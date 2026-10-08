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На 8 октомври 1944 г. България започва настъпление срещу Германия

На 8 октомври 1944 г. България започва настъпление срещу Германия

8 Октомври, 2026 19:00 752 13

  • втора световна война-
  • българска армия-
  • нишка операция-
  • страцинско-кумановска операция-
  • вардарска македония

Първа, Втора и Четвърта армия атакуват германските части в Южна Сърбия и Вардарска Македония, за да прекъснат пътищата за отстъпление от Гърция.

На 8 октомври 1944 г. България започва настъпление срещу Германия - 1
Снимка: Уикипедия
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 8 октомври 1944 г. българската армия започва стратегическо настъпление срещу германските войски на Балканите. Първа, Втора и Четвърта армия действат в Южна Сърбия и Вардарска Македония срещу отстъпващата от Гърция и Егейските острови германска група армии „Е“.

Целта е да бъдат прекъснати основните направления за оттегляне на германските части и да бъде осигурен левият фланг на съветските войски, настъпващи към Белград. Българските армии действат съвместно със съветска авиация и югославски партизански формирования. Националният военноисторически музей определя настъплението като начало на стратегическата офанзива на България на Балканите.

Нишката операция прекъсва пътя по Морава

Втора армия, командвана от генерал-майор Кирил Станчев, започва настъплението по направлението Пирот–Ниш. Нишката операция продължава от 8 до 14 октомври 1944 г. Задачата е да бъде разгромена германската групировка в района на града и да бъде прекъснато отстъплението на германските войски от Гърция на север по долината на река Морава.

На 10 октомври българските части пробиват германската отбрана, а на 14 октомври овладяват Ниш. В боевете Втора армия действа с подкрепата на югославски части и съветска авиация. По данни на Българската телеграфна агенция загубите на българската армия в операцията са 1665 убити и ранени.

Първа армия поема към Стражин, Страцин и Скопие

В същия ден започва Страцинско-Кумановската настъпателна операция на Първа армия под командването на генерал-лейтенант Владимир Стойчев. Настъплението е насочено към подстъпите на река Вардар и продължава до 14 ноември.

Един от най-тежките епизоди е битката за височината Стражин. На 18 октомври българската Парашутна дружина овладява укрепения район, а на 25 октомври е превзет Страцин. На 11 ноември войските влизат в Куманово, а на 14 ноември – в Скопие. Българската телеграфна агенция посочва за тази операция 2863 убити, 577 изчезнали и 541 ранени български военнослужещи.

Четвърта армия настъпва във Вардарска Македония

Четвърта армия развива действията си по направленията Брегалница и Струмица. Нейната Брегалнишко-Струмишка операция започва на 15 октомври и е част от общото българско настъпление, започнало седмица по-рано. В резултат на боевете германските части са изтласкани от редица населени места във Вардарска Македония, сред които Струмица, Кочани, Щип и Велес.

Участието на български войски на югославска територия е договорено на 5 октомври 1944 г. в Крайова между българска правителствена делегация и Йосип Броз Тито. Няколко седмици по-късно, в текста на Московското примирие от 28 октомври, България се задължава „да предостави такива сухопътни, морски и въздушни сили“, които съюзното командване определи за служба.

Така 8 октомври поставя началото на първия голям период от българското участие във войната срещу Германия. След Нишката и Страцинско-Кумановската операции следват Косовската операция и боевете във Вардарска Македония. Първата фаза приключва в края на ноември 1944 г., след като българските части достигат до райони в Южна Сърбия, Косово и Македония и затрудняват изтеглянето на германската група армии „Е“.

Източници: bta.bg, archives.bnr.bg, old-news.bnr.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голем смех

    5 12 Отговор
    Какво настъпление може да направи българия срещу германия 🤭🥳🍾

    19:01 08.10.2026

  • 2 Кйхгг

    3 6 Отговор
    Не думай !!!??

    19:04 08.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 стоян георгиев

    19 3 Отговор
    А жълтопаветните фашисти махнаха паметника им от центъра на София!

    Вечна слава на Великата Червена Армия 🇧🇬❤️🇷🇺

    19:09 08.10.2026

  • 5 Варненец

    11 4 Отговор
    Трябва по-често да се напомня приноса на България в борбата на Русия срещу фашистка европа!
    Героите трябва да се помнят!

    19:14 08.10.2026

  • 6 Никой

    7 14 Отговор
    След победите на Българската армия дала свидните 35 хиляди жертви " братската " СССР не ни обяви за съвоюваща държава за да може да ни окупира , като вражеска . Значи ли ,че сме дали войниците и офицерите си зян на бойното поле?

    Коментиран от #7, #13

    19:16 08.10.2026

  • 7 Някой

    12 4 Отговор

    До коментар #6 от "Никой":

    Благодарение на тези 35 хил герои, пожертвали се, за да изчистят името на България пред света, СССР ни подкрепя и не губим никакви територии, а Гърция и Сърбия са искали доста!

    19:18 08.10.2026

  • 8 Сатана Z

    5 2 Отговор
    България винаги е предавала своите приятели и съюзници.Така е било,така и ще бъде.И срещу НАТО ще се бием когато усетим жегата зад ъгъла.

    19:29 08.10.2026

  • 9 венсеремос

    6 3 Отговор
    Слава на Червената Армия и Първа Българска Армия.Ликвидираха изверга Хитлер.Възстановете паметника в Борисовата градина.

    19:39 08.10.2026

  • 10 Наистина

    4 2 Отговор
    се сражава смело, но под съюзното командване. Съгласно договора за примирие от Октомври 1944г. България се задължава да предаде войската си под командването на съюзното командване. Т.е. решението за участие в последната фаза на войната не е на българското правителство, а е в резултат на фактическата капитулация на България пред 1944г.
    Поклон пред подвига на българите сражавали ли се срещу европейските нацисти през в края на войната.

    19:47 08.10.2026

  • 11 И сега

    3 2 Отговор
    ще стане по същия начин. По време на войната ще сме с германците и сателитите от ЕС. В края на войната ще сменим съюзника, щото победителите ще ни принудят.

    19:49 08.10.2026

  • 12 Започва настъпление?

    0 0 Отговор
    Или нашата армия е насила подгонена в западна посока, като "благодарност" за това, че не сме изпратили нито един наш войник срещу СССР и когато СССР нахлува в България, не сме изстреляли нито един куршум срещу тях?
    За какво руските офицери използват синовете на българските майки? Наблюдавайки отстрани, карат нашите войничета да минават оттук и оттам, за да преценят откъде германците стрелят! Нашите офицери се противопоставят, защото са обучени на други видове военна тактика и защото ценят живота на войниците. В резултат на това противопоставяне, мнозина от нашите офицери имат сериозни неприятности.
    И въпреки пролятата българска кръв във войната срещу Германия, в крайна сметка ни пишат в числото на победените! Защо сме там? Защото царят ни е преценил, че дори и да се опълчи на Германия или да обяви неутралитет, щом немците са решили да имат бази на наша земя, ще ни прегазят за два дена и пак ще се настанят тук. Приемайки съюз с тях, Царят е постигнал три неща - избегнал е излишни кръвопролития, успял е да спаси живота на 50 000 евреи, постигнал е споразумение да ни бъдат върнати отнетите наши етнически територии, където българското население е било подлагано на постоянен терор. Но въпреки всичко нас ни пишат в числото на виновните! Несправедливостите за България започват от септември 1944 г.

    20:04 08.10.2026

  • 13 Започва настъпление?

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Никой":

    Да, вярно е! Дали сме си войничетата да отидат зян.

    20:06 08.10.2026