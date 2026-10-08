Ана де Армас показа официално новия си мъж след раздялата с Том Круз (ВИДЕО)

Ана де Армас и музикантът Бето Монтенегро пристигнаха заедно на ревюто на Louis Vuitton в Париж и бяха заснети да се държат за ръце. Появата им на 6 октомври е първата им съвместна поява на официално събитие и идва след месеци на срещи, пътувания и папарашки снимки.

38-годишната актриса и 37-годишният музикант от венецуелската група Rawayana не са потвърдили публично, че са двойка. Съвместното им пристигане на едно от големите събития в Париж обаче направи отношенията им значително по-видими.

Слуховете започнаха през лятото

Първите спекулации за връзката им се появиха през юли, когато двамата бяха забелязани заедно на фестивала Noches del Botánico в Мадрид. Испански медии ги свързаха и с други срещи в града.

През август де Армас и Монтенегро пътуваха до Форментера в Балеарските острови. Там фотографи ги заснеха да се държат за ръце, да се прегръщат и целуват по време на почивката си. Според Just Jared двамата са били свързвани като двойка още през юли.

Поява на ревюто на Louis Vuitton

Шоуто на Louis Vuitton се проведе в Лувъра и закри Парижката седмица на модата. Сред гостите бяха още Зендая, Ема Стоун и Катрин Деньов.

Ана де Армас е посланик на Louis Vuitton от 2023 г. До появата си с Монтенегро тя дълго време пазеше личния си живот далеч от публични събития, включително по време на отношенията си с Том Круз. Новата съвместна поява в Париж промени тази дискретност, макар двамата все още да не са направили официално изявление за връзката си.

Източници: lifestyle.bg, elpais.com