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Пиян фен се опита да се нахвърли на Галена на сцената (ВИДЕО)

Пиян фен се опита да се нахвърли на Галена на сцената (ВИДЕО)

28 Август, 2026 11:57 1 447 15

  • галена-
  • охрана-
  • пиян фен-
  • пиян-
  • поп фолк-
  • участие-
  • сцена

Няколко от охранителите на певицата се опитаха да го удържат

Пиян фен се опита да се нахвърли на Галена на сцената (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Напрегната ситуация се развихри по време на участие на Галена, след като подпийнал почитател на поп фолк звездата реши, че иска да нахлуе на сцената директно при певицата. В социалните мрежи се разпространи видео от случката, на което се вижда как охранителите се опитват да озаптят развилнелия се фен, който не се спира пред нищо, за да се добере до една от най-големите звезди на Пайнер.

Трима гардове се опитват да свалят упорития фен от сцената и да го отдалечат от нея, за да може Галена да продължи участието си, става ясно от видеото. За кратко празничната атмосфера била заменена от напрежение, докато в крайна сметка всичко се успокоява.

Междувременно самата Галена се приближава към суматохата и пита човека защо така се е устремил към нея, като се оказва, че той просто е искал да поздрави останалите от компанията си. След като тя предава поздравите, заявява весело: "Оставете човека да се забавлява!" и продължава с изпълнението си, демонстрирайки непоколебим професионализъм дори в напечени ситуации.

Имайки предвид дългогодишния ѝ опит на сцената, Галена не веднъж се е сблъсквала с пийнали и упорити фенове и знае как да се справи бързо с тях, а дори и да ги зарадва и успокои.

 


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    34 0 Отговор
    Тази едва ли някога е пяла през трезва публика, така че, всичко е наред!

    12:00 28.08.2026

  • 2 Кой какъв е

    19 0 Отговор
    Ако още малко се разголи, не че не е повече от достатъчно, може цялата зала в мъжката си част да скочи на сцената. Но като се замисля, това може да е и рекламен трик?!?

    12:01 28.08.2026

  • 3 Трябвало

    15 0 Отговор
    Е просто дъи развърже презрамките, ицицитещяха да и увиснат до под коленете...

    12:03 28.08.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 0 Отговор
    А една певачка се караше на охраната, че не пуснал фенове на сцената❗
    Тя дори го караше да се извини🤔
    Дали сега ще му се извини тя🤔

    12:03 28.08.2026

  • 5 Мъжки времена

    17 0 Отговор
    Трябва да е бил бая пиян.

    12:03 28.08.2026

  • 6 вижда се

    24 0 Отговор
    Чалгата убива умствено повече от дрогата !!

    Коментиран от #11

    12:04 28.08.2026

  • 7 Икономика и финанси

    10 1 Отговор
    България ще бъде принудена да загърби цял един бранш и отрасъл става на въпрос за черноморието и 80процента от туризма. Русия се нагледа на воени действия в черно море. Какво ли ще правят хората с имоти и квартири там? Ратклиф направи неочаквано посещение в русия. Готви се ескалация на двата фронта а може би и намеса на тактическо ядрено оръжие. Сащ преди два дни вдигнаха самолетите на страшния съд. Скатавайте по някое евро , битккойн злато , зимнина. Наивно е да мислим , че войните ще спрат с щракване на пръсти. Очаква се скоро фед да пусне голямото принтиране. Задава се огромна инфлация.

    Коментиран от #10

    12:04 28.08.2026

  • 8 ГЕРБмафи

    12 1 Отговор
    Наздраааве!

    12:06 28.08.2026

  • 9 Сила

    14 0 Отговор
    УЖАС ....УЖАС !!!!
    ЗА ПЪРВИ ПЪТ ВИЖДАМ ДОКЪДЕ Е ДОСТИГНАЛО ПАДЕНИЕТО НА БГ ПРИМАТИТЕ ...
    НИКЪВ ШАНС ЗА ТАЯ ОСКОТЯЛА ТЕРИТОРИЯ ..

    12:17 28.08.2026

  • 10 пий

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Икономика и финанси":

    кислол

    12:25 28.08.2026

  • 11 Теслатъ

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "вижда се":

    Чалга - Поп Фолк - има Навсякъде по Света, (дори в Южна Корея, Китай)..., проблема в Бг ще да е в друго - в Липсата на Образование, Възпитание, Духовност и Култура!!!

    12:27 28.08.2026

  • 12 Чалгаживотно

    11 0 Отговор
    на трезво няма как да му дойде мерак то тва нещо.

    12:29 28.08.2026

  • 13 Соваж бейби

    7 0 Отговор
    Тази вече започва да става банална ако не се бъркам с друга чалгарка физиономията им е една и съща и цвят на косата .С телефони я замерваха и какво ли още не ,мисля че си плаща да се случват тези неща за да се пише в жълтата преса за нея.

    12:29 28.08.2026

  • 14 Пияния

    5 0 Отговор
    Като я чух как грачи, едвам се въздържах да не го извадя на сцената за да я накарам да млъкне.

    12:49 28.08.2026

  • 15 Селянина с колелото

    1 0 Отговор
    Каквито певачките такава и публиката. Защо на Мидалидаре от 40000 човека публика няма една издънка. Там е истинската музика.

    12:53 28.08.2026