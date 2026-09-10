Шарън Стоун е "целомъдрена от дълго време" и чака „голямата любов“

Американската актриса Шарън Стоун разкри, че от известно време живее без интимни отношения, тъй като вече не се интересува от случайни връзки и търси истинско партньорство.
68-годишната звезда от „Първичен инстинкт“ говори открито за личния си живот в подкаста „Breakdown“ на актрисата Маим Биалик.
„От доста време съм в целомъдрие, защото съм стигнала до момент, в който искам да бъда само с човек, за когото наистина ме е грижа“, каза Шарън Стоун.
Актрисата допълни, че след като тримата ѝ осиновени синове Роан, Лейърд и Куин вече са пораснали, тя търси преди всичко човек, който да бъде неин спътник в живота.
„Искам партньор, а не просто някого, с когото да правя секс. Това вече ми е скучно“, заяви Шарън Стоун.
Холивудската звезда призна също, че въпреки двата си брака не смята, че досега е срещнала „голямата любов“ на живота си.
Шарън Стоун беше омъжена за телевизионния продуцент Майкъл Грийнбърг от 1984 до 1990 г., а по-късно за журналиста Фил Бронстийн между 1998 и 2004 г.
„Имала съм любови в живота си, но не мисля, че съм имала голямата любов“, призна актрисата.
По време на разговора Шарън Стоун разказа и любопитна история от младостта си. Когато била на 23 години, посетила ясновидка, която според нея предсказала както бъдещата ѝ световна слава, така и че ще срещне подходящия партньор едва когато наближи 70-годишна възраст. По думите на Шарън Стоун години по-късно друг ясновидец ѝ направил почти същото предсказание.
Актрисата подчерта, че не се е отказала от любовта, но вече не желае да прави компромиси само за да бъде във връзка.
Шарън Стоун засегна и темата за отношението към жените в Холивуд. Тя заяви, че актрисите понякога биват определяни като „трудни“, когато отказват интимни отношения с хора, от които се очаква да зависи кариерата им.
„Аз съм изключително професионална. Не съм трудна, но можеш да получиш този етикет, ако откажеш да правиш секс с хора, с които някой очаква да го направиш“, каза актрисата.
Шарън Стоун допълни, че за нея сексуалността е нещо, което принадлежи единствено на отношения с хора, към които изпитва истински чувства.
Коментарите ѝ идват на фона на подновеното напрежение между нея и актьора Били Болдуин, с когото работи по еротичния трилър „Sliver“ през 1993 г. Шарън Стоун твърди от години, че покойният продуцент Робърт Евънс я е притискал да спи с Били Болдуин, за да подобрят екранната си химия. Актрисата първо описва случая в мемоарите си „The Beauty of Living Twice“ от 2021 г., а през 2024 г. назовава публично имената на Робърт Евънс и Били Болдуин.
Били Болдуин отхвърли обвиненията и наскоро заяви, че Шарън Стоун е актрисата, с която никога повече не би работил.
След успеха на „Първичен инстинкт“ Шарън Стоун се превърна в един от най-разпознаваемите секссимволи на Холивуд. През 1995 г. тя получи номинация за „Оскар“ за ролята си в „Казино“ на режисьора Мартин Скорсезе.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ......-
Коментиран от #16
15:35 10.09.2026
2 кастроли
15:36 10.09.2026
3 Евгени от Алфапласт
15:38 10.09.2026
4 Хохо Бохо
15:39 10.09.2026
5 газо
Коментиран от #10
15:40 10.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 За смях беше
15:42 10.09.2026
8 Mими Кучева🐕🦺
😪🐕🖕🐕😪
15:48 10.09.2026
9 Соваж бейби
15:49 10.09.2026
10 Соваж бейби
До коментар #5 от "газо":😂🤣🤣ей този Газо бе как ти хрумна го ползваш като ник,добре че не знае на български как му звучи името .
Коментиран от #12, #13
15:52 10.09.2026
11 Теслатъ
15:56 10.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 газо
До коментар #10 от "Соваж бейби":Нали знаеш, че това за което си мислиш, се пише с Ъ?
16:02 10.09.2026
14 Аз пък
16:07 10.09.2026
15 Трактор
16:15 10.09.2026
16 Има,
До коментар #1 от "......-":има ! Като при влаковете!
16:18 10.09.2026
17 Дзак
16:22 10.09.2026