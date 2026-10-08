Захари Бахаров пази историята на рода си от Анадола

Преди да стане Иво Андонов в „Под прикритие“, Захари Бахаров за първи път се качва на сцена почти случайно. Като дете участва в куклен театър като брейкър, а по-късно в училище приема роля в постановка, въпреки че дотогава не се интересува от актьорство. „В училище бях абсолютен непукист. Нищо не ме вълнуваше“, разказва актьорът за времето, когато съучениците му го канят да се включи в представление.

Това решение променя посоката на живота му. През 1998 г. Бахаров кандидатства в НАТФИЗ и е приет от първия път в класа на проф. Надежда Сейкова. Завършва през 2002 г., а след това започва работа на сцената на Народния театър. Киното му носи широка популярност с ролята в „Дзифт“ от 2008 г., а през 2015 г. той се появява и в петия сезон на „Игра на тронове“ като Лобода.

Родова история, започнала в Анадола

Зад публичния образ на актьора стои семейна история, свързана с преселване и запазване на езика. Майката на Захари Бахаров – Мюжгян, дълги години работи като журналист в турската секция на Българското национално радио. Тя е от турски произход, а родът ѝ води началото си от Анадола.

Според разказа, представен от HotArena, дядото на Мюжгян напуска Анадола в началото на XX век, за да не бъде мобилизиран за Балканската война. След това се установява в района на Бургас и се жени за българка. Въпреки промяната на мястото и семейната среда той не прекъсва връзката с произхода си и продължава да говори на турски с потомците си.

Така езикът се превръща в една от нишките, които свързват поколенията. Мюжгян Бахарова го владее, а синът ѝ израства в София, в квартал „Овча купел“, заедно с по-малкия си брат Явор. Родителите им се разделят, когато Захари е в началото на пубертета, и двамата остават да живеят при майка си и втория ѝ съпруг.

От семейната сцена до завръщането на Иво Андонов

Историята на рода съжителства с друга важна семейна линия – тази на двама братя, които избират една и съща професия. Захари и Явор Бахарови също преминават през период на детски конфликти, но с времето отношенията им се променят. „Сега, като пораснахме, се разбираме само с поглед, без да вербализираме нещата“, казва Явор Бахаров.

Самият Захари Бахаров днес е баща на две деца – Максим и Кая. За него семейството е част от личния живот, който рядко поставя в центъра на публичното внимание. „Страх ме е за децата ми. Този страх се появява в секундата, в която те се раждат, и никога повече не си отива“, споделя актьорът.

На 10 октомври 2026 г. той се завръща като Иво Андонов в шестия сезон на „Под прикритие“. БНТ обяви премиерата след десетгодишна пауза между сезоните, а ролята отново свързва Бахаров с един от най-разпознаваемите образи в кариерата му.

Източници: hotarena.net