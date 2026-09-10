Шарън Стоун е "целомъдрена от дълго време" и чака „голямата любов“

Американската актриса Шарън Стоун разкри, че от известно време живее без интимни отношения, тъй като вече не се интересува от случайни връзки и търси истинско партньорство.

68-годишната звезда от „Първичен инстинкт“ говори открито за личния си живот в подкаста „Breakdown“ на актрисата Маим Биалик.

„От доста време съм в целомъдрие, защото съм стигнала до момент, в който искам да бъда само с човек, за когото наистина ме е грижа“, каза Шарън Стоун.

Актрисата допълни, че след като тримата ѝ осиновени синове Роан, Лейърд и Куин вече са пораснали, тя търси преди всичко човек, който да бъде неин спътник в живота.

„Искам партньор, а не просто някого, с когото да правя секс. Това вече ми е скучно“, заяви Шарън Стоун.

Холивудската звезда призна също, че въпреки двата си брака не смята, че досега е срещнала „голямата любов“ на живота си.

Шарън Стоун беше омъжена за телевизионния продуцент Майкъл Грийнбърг от 1984 до 1990 г., а по-късно за журналиста Фил Бронстийн между 1998 и 2004 г.

„Имала съм любови в живота си, но не мисля, че съм имала голямата любов“, призна актрисата.

По време на разговора Шарън Стоун разказа и любопитна история от младостта си. Когато била на 23 години, посетила ясновидка, която според нея предсказала както бъдещата ѝ световна слава, така и че ще срещне подходящия партньор едва когато наближи 70-годишна възраст. По думите на Шарън Стоун години по-късно друг ясновидец ѝ направил почти същото предсказание.

Актрисата подчерта, че не се е отказала от любовта, но вече не желае да прави компромиси само за да бъде във връзка.

Шарън Стоун засегна и темата за отношението към жените в Холивуд. Тя заяви, че актрисите понякога биват определяни като „трудни“, когато отказват интимни отношения с хора, от които се очаква да зависи кариерата им.

„Аз съм изключително професионална. Не съм трудна, но можеш да получиш този етикет, ако откажеш да правиш секс с хора, с които някой очаква да го направиш“, каза актрисата.

Шарън Стоун допълни, че за нея сексуалността е нещо, което принадлежи единствено на отношения с хора, към които изпитва истински чувства.

Коментарите ѝ идват на фона на подновеното напрежение между нея и актьора Били Болдуин, с когото работи по еротичния трилър „Sliver“ през 1993 г. Шарън Стоун твърди от години, че покойният продуцент Робърт Евънс я е притискал да спи с Били Болдуин, за да подобрят екранната си химия. Актрисата първо описва случая в мемоарите си „The Beauty of Living Twice“ от 2021 г., а през 2024 г. назовава публично имената на Робърт Евънс и Били Болдуин.

Били Болдуин отхвърли обвиненията и наскоро заяви, че Шарън Стоун е актрисата, с която никога повече не би работил.

След успеха на „Първичен инстинкт“ Шарън Стоун се превърна в един от най-разпознаваемите секссимволи на Холивуд. През 1995 г. тя получи номинация за „Оскар“ за ролята си в „Казино“ на режисьора Мартин Скорсезе.