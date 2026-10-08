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Тони Бракстън с дръзка фотосесия на 59 г.: „Все още съм секси“ (СНИМКИ)
  Тема: Известни личности

Тони Бракстън с дръзка фотосесия на 59 г.: „Все още съм секси“ (СНИМКИ)

8 Октомври, 2026 14:15 1 082 10

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  • рожден ден-
  • фотосесия-
  • музика-
  • известни личности

Певицата отбеляза рождения си ден със секси фотосесия и послание за приемането на възрастта

Тони Бракстън с дръзка фотосесия на 59 г.: „Все още съм секси“ (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Тони Бракстън посрещна 59-ия си рожден ден с черно прозрачно боди, обувки на висок ток и послание, че възрастта не е причина човек да се отказва от самочувствието си. Певицата публикува серия кадри на 7 октомври, когато е родена през 1967 г., и привлече множество поздравления от почитатели.

„Всяка гънка. Всяка бръчка. Ако зависи от мен… все още се чувствам секси. Почти на 60 съм днес! Честит рожден ден на мен“, написа Бракстън в публикацията си.


Послание за възрастта

Фотосесията показва певицата в смел сценичен образ, а акцентът в текста ѝ е върху приемането на промените във външността. През 2024 г. Бракстън заяви пред Entertainment Tonight, че иска да насърчи жените да приемат възрастта си и да не се страхуват от остаряването.

Реакциите под новите снимки бяха предимно поздравителни. Сред коментиралите беше Тина Ноулс, която определи Бракстън като „вечно млада“ и „винаги красива“.

Рождените дни като лична традиция

Тони Бракстън не за първи път отбелязва рождения си ден с дръзка фотосесия. На 56 години тя публикува снимка, която привлече внимание с почти напълно открития си образ, а за 57-ия си рожден ден избра посланието „Fifty Fine“. Новата серия продължава тази лична традиция, но този път е придружена от директно послание за самочувствието на жените в края на 50-те им години.

Бракстън е сред разпознаваемите гласове на съвременния ритъм енд блус. Кариерата ѝ продължава повече от 30 години, а сред най-известните ѝ песни са „Un-Break My Heart“, „Breathe Again“ и „You’re Makin’ Me High“. Тя е носителка на седем награди „Грами“.

С новата си фотосесия певицата отбеляза не само рождения си ден, но и поредната си публична заявка, че самочувствието не трябва да има възрастова граница.

Източник: people.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Черно чорапче

    5 0 Отговор
    Надиплила е два ката на корема вече.

    14:28 08.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гето

    5 0 Отговор
    Снимала се как мета "тортата" 🤣

    14:47 08.10.2026

  • 5 Иван

    2 2 Отговор
    До коментар 2
    Много си е добре даже жената,само знаете да плюете .Ти може и 4 ката да си надиплил много преди 59 но на другите търсиш кусури

    14:48 08.10.2026

  • 6 Ценител

    4 3 Отговор
    Баш си како. Много млади могат да ти завидят

    Коментиран от #10

    14:52 08.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Како, излъгали са те

    3 3 Отговор
    Секси колкото 59 годишна горила би могла да бъде. Тоест хич

    14:53 08.10.2026

  • 9 оценка

    4 1 Отговор
    Пухкава и рошава певица! Да е жива и здрава жената!

    15:20 08.10.2026

  • 10 Тая кака

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ценител":

    вече се е вмирисала на дърто. Физиология не можеш да промениш.

    15:46 08.10.2026