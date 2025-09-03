Новини
Алма пусна първата си песен на български език (ВИДЕО)

3 Септември, 2025 18:01 625 4

Парчето носи името "Кажи ми, че е сън"

Алма пусна първата си песен на български език (ВИДЕО) - 1
Снимка: Virginia Records / Sony Music Entertainment
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Свят на илюзии, призраци и сенки – това е новият проект на Алма „Кажи ми, че е сън“ – силен и смело визуализиран сингъл и първи самостоятелен трак на български език за нея. Звукът е смесица от носталгичното поп звучене на 2000-те и съвременен dreamy drum and bass.

Автори на песента са самата Алма, Dexter и Дара Екимова, а в аранжимента с лек щрих се включва и американският топ продуцент Sejoh. Продукцията носи хипнотична атмосфера, в която сън и реалност се преплитат до неузнаваемост. Текстът, дело на Алма и Дара Екимова, изследва най-дълбоките страхове и делюзиите на една любов.

Песента излиза и с видео, в което Алма се появява едновременно крехка и загадъчна, в постоянна игра между светлина и мрак.


  • 1 алма-чалма

    1 0 Отговор
    ал тава

    18:16 03.09.2025

  • 2 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    Коя е Алма ?????

    18:30 03.09.2025

  • 3 Дядо Митьо

    2 0 Отговор
    Въх,муш,уби ма...

    18:31 03.09.2025

  • 4 Коя е тази

    1 0 Отговор
    Алма? Не съм я чувал досега...

    18:31 03.09.2025