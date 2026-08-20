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Търсят се статисти за биографичния филм за Христо Стоичков

Търсят се статисти за биографичния филм за Христо Стоичков

20 Август, 2026 12:31 407 10

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  • биографичен филм

Снимките на биографичния филм ще се проведат основно в Бургас

Търсят се статисти за биографичния филм за Христо Стоичков - 1
Снимка: ArtVent
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Бургас се подготвя да се превърне в една от основните снимачни площадки на новия пълнометражен игрален филм „Стоичков – Имало едно време в България“, а екипът на продукцията вече набира статисти за снимките в града, обявиха от екипа на продукцията в социалните мрежи.

Организаторите на кастинга канят всички, които искат да усетят атмосферата на снимачната площадка и да участват във филм, посветен на една от най-големите легенди на българския футбол, да се включат в кастинга. За целта е необходимо предварително записване.

По план снимачният период в Бургас е от 30 август до 12 септември, като в продукцията ще бъдат ангажирани над 260 души.

Заснемането на филма в Бургас бе подкрепено от Общинския съвет в града, който в края на юли одобри 60 000 евро общинско съфинансиране за реализацията на продукцията. Предложението бе внесено от кмета Димитър Николов, който посочи значението на проекта за популяризирането на Бургас. Според докладната записка, по време на снимачния процес в града ще пребивават и представители на творческия и техническия екип на филма. Всички ангажирани с продукцията ще използват местни услуги като настаняване, транспорт, логистика и организация на снимките.

Филмът „Стоичков – Имало едно време в България“ проследява живота и футболната кариера на Христо Стоичков. Режисьор е Мартин Макариев, сценарист е Георги Ангелов, а в креативната разработка участват Александър Сано и Владимир Памуков. Главната роля на младия Христо Стоичков е поверена на Кристо Стоичков, избран след телевизионния формат „Вече играеш… Стоичков“.

Премиерата на филма е планирана за есента на 2027 г., припомня БТА.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Елизабет Цветанова

    2 0 Отговор
    Аз съм подходящ статист

    12:32 20.08.2026

  • 2 мераклия

    6 0 Отговор
    по колко пара ще дават

    Коментиран от #4, #7

    12:33 20.08.2026

  • 3 Тик-Ток

    8 0 Отговор
    Това е голям проблем ,де ще намерят толкова недоразвити цървули

    12:33 20.08.2026

  • 4 Тик-Ток

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "мераклия":

    Пара няма да дават ,само по две кебапчета

    12:34 20.08.2026

  • 5 Тик-Ток

    7 0 Отговор
    Само това липсваше на България,филм за най големия цървул на България

    12:35 20.08.2026

  • 6 ДА НАМЕРЯТ ОЩЕ ИЗВЪНБРАЧНИ

    4 0 Отговор
    ДЕЦА НА ФУТБУЛЯГИ И ГАТОВО...

    12:36 20.08.2026

  • 7 Бургазлия

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "мераклия":

    20 евро на ден

    12:42 20.08.2026

  • 8 Исторически парк

    2 0 Отговор
    Основен спонсор и продуцент - кауфланд 😏

    12:42 20.08.2026

  • 9 Икономист

    1 0 Отговор
    Акциите на кауфланд след филма 📈📈📈📈

    12:43 20.08.2026

  • 10 Име

    0 0 Отговор
    Ей Бербати мое се включи, ще седи на скамейката.

    12:53 20.08.2026