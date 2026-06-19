Джели Рол проговори за изненадващия развод: Тя си остава най-добрият ми приятел!

Кънтри звездата Джели Рол за първи път коментира публично развода си с дългогодишната си съпруга Бъни XO, с която бяха женени близо десет години.

По време на концерт от турнето Little ASS Shed Tour в Саратога Спрингс, щата Ню Йорк, певецът се обърна към публиката и заяви, че това ще бъде единственият път, в който ще говори по темата.

„Аз и съпругата ми сме най-добри приятели. Винаги ще останем най-добри приятели“, каза Джели Рол. Той допълни, че Бъни вероятно ще остане единствената жена, която е обичал по този начин, и категорично отрече слуховете за изневяра. „Никой не е изневерявал на никого“, подчерта изпълнителят.

Музикантът насочи вниманието и към последния епизод на подкаста Dumb Blonde, в който Бъни Ексо разказва своята гледна точка за раздялата. „Всяка дума там е истина. Тя завинаги ще бъде най-добрата ми приятелка. Това е единственият път, в който ще говоря по темата. Бъни, обичам те“, заяви той.

Както стана известно по-рано тази седмица, Джели Рол е подал документи за развод на 18 май в окръг Уилямсън, щата Тенеси. В съдебните документи като причина за раздялата са посочени „непреодолими различия“.

В новия епизод на своя подкаст Бъни Ексо разкрива, че двамата са се разделили след сериозен конфликт, но въпреки това продължават да планират да имат дете заедно. Тя подчертава, че разводът няма да промени намеренията им да станат родители чрез инвитро процедура.

„Той иска същото. Просто ще отглеждаме малкия Нъгет като едно голямо щастливо семейство“, казва Бъни, чието истинско име е Алиса Андреа Картър.

Джели Рол, роден като Джейсън Брадли Дефорд, и Бъни се запознават през 2015 г. след негов концерт в Лас Вегас. Година по-късно двамата сключват брак в съдебна палата в града в същата вечер, в която певецът ѝ предлага брак.

След сватбата Бъни поема активна роля в отглеждането на двете деца на изпълнителя от предишни връзки – дъщеря му Бейли Ан, която вече е на 18 години, и деветгодишния Ноа Бъди.

Новината за раздялата изненада мнозина, тъй като двойката често говореше открито за отношенията си. Само преди няколко месеца, по време на церемонията на наградите „Грами“ през 2026 г., Джели Рол благодари емоционално на съпругата си, след като получи отличието за най-добър съвременен кънтри албум.

„Никога нямаше да променя живота си без теб. Щях да бъда мъртъв или в затвора. Щях да се самоубия, ако не бяха ти и Исус“, каза тогава изпълнителят от сцената.

Това обаче не е първата криза в отношенията им. През 2018 г. двамата вече преминават през кратка раздяла. По-късно Бъни разказа в социалните мрежи, че именно този труден период е помогнал на връзката им да стане по-силна.

В интервю през октомври 2025 г. Джели Рол призна, че причината за тогавашната раздяла е била изневяра, която определи като „един от най-тежките моменти“ в живота си като възрастен човек. След помирението обаче отношенията им се подобрили значително.

„Пътят към възстановяването на доверието беше специален. Станахме по-силни, отколкото някога сме били“, каза тогава музикантът.