Пиян фен се опита да се нахвърли на Галена на сцената (ВИДЕО)

Напрегната ситуация се развихри по време на участие на Галена, след като подпийнал почитател на поп фолк звездата реши, че иска да нахлуе на сцената директно при певицата. В социалните мрежи се разпространи видео от случката, на което се вижда как охранителите се опитват да озаптят развилнелия се фен, който не се спира пред нищо, за да се добере до една от най-големите звезди на Пайнер.
Трима гардове се опитват да свалят упорития фен от сцената и да го отдалечат от нея, за да може Галена да продължи участието си, става ясно от видеото. За кратко празничната атмосфера била заменена от напрежение, докато в крайна сметка всичко се успокоява.
Междувременно самата Галена се приближава към суматохата и пита човека защо така се е устремил към нея, като се оказва, че той просто е искал да поздрави останалите от компанията си. След като тя предава поздравите, заявява весело: "Оставете човека да се забавлява!" и продължава с изпълнението си, демонстрирайки непоколебим професионализъм дори в напечени ситуации.
Имайки предвид дългогодишния ѝ опит на сцената, Галена не веднъж се е сблъсквала с пийнали и упорити фенове и знае как да се справи бързо с тях, а дори и да ги зарадва и успокои.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
12:00 28.08.2026
2 Кой какъв е
12:01 28.08.2026
3 Трябвало
12:03 28.08.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Тя дори го караше да се извини🤔
Дали сега ще му се извини тя🤔
12:03 28.08.2026
5 Мъжки времена
12:03 28.08.2026
6 вижда се
Коментиран от #11
12:04 28.08.2026
7 Икономика и финанси
Коментиран от #10
12:04 28.08.2026
8 ГЕРБмафи
12:06 28.08.2026
9 Сила
ЗА ПЪРВИ ПЪТ ВИЖДАМ ДОКЪДЕ Е ДОСТИГНАЛО ПАДЕНИЕТО НА БГ ПРИМАТИТЕ ...
НИКЪВ ШАНС ЗА ТАЯ ОСКОТЯЛА ТЕРИТОРИЯ ..
12:17 28.08.2026
10 пий
До коментар #7 от "Икономика и финанси":кислол
12:25 28.08.2026
11 Теслатъ
До коментар #6 от "вижда се":Чалга - Поп Фолк - има Навсякъде по Света, (дори в Южна Корея, Китай)..., проблема в Бг ще да е в друго - в Липсата на Образование, Възпитание, Духовност и Култура!!!
12:27 28.08.2026
12 Чалгаживотно
12:29 28.08.2026
13 Соваж бейби
12:29 28.08.2026
14 Пияния
12:49 28.08.2026
15 Селянина с колелото
12:53 28.08.2026