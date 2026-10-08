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Ана де Армас показа официално новия си мъж след раздялата с Том Круз (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Ана де Армас показа официално новия си мъж след раздялата с Том Круз (ВИДЕО)

8 Октомври, 2026 07:43 1 749 9

  • ана де армас-
  • бето монтенегро-
  • rawayana-
  • парижка седмица на модата-
  • louis vuitton

Актрисата и музикантът Бето Монтенегро пристигнаха в Париж хванати за ръце на ревюто на Louis Vuitton

Ана де Армас показа официално новия си мъж след раздялата с Том Круз (ВИДЕО) - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Ана де Армас и музикантът Бето Монтенегро пристигнаха заедно на ревюто на Louis Vuitton в Париж и бяха заснети да се държат за ръце. Появата им на 6 октомври е първата им съвместна поява на официално събитие и идва след месеци на срещи, пътувания и папарашки снимки.


38-годишната актриса и 37-годишният музикант от венецуелската група Rawayana не са потвърдили публично, че са двойка. Съвместното им пристигане на едно от големите събития в Париж обаче направи отношенията им значително по-видими.

Слуховете започнаха през лятото

Първите спекулации за връзката им се появиха през юли, когато двамата бяха забелязани заедно на фестивала Noches del Botánico в Мадрид. Испански медии ги свързаха и с други срещи в града.

През август де Армас и Монтенегро пътуваха до Форментера в Балеарските острови. Там фотографи ги заснеха да се държат за ръце, да се прегръщат и целуват по време на почивката си. Според Just Jared двамата са били свързвани като двойка още през юли.

Поява на ревюто на Louis Vuitton

Шоуто на Louis Vuitton се проведе в Лувъра и закри Парижката седмица на модата. Сред гостите бяха още Зендая, Ема Стоун и Катрин Деньов.

Ана де Армас е посланик на Louis Vuitton от 2023 г. До появата си с Монтенегро тя дълго време пазеше личния си живот далеч от публични събития, включително по време на отношенията си с Том Круз. Новата съвместна поява в Париж промени тази дискретност, макар двамата все още да не са направили официално изявление за връзката си.

Източници: lifestyle.bg, elpais.com


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами да

    9 2 Отговор
    Време беше да му бие шута на дребния сциентолог...

    Коментиран от #3, #7

    07:49 08.10.2026

  • 2 Анонимен

    5 1 Отговор
    Гладна кокошка просо сънува!

    08:01 08.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 идиоти вън

    4 0 Отговор
    Новия, а колко стари има?!?!?!? Абе тия момета започнаха като индианците със скалповете да си ги закачат на колана!?!?!?!?

    08:44 08.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Настопроценти

    2 0 Отговор
    Томас Круз е направил грешка,че е изтървал тази много нежна и красива сладурана!

    09:26 08.10.2026

  • 9 гост

    0 0 Отговор
    Уффф, пак не съм аз... така се надявах.

    10:52 08.10.2026