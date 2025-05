На 116 години почина най-възрастният човек в света

Най-възрастната жена в света - бразилската монахиня Ина Канабаро Лукас, почина на 116 години и 326 дни, предадоха ДПА и АФП, като цитираха съобщение на Конгрегацията на сестрите терезианки в град Порто Алегре, където живееше столетницата.

Смъртта ѝ е настъпила на 30 април, сряда.

Най-възрастната жена в света вече е англичанката Етел Катеръм, която живее в графство Съри и е на 115 години и 252 дни, показват данни на американската Изследователска група по геронтология и Longevi Quest.

Бразилската монахиня, родена на 8 юни 1908 г. , беше призната за най-възрастния човек в света след смъртта през януари т.г. на Томико Итоока от Япония, която също беше на 116 години, припомня БТА.

We're saddened to learn that Inah Canabarro Lucas, the world's oldest person, has sadly passed away at the age of 116.https://t.co/aRcBlafYsJ pic.twitter.com/zNmjT3C2ZP