Ана де Армас показа официално новия си мъж след раздялата с Том Круз (ВИДЕО)

Ана де Армас и музикантът Бето Монтенегро пристигнаха заедно на ревюто на Louis Vuitton в Париж и бяха заснети да се държат за ръце. Появата им на 6 октомври е първата им съвместна поява на официално събитие и идва след месеци на срещи, пътувания и папарашки снимки.
38-годишната актриса и 37-годишният музикант от венецуелската група Rawayana не са потвърдили публично, че са двойка. Съвместното им пристигане на едно от големите събития в Париж обаче направи отношенията им значително по-видими.
Слуховете започнаха през лятото
Първите спекулации за връзката им се появиха през юли, когато двамата бяха забелязани заедно на фестивала Noches del Botánico в Мадрид. Испански медии ги свързаха и с други срещи в града.
През август де Армас и Монтенегро пътуваха до Форментера в Балеарските острови. Там фотографи ги заснеха да се държат за ръце, да се прегръщат и целуват по време на почивката си. Според Just Jared двамата са били свързвани като двойка още през юли.
Поява на ревюто на Louis Vuitton
Шоуто на Louis Vuitton се проведе в Лувъра и закри Парижката седмица на модата. Сред гостите бяха още Зендая, Ема Стоун и Катрин Деньов.
Ана де Армас е посланик на Louis Vuitton от 2023 г. До появата си с Монтенегро тя дълго време пазеше личния си живот далеч от публични събития, включително по време на отношенията си с Том Круз. Новата съвместна поява в Париж промени тази дискретност, макар двамата все още да не са направили официално изявление за връзката си.
Източници: lifestyle.bg, elpais.com
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1 Ами да
Коментиран от #3, #7
07:49 08.10.2026
2 Анонимен
08:01 08.10.2026
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6 идиоти вън
08:44 08.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Настопроценти
09:26 08.10.2026
9 гост
10:52 08.10.2026