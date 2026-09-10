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Шарън Стоун е "целомъдрена от дълго време" и чака „голямата любов“

Шарън Стоун е "целомъдрена от дълго време" и чака „голямата любов“

10 Септември, 2026 15:31 707 17

  • шарън стоун-
  • актриса-
  • любов-
  • брак-
  • връзка-
  • интимно

Актрисата има два брака зад гърба си, но така и не е изпитвала "голямата любов"

Шарън Стоун е "целомъдрена от дълго време" и чака „голямата любов“ - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американската актриса Шарън Стоун разкри, че от известно време живее без интимни отношения, тъй като вече не се интересува от случайни връзки и търси истинско партньорство.

68-годишната звезда от „Първичен инстинкт“ говори открито за личния си живот в подкаста „Breakdown“ на актрисата Маим Биалик.

„От доста време съм в целомъдрие, защото съм стигнала до момент, в който искам да бъда само с човек, за когото наистина ме е грижа“, каза Шарън Стоун.

Актрисата допълни, че след като тримата ѝ осиновени синове Роан, Лейърд и Куин вече са пораснали, тя търси преди всичко човек, който да бъде неин спътник в живота.

„Искам партньор, а не просто някого, с когото да правя секс. Това вече ми е скучно“, заяви Шарън Стоун.

Холивудската звезда призна също, че въпреки двата си брака не смята, че досега е срещнала „голямата любов“ на живота си.

Шарън Стоун беше омъжена за телевизионния продуцент Майкъл Грийнбърг от 1984 до 1990 г., а по-късно за журналиста Фил Бронстийн между 1998 и 2004 г.

„Имала съм любови в живота си, но не мисля, че съм имала голямата любов“, призна актрисата.

По време на разговора Шарън Стоун разказа и любопитна история от младостта си. Когато била на 23 години, посетила ясновидка, която според нея предсказала както бъдещата ѝ световна слава, така и че ще срещне подходящия партньор едва когато наближи 70-годишна възраст. По думите на Шарън Стоун години по-късно друг ясновидец ѝ направил почти същото предсказание.

Актрисата подчерта, че не се е отказала от любовта, но вече не желае да прави компромиси само за да бъде във връзка.

Шарън Стоун засегна и темата за отношението към жените в Холивуд. Тя заяви, че актрисите понякога биват определяни като „трудни“, когато отказват интимни отношения с хора, от които се очаква да зависи кариерата им.

„Аз съм изключително професионална. Не съм трудна, но можеш да получиш този етикет, ако откажеш да правиш секс с хора, с които някой очаква да го направиш“, каза актрисата.

Шарън Стоун допълни, че за нея сексуалността е нещо, което принадлежи единствено на отношения с хора, към които изпитва истински чувства.

Коментарите ѝ идват на фона на подновеното напрежение между нея и актьора Били Болдуин, с когото работи по еротичния трилър „Sliver“ през 1993 г. Шарън Стоун твърди от години, че покойният продуцент Робърт Евънс я е притискал да спи с Били Болдуин, за да подобрят екранната си химия. Актрисата първо описва случая в мемоарите си „The Beauty of Living Twice“ от 2021 г., а през 2024 г. назовава публично имената на Робърт Евънс и Били Болдуин.

Били Болдуин отхвърли обвиненията и наскоро заяви, че Шарън Стоун е актрисата, с която никога повече не би работил.

След успеха на „Първичен инстинкт“ Шарън Стоун се превърна в един от най-разпознаваемите секссимволи на Холивуд. През 1995 г. тя получи номинация за „Оскар“ за ролята си в „Казино“ на режисьора Мартин Скорсезе.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ......-

    10 2 Отговор
    Няма май мераклии за обиране на паяжината на буля.

    Коментиран от #16

    15:35 10.09.2026

  • 2 кастроли

    7 2 Отговор
    Шарон Стоне няма как да не е целомъдренна,защото е пресъхнала там,отдолу от доста време.

    15:36 10.09.2026

  • 3 Евгени от Алфапласт

    3 0 Отговор
    68. Тц. Ще се претърка черноработникът. А лубрикантите станаха едни евра...мани, мани.

    15:38 10.09.2026

  • 4 Хохо Бохо

    4 2 Отговор
    Демек немандръсана отдавна, да си вземе много котки

    15:39 10.09.2026

  • 5 газо

    5 0 Отговор
    Да й видя първи салдото по банковата сметка и тогава ще реша, дали да й обирам паюжината!

    Коментиран от #10

    15:40 10.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 За смях беше

    4 0 Отговор
    За резил стана

    15:42 10.09.2026

  • 8 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 0 Отговор
    Фана паяжина, даже и кучето и я отбягва!
    😪🐕🖕🐕😪

    15:48 10.09.2026

  • 9 Соваж бейби

    4 2 Отговор
    Тя до сега не я е намерила ,на дърти години как си я мисли тази работа че ще намери красив дядо вероятно с памперси ,изморен с годините не им се излиза на старците ... или романтика както при млади влюбени?Да не би да търси някой младо момче красиво това е друга тема ама язък за момчето и младостта му се затвори с баба.

    15:49 10.09.2026

  • 10 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "газо":

    😂🤣🤣ей този Газо бе как ти хрумна го ползваш като ник,добре че не знае на български как му звучи името .

    Коментиран от #12, #13

    15:52 10.09.2026

  • 11 Теслатъ

    4 2 Отговор
    На 68 г. възраст единственният й "партньор" се нарича виб ра тор!!!

    15:56 10.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 газо

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Соваж бейби":

    Нали знаеш, че това за което си мислиш, се пише с Ъ?

    16:02 10.09.2026

  • 14 Аз пък

    2 0 Отговор
    си я обичам откакто се разкрачи

    16:07 10.09.2026

  • 15 Трактор

    1 0 Отговор
    Как се преустройва автомагистрала на паркова алея???

    16:15 10.09.2026

  • 16 Има,

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "......-":

    има ! Като при влаковете!

    16:18 10.09.2026

  • 17 Дзак

    0 0 Отговор
    Много хора са достигнали до такъв извод!

    16:22 10.09.2026