 Отговор
    Днес в Румъния има ли не андерталци? Дерт по талци.

    09:42 10.09.2026

  • 8 Наблюдател

    0 0 Отговор
    Първо си помислих за живи неандерталци, румънци.

    09:46 10.09.2026