Гай Ричи навърши 58 г.: Режисьорът, който превърна гангстерите в джентълмени

Британският режисьор, сценарист и продуцент Гай Ричи навършва 58 години днес, 10 септември. Роден през 1968 г. в Хатфийлд, Хартфордшър, той се превърна в един от най-разпознаваемите съвременни британски кинематографисти благодарение на характерната си смес от черен хумор, криминални сюжети, ексцентрични персонажи и динамичен монтаж.

От напуснал училище тийнейджър до известен режисьор

Пътят на Гай Ричи към киното е далеч от традиционния. Той напуска училище на 15 години и никога не учи в киноакадемия. Започва от най-ниските позиции във филмовата индустрия, а през 90-те години снима реклами и музикални видеоклипове. През 1995 г. създава късометражния The Hard Case, който се оказва важна стъпка към първия му пълнометражен филм.

Големият пробив идва през 1998 г. с „Две димящи дула“ (Lock, Stock and Two Smoking Barrels). Филмът налага стила на Ричи и помага за изгряването на няколко бъдещи звезди, сред които Джейсън Стейтъм и Вини Джоунс.

Две години по-късно режисьорът затвърждава успеха си с „Гепи“ (Snatch) с Брад Пит, Джейсън Стейтъм и Бенисио дел Торо. Криминалната комедия остава сред най-разпознаваемите заглавия в кариерата му.

Следват високобюджетните „Шерлок Холмс“ и „Шерлок Холмс: Игра на сенки“ с Робърт Дауни-младши и Джъд Лоу, „Аладин“, „Гневът на човека“, „Операция Форчън: Троянски кон“, „Заветът“ и „Джентълмените“. Само „Аладин“ от 2019 г. премина границата от 1 млрд. долара приходи в световния боксофис.

Бракът с Мадона и новото семейство

Личният живот на Гай Ричи също дълго време е под светлините на прожекторите. През 2000 г. той се жени за Мадона, а бракът им продължава до 2008 г. Двамата имат син Роко, а по време на брака си осиновяват и Дейвид Банда.

По-късно режисьорът открива любовта с британския модел Джаки Ейнсли. Двамата сключват брак през 2015 г. и имат три деца – Рафаел, Ривка и Леви. Така Ричи е баща на общо пет деца.

Любопитен детайл е, че въпреки огромния си успех Ричи не е продукт на класическото кинообразование. Самият той неведнъж е демонстрирал предпочитанието си към практическата работа пред академичния път – подход, който вероятно обяснява и необичайния визуален език на филмите му.

Гай Ричи през 2026 г.

На 58 години режисьорът остава изключително продуктивен. През 2026 г. излезе екшън трилърът му „In the Grey“ с Хенри Кавил, Джейк Джиленхол и Ейса Гонсалес, а Ричи стои и зад новата телевизионна интерпретация „Young Sherlock“, която проследява младите години на прочутия детектив. При представянето на сериала през февруари режисьорът обясни, че историята показва произхода на физическите умения на Шерлок Холмс – страна на героя, която той развива постепенно.

Особено силна година е и за „Джентълмените“. Вторият сезон на сериала стартира на 3 септември 2026 г., отново със запазената марка на Ричи – британски аристократи, престъпен свят, черен хумор и борба за власт. Само дни по-късно стана ясно, че продукцията е подновена и за трети сезон.

Сред следващите му проекти е и „Wife & Dog“ с Бенедикт Къмбърбач, Розамунд Пайк и Антъни Хопкинс, който отново отвежда Ричи към света на британската висша класа, семейните интриги и предателствата.

Близо три десетилетия след „Две димящи дула“ Гай Ричи продължава да прави това, което го превърна в запазена марка на британското кино – да превръща престъпници, аристократи и антигерои в персонажи от един бърз, ироничен и безпогрешно разпознаваем кинематографичен свят.