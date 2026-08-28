Съдът оневини частично фронтмена на Aerosmith Стивън Тайлър за изнасилване на непълнолетна

Фронтменът на Aerosmith Стивън Тайлър постигна нов частичен успех в продължаващия граждански спор с Джулия Мисли, която твърди, че рок певецът я е подложил на сексуално насилие през 70-те години, когато тя е била непълнолетна. Тайлър отрича обвиненията, а съдебният процес по останалата част от делото е насрочен за 21 септември 2026 г.

Съдия Патриша Йънг от Върховния съд на окръг Лос Анджелис наложи редица ограничения върху доказателствата и формулировките, които страните могат да използват пред съдебните заседатели. Джулия Мисли няма да може да представя твърдения за предполагаем аборт или за сексуални посегателства след навършването на 18-годишна възраст. Съдът обаче разреши да бъдат представяни доказателства за употреба на алкохол и наркотици във връзка с предполагаемите събития в Калифорния.

Мисли няма да може да определя Стивън Тайлър като „изнасилвач“, освен ако не бъде представена достатъчна доказателствена основа, нито да използва определения като „трафикант на хора“ или други крайни сравнения. Съдът допуска твърденията за предполагаемото поведение да бъдат описвани с правно допустими формулировки, без предварително да се внушава вина.

Решението следва по-значим обрат по делото от април, когато съдът отхвърли по-голямата част от исковете на Джулия Мисли, свързани с предполагаеми събития извън Калифорния. Съдия Йънг прие, че тези претенции са ограничени от приложимите давностни срокове в други щати. Остана за разглеждане частта, свързана с предполагаем инцидент в хотел и джакузи в Калифорния през 1974 г., когато Мисли е била на 16 години.

Джулия Мисли, известна по-рано като Джулия Холкъмб, завежда делото през декември 2022 г. Тя твърди, че се е запознала със Стивън Тайлър през 1973 г., когато той е бил на около 25 години, и че известността и положението му като рок звезда са му позволили да упражнява влияние върху нея. Първоначалният иск включва обвинения за сексуално насилие, сексуален контакт и умишлено причиняване на емоционален стрес.

Адвокатите на рок звездата поддържат позицията, че отношенията между двамата са били доброволни и оспорват версията на Мисли за събития отпреди повече от пет десетилетия. Представители на певеца определиха априлското решение като голям успех за защитата, но съдът отказа да прекрати делото изцяло.

През юли съдът разреши на адвокатите на Мисли и ограничен допълнителен разпит на Стивън Тайлър, насочен към конкретни въпроси за финансовото му състояние и контактите му с двама свидетели.

78-годишният Стивън Тайлър е съосновател и вокалист на Aerosmith, една от най-успешните американски рок групи, известна с хитове като „Dream On“, „Walk This Way“ и „I Don’t Want to Miss a Thing“. Настоящият спор обаче ще бъде решаван единствено въз основа на доказателствата по останалия иск, като към момента срещу музиканта няма съдебно решение, установяващо отговорност за твърдяното насилие.