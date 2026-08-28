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Съдът оневини частично фронтмена на Aerosmith Стивън Тайлър за изнасилване на непълнолетна

Съдът оневини частично фронтмена на Aerosmith Стивън Тайлър за изнасилване на непълнолетна

28 Август, 2026 14:58 766 17

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Рок звездата е обвинен, че е насилил сексуално 16-годишно момиче през 70-те

Съдът оневини частично фронтмена на Aerosmith Стивън Тайлър за изнасилване на непълнолетна - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Фронтменът на Aerosmith Стивън Тайлър постигна нов частичен успех в продължаващия граждански спор с Джулия Мисли, която твърди, че рок певецът я е подложил на сексуално насилие през 70-те години, когато тя е била непълнолетна. Тайлър отрича обвиненията, а съдебният процес по останалата част от делото е насрочен за 21 септември 2026 г.

Съдия Патриша Йънг от Върховния съд на окръг Лос Анджелис наложи редица ограничения върху доказателствата и формулировките, които страните могат да използват пред съдебните заседатели. Джулия Мисли няма да може да представя твърдения за предполагаем аборт или за сексуални посегателства след навършването на 18-годишна възраст. Съдът обаче разреши да бъдат представяни доказателства за употреба на алкохол и наркотици във връзка с предполагаемите събития в Калифорния.

Мисли няма да може да определя Стивън Тайлър като „изнасилвач“, освен ако не бъде представена достатъчна доказателствена основа, нито да използва определения като „трафикант на хора“ или други крайни сравнения. Съдът допуска твърденията за предполагаемото поведение да бъдат описвани с правно допустими формулировки, без предварително да се внушава вина.

Решението следва по-значим обрат по делото от април, когато съдът отхвърли по-голямата част от исковете на Джулия Мисли, свързани с предполагаеми събития извън Калифорния. Съдия Йънг прие, че тези претенции са ограничени от приложимите давностни срокове в други щати. Остана за разглеждане частта, свързана с предполагаем инцидент в хотел и джакузи в Калифорния през 1974 г., когато Мисли е била на 16 години.

Джулия Мисли, известна по-рано като Джулия Холкъмб, завежда делото през декември 2022 г. Тя твърди, че се е запознала със Стивън Тайлър през 1973 г., когато той е бил на около 25 години, и че известността и положението му като рок звезда са му позволили да упражнява влияние върху нея. Първоначалният иск включва обвинения за сексуално насилие, сексуален контакт и умишлено причиняване на емоционален стрес.

Адвокатите на рок звездата поддържат позицията, че отношенията между двамата са били доброволни и оспорват версията на Мисли за събития отпреди повече от пет десетилетия. Представители на певеца определиха априлското решение като голям успех за защитата, но съдът отказа да прекрати делото изцяло.

През юли съдът разреши на адвокатите на Мисли и ограничен допълнителен разпит на Стивън Тайлър, насочен към конкретни въпроси за финансовото му състояние и контактите му с двама свидетели.

78-годишният Стивън Тайлър е съосновател и вокалист на Aerosmith, една от най-успешните американски рок групи, известна с хитове като „Dream On“, „Walk This Way“ и „I Don’t Want to Miss a Thing“. Настоящият спор обаче ще бъде решаван единствено въз основа на доказателствата по останалия иск, като към момента срещу музиканта няма съдебно решение, установяващо отговорност за твърдяното насилие.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    19 0 Отговор
    Поредната СЕТИЛА се след половин век,
    че била изнасилена ❗
    Решила, че днес може да изкара кинти❗

    15:04 28.08.2026

  • 2 Мюмюн

    12 0 Отговор
    наплющяли са нашмъркани и напити, след 56 години са сетила за кинти, и се почва. яка култура, и ний идваме там ама ще ви разминем

    15:06 28.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сила

    14 0 Отговор
    Алан ...
    " Господине , изгубих девствеността си с вас ..."
    Стивън Тайлър ...
    " Възможно е , 70 те години ми се губят ..."
    Алан ...
    " Не , не ...не ме разбрахте правилно !!! Имах в предвид , на вашата музика ...."
    диалог от " Двама мъже и половина "

    15:10 28.08.2026

  • 5 митутурутки

    8 0 Отговор
    Е тази митyтypyтка, чупи всички рекорди по "памет" 😅

    15:11 28.08.2026

  • 6 Сетила се Мара

    6 0 Отговор
    да се побара

    15:17 28.08.2026

  • 7 бай Стивън

    9 0 Отговор
    надали помни 1973 година.

    15:18 28.08.2026

  • 8 Соваж бейби

    6 0 Отговор
    Чудя се как се доказва с днк от лаборатория сексуално насилване на 16-годишно момиче през 70-те ? В днешно време да пази Бог и да варди си известен и с кариера от такива жени сетили се от преди 20,30се години се набутали сами в ръцете им да ги плющят сега търсят сензация и милиони.

    15:19 28.08.2026

  • 9 тези случаи на фалшиви обвинения са

    8 0 Отговор
    капка в морето с известни певачи артисти и богаташи за присвояване на милиони от тях

    а колко нещастни мъже има по затворите за измислени сексуални обвинения
    а на егойстичните кифли им дреме на сливите за тях че са невинни
    а глупави кочове се надигат в защита на правата им

    не се занимавайте с фалшиви кифли
    не си губете времето и парито и не си създавайте допълнително главоболия
    живота не е същия

    15:21 28.08.2026

  • 10 Много кофти

    5 0 Отговор
    Сега всяка безмозъчна кифла, която иска да прави кекс със звезда, ще трябва да подпише документ, че кекса е по взаимно съгласие... станала шушумигата на 100 години и решила да изкара някой долар, сетила се милата че на младини е правила скекс със звезда, а после се е хвалила на всичките си приятелки, че го е правила със Стивън Тейлър... и там си имат кофти материал, който гласува за тръмп, а нашия кофти материал гласува за румен радев.

    Коментиран от #14

    15:23 28.08.2026

  • 11 Бачкатор

    2 4 Отговор
    Тоз , като го гледам , по--бих повярвал да налита на момчета .

    Коментиран от #13, #15

    15:35 28.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 шо фе

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Бачкатор":

    налетя ли ти?

    15:48 28.08.2026

  • 14 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Много кофти":

    Не само в САЩ тази несправедливост и тук Патрик Брюел артист и певец от няколко месеца е в същия капан .Първо беше само една кифла бивша водеща вече стара и забравена търси сензация и пари живота е скъп в Пъриж само с пенсия не става пусна жалба срещу Патрик,после още няколко излязоха уж насилени всичките преди години пак от него ,това е човек с много фенки същото важи и за Стивън Тайлър едва ли се занимават да насилват дори не може да се докаже .Просто им съсипват кариерите и ако може да измъкнат пари .Този закон трябва се промени и да се приемат жалби само с днк и солидни доказателства .

    15:50 28.08.2026

  • 15 Джо

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Бачкатор":

    Абе, слушай си Миле Китич и не се изказвай!

    16:00 28.08.2026

  • 16 Мнение

    0 0 Отговор
    На 16 г. момичето вече не е невръстно и много добре знае какво прави. Ако нещо е било сторено против волята й, защо още тогава не се е оплакала?
    Независимо от това какво се е случило, дългокосият умник носи поне частична отговорност. Може да е бил младеж, но на 25 г. следва да преценяваш какво вършиш и да се въздържаш от интимности с непълнолетна, дори тя да желае това.
    И двамата са за пердах.

    16:11 28.08.2026

  • 17 Янко

    0 0 Отговор
    Браво на съда който доказа че само с главичката не се брои за е....

    16:14 28.08.2026