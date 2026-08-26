Еминем сподели старо емоционално писмо от Доли Партън и съжали, че не я е срещнал (СНИМКА)

Еминем отдаде почит на кънтри легендата Доли Партън, която почина на 25 август 2026 г. на 80-годишна възраст. 53-годишният рапър публикува писмо, което певицата му е изпратила през 2022 г., след като и двамата бяха приети в Залата на славата на рокендрола.

В писмото Доли Партън поздравява Еминем за отличието и за представянето му на церемонията. Тя признава, че не познава добре рап музиката, но е убедена, че той е сред най-добрите в жанра. Доли споделя и нещо по-лично: че винаги е усещала необяснима близост с него, въпреки че двамата така и не успяват да се запознаят лично.

Кънтри звездата го насърчава да продължи да работи със същата отдаденост и му напомня, че влиянието му върху хората вероятно е по-голямо, отколкото самият той осъзнава. Писмото завършва с краткото „С обич и уважение, Доли Партън“.

Публикувайки бележката в Instagram, Еминем, чието истинско име е Маршал Матърс, призна, че думите на Доли Партън са имали силно въздействие върху него. „Дори за едно хлапе, което слушаше предимно рап, тя беше икона. Суперзвезда във всеки смисъл“, написа изпълнителят на „Lose Yourself“, като добави, че съжалява, че двамата никога не са имали възможност да се срещнат.

Любопитното е, че Доли Партън и Еминем са част от един и същи випуск на Rock & Roll Hall of Fame през 2022 г., редом с изпълнители като Duran Duran, Eurythmics, Lionel Richie и Pat Benatar. Въпреки огромната разлика в музикалните им стилове, писмото показва взаимното уважение между две от най-разпознаваемите фигури в американската музика.

Почит към Доли Партън продължават да отдават и други големи имена. Кънтри певицата и актриса Риба Макентайър, нейна дългогодишна приятелка и колега, публикува серия общи снимки и заяви, че „никога няма да има друга като нея“. Двете са работили заедно многократно през годините, включително в телевизията, на наградни церемонии и в общ музикален запис през 2021 г.

Сред звездите, които също почетоха Доли Партън, са Блейк Шелтън, Кейси Мъсгрейвс, Марън Морис, Джулия Робъртс, Сали Фийлд и Бионсе. Реакциите подчертават не само значението ѝ за кънтри музиката, но и необичайно широкото ѝ влияние върху артисти от различни поколения и жанрове.

Доли Партън почина след кратка битка с рак, съобщиха представители на певицата. Семейството ѝ планира частна церемония, а почитателите са насърчени да подкрепят благотворителната ѝ програма Imagination Library, която разпространява безплатни книги за малки деца.