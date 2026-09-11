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119-годишен костариканец може да стане най-възрастният човек в света

119-годишен костариканец може да стане най-възрастният човек в света

11 Септември, 2026 13:16 589 2

  • хосе флорес-
  • най-възрастният човек-
  • коста рика

Хосе Флорес очаква официална проверка на документите, които удостоверяват възрастта му

119-годишен костариканец може да стане най-възрастният човек в света - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Жител на Коста Рика претендира за титлата най-възрастен жив човек в света. Според представените документи Хосе Флорес е роден на 11 юли 1907 г., което означава, че през лятото на 2026 г. е навършил 119 години, съобщава Reuters.

Възрастта му обаче трябва да бъде потвърдена официално. Подобни случаи изискват внимателна проверка на свидетелства за раждане, църковни регистри и други исторически документи, които да докажат непрекъснато самоличността и датата на раждане на претендента.

Флорес живее на полуостров Никоя в Коста Рика – район, придобил световна известност заради големия брой хора, достигащи преклонна възраст. Никоя често е посочвана сред т.нар. „сини зони“, свързвани с дълголетието.

Сред факторите, които се разглеждат като възможно обяснение за дългия живот на местните жители, са традиционното хранене с царевица, боб и други непреработени продукти, редовната физическа активност и силните семейни и социални връзки. В региона се обръща внимание и на минералния състав на водата, която съдържа калций и магнезий.

Близките на Хосе разказват, че въпреки изключително напредналата си възраст той продължава да се шегува и демонстрира забележителна жизненост.

Ако възрастта му бъде независимо удостоверена и призната от съответните организации, костариканецът би могъл да се нареди сред най-възрастните документално потвърдени хора в историята.


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