На 8 октомври 1944 г. България започва настъпление срещу Германия

На 8 октомври 1944 г. българската армия започва стратегическо настъпление срещу германските войски на Балканите. Първа, Втора и Четвърта армия действат в Южна Сърбия и Вардарска Македония срещу отстъпващата от Гърция и Егейските острови германска група армии „Е“.
Целта е да бъдат прекъснати основните направления за оттегляне на германските части и да бъде осигурен левият фланг на съветските войски, настъпващи към Белград. Българските армии действат съвместно със съветска авиация и югославски партизански формирования. Националният военноисторически музей определя настъплението като начало на стратегическата офанзива на България на Балканите.
Нишката операция прекъсва пътя по Морава
Втора армия, командвана от генерал-майор Кирил Станчев, започва настъплението по направлението Пирот–Ниш. Нишката операция продължава от 8 до 14 октомври 1944 г. Задачата е да бъде разгромена германската групировка в района на града и да бъде прекъснато отстъплението на германските войски от Гърция на север по долината на река Морава.
На 10 октомври българските части пробиват германската отбрана, а на 14 октомври овладяват Ниш. В боевете Втора армия действа с подкрепата на югославски части и съветска авиация. По данни на Българската телеграфна агенция загубите на българската армия в операцията са 1665 убити и ранени.
Първа армия поема към Стражин, Страцин и Скопие
В същия ден започва Страцинско-Кумановската настъпателна операция на Първа армия под командването на генерал-лейтенант Владимир Стойчев. Настъплението е насочено към подстъпите на река Вардар и продължава до 14 ноември.
Един от най-тежките епизоди е битката за височината Стражин. На 18 октомври българската Парашутна дружина овладява укрепения район, а на 25 октомври е превзет Страцин. На 11 ноември войските влизат в Куманово, а на 14 ноември – в Скопие. Българската телеграфна агенция посочва за тази операция 2863 убити, 577 изчезнали и 541 ранени български военнослужещи.
Четвърта армия настъпва във Вардарска Македония
Четвърта армия развива действията си по направленията Брегалница и Струмица. Нейната Брегалнишко-Струмишка операция започва на 15 октомври и е част от общото българско настъпление, започнало седмица по-рано. В резултат на боевете германските части са изтласкани от редица населени места във Вардарска Македония, сред които Струмица, Кочани, Щип и Велес.
Участието на български войски на югославска територия е договорено на 5 октомври 1944 г. в Крайова между българска правителствена делегация и Йосип Броз Тито. Няколко седмици по-късно, в текста на Московското примирие от 28 октомври, България се задължава „да предостави такива сухопътни, морски и въздушни сили“, които съюзното командване определи за служба.
Така 8 октомври поставя началото на първия голям период от българското участие във войната срещу Германия. След Нишката и Страцинско-Кумановската операции следват Косовската операция и боевете във Вардарска Македония. Първата фаза приключва в края на ноември 1944 г., след като българските части достигат до райони в Южна Сърбия, Косово и Македония и затрудняват изтеглянето на германската група армии „Е“.
Източници: bta.bg, archives.bnr.bg, old-news.bnr.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Голем смех
19:01 08.10.2026
2 Кйхгг
19:04 08.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 стоян георгиев
Вечна слава на Великата Червена Армия 🇧🇬❤️🇷🇺
19:09 08.10.2026
5 Варненец
Героите трябва да се помнят!
19:14 08.10.2026
6 Никой
Коментиран от #7, #13
19:16 08.10.2026
7 Някой
До коментар #6 от "Никой":Благодарение на тези 35 хил герои, пожертвали се, за да изчистят името на България пред света, СССР ни подкрепя и не губим никакви територии, а Гърция и Сърбия са искали доста!
19:18 08.10.2026
8 Сатана Z
19:29 08.10.2026
9 венсеремос
19:39 08.10.2026
10 Наистина
Поклон пред подвига на българите сражавали ли се срещу европейските нацисти през в края на войната.
19:47 08.10.2026
11 И сега
19:49 08.10.2026
12 Започва настъпление?
За какво руските офицери използват синовете на българските майки? Наблюдавайки отстрани, карат нашите войничета да минават оттук и оттам, за да преценят откъде германците стрелят! Нашите офицери се противопоставят, защото са обучени на други видове военна тактика и защото ценят живота на войниците. В резултат на това противопоставяне, мнозина от нашите офицери имат сериозни неприятности.
И въпреки пролятата българска кръв във войната срещу Германия, в крайна сметка ни пишат в числото на победените! Защо сме там? Защото царят ни е преценил, че дори и да се опълчи на Германия или да обяви неутралитет, щом немците са решили да имат бази на наша земя, ще ни прегазят за два дена и пак ще се настанят тук. Приемайки съюз с тях, Царят е постигнал три неща - избегнал е излишни кръвопролития, успял е да спаси живота на 50 000 евреи, постигнал е споразумение да ни бъдат върнати отнетите наши етнически територии, където българското население е било подлагано на постоянен терор. Но въпреки всичко нас ни пишат в числото на виновните! Несправедливостите за България започват от септември 1944 г.
20:04 08.10.2026
13 Започва настъпление?
До коментар #6 от "Никой":Да, вярно е! Дали сме си войничетата да отидат зян.
20:06 08.10.2026