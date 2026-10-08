Тони Бракстън с дръзка фотосесия на 59 г.: „Все още съм секси“ (СНИМКИ)

Тони Бракстън посрещна 59-ия си рожден ден с черно прозрачно боди, обувки на висок ток и послание, че възрастта не е причина човек да се отказва от самочувствието си. Певицата публикува серия кадри на 7 октомври, когато е родена през 1967 г., и привлече множество поздравления от почитатели.

„Всяка гънка. Всяка бръчка. Ако зависи от мен… все още се чувствам секси. Почти на 60 съм днес! Честит рожден ден на мен“, написа Бракстън в публикацията си.

Послание за възрастта

Фотосесията показва певицата в смел сценичен образ, а акцентът в текста ѝ е върху приемането на промените във външността. През 2024 г. Бракстън заяви пред Entertainment Tonight, че иска да насърчи жените да приемат възрастта си и да не се страхуват от остаряването.

Реакциите под новите снимки бяха предимно поздравителни. Сред коментиралите беше Тина Ноулс, която определи Бракстън като „вечно млада“ и „винаги красива“.

Рождените дни като лична традиция

Тони Бракстън не за първи път отбелязва рождения си ден с дръзка фотосесия. На 56 години тя публикува снимка, която привлече внимание с почти напълно открития си образ, а за 57-ия си рожден ден избра посланието „Fifty Fine“. Новата серия продължава тази лична традиция, но този път е придружена от директно послание за самочувствието на жените в края на 50-те им години.

Бракстън е сред разпознаваемите гласове на съвременния ритъм енд блус. Кариерата ѝ продължава повече от 30 години, а сред най-известните ѝ песни са „Un-Break My Heart“, „Breathe Again“ и „You’re Makin’ Me High“. Тя е носителка на седем награди „Грами“.

С новата си фотосесия певицата отбеляза не само рождения си ден, но и поредната си публична заявка, че самочувствието не трябва да има възрастова граница.

Източник: people.com