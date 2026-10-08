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Съд в Аризона отмени присъда заради AI видео на жертвата
  Тема: IT ИНДУСТРИЯ

Съд в Аризона отмени присъда заради AI видео на жертвата

8 Октомври, 2026 06:14, обновена 8 Октомври, 2026 06:17 743 3

  • изкуствен интелект-
  • съд-
  • аризона-
  • габриел хоркаситас-
  • кристофър пелки

Апелативният съд остави в сила осъдителната присъда за непредумишлено убийство, но нареди ново определяне на наказанието.

Съд в Аризона отмени присъда заради AI видео на жертвата - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Апелативният съд на Аризона отмени 10 години и 6 месеца затвор за Габриел Хоркаситас, след като прие, че съдията е бил повлиян от видео, създадено с изкуствен интелект, в което загиналият Кристофър Пелки говори и прощава на подсъдимия. Осъдителната присъда за непредумишлено убийство остава в сила, но наказанието трябва да бъде определено отново.

Хоркаситас е признат за виновен за смъртта на Пелки при пътен конфликт през 2021 г. При първото определяне на наказанието през 2025 г. сестрата на загиналия Стейси Уейлс показва видео с виртуален образ на брат си. Текстът за записа е написан от нея, а в него Пелки се обръща към Хоркаситас, прощава му и казва, че в друг живот двамата „можеха да станат приятели“.

Съдията, който определя наказанието, е заявил, че видеото му е харесало и му се е сторило автентично. Според решението на апелативния съд той е посочил и „очевидното опрощение“ в посланието, което е възприел като изразено „от сърцето“ на жертвата. Съдът приема, че видеото е имало роля при определянето на присъдата и че присъствието му е направило процедурата фундаментално несправедлива.

Присъдата остава единствената отменена част

Апелативният съд не отменя присъдата за непредумишлено убийство. Решението засяга само срока на затвора, който ще бъде преразгледан на ново заседание. Дата за него все още не е обявена.

В жалбата си защитата на Хоркаситас твърди, че AI видеото не е трябвало да бъде допускано, защото е имало прекомерен емоционален и психологически ефект върху съдията. Съдът се позовава и на по-старо дело от 2007 г., при което снимки на деца до гроба на техния баща са били определени като близки до границата на допустимото въздействие върху решението.

Сестрата ще прочете посланието лично

Стейси Уейлс заявява, че ще присъства на новото заседание и ще представи посланието от свое име, а не чрез виртуалния образ на брат си.

„Ако трябва да стоя там и да прочета всичко лично, което е напълно законно, съм готова да го направя. Позицията на Крис не се променя. Ще се промени само начинът, по който я предавам“, казва Уейлс.

Тя защитава използването на видеото и посочва, че то е било само част от по-широките показания на семейството. По думите ѝ изказването на съдията за влиянието на записа е било извадено от контекста на близо половинчасовата му реч.

Източници: mezha.ua, 404media.co, apnews.com


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  • 1 волан

    1 0 Отговор
    И нас това какво ни грее?!?Да си гледат кривосъдието онези отвъд океана!

    06:22 08.10.2026

  • 2 ристю

    1 0 Отговор
    Съд за готвене в пАртизона.

    06:24 08.10.2026

  • 3 Как така

    2 0 Отговор
    му прощава ? От оня свят ли праща записа ? И съдията допуска видеото ?

    06:30 08.10.2026