Елеонора прекрати връзката си с Крис във „Фермата“, но годежният пръстен остава при нея

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Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Въпрос в отношенията може да изисква повече яснота още сутринта. Около обяд фокусът се измества към по-дълбоки теми като доверие, общи решения и споделени отговорности. Следобедът е по-неясен и е добре да не смесвате усещанията с фактите. Към края на деня идва повече яснота и можете да намерите решение, което запазва близостта, без да нарушава личните Ви граници.

Водолей (21.01 - 19.02) Доверие, споделени ангажименти или лична тема може да Ви занимават повече през първата половина на деня. След това ще почувствате нужда да погледнете отвъд непосредственото и да потърсите нова гледна точка. Следобед не изграждайте големи очаквания върху непроверена информация. Вечерта е много по-подходяща за обучение, план за пътуване или разговор, който Ви вдъхновява.

Козирог (23.12 - 20.01) По-широката перспектива Ви помага сутринта да не се изгубите в дребните детайли. След 11 часа вниманието Ви постепенно се насочва към резултатите, отговорностите и начина, по който сте възприемани. Следобедът може да внесе кратко объркване около професионален въпрос и е добре да не обещавате повече, отколкото е сигурно. Късните часове Ви носят повече решителност и подходящ момент да действате по задача, която изисква смелост.

Стрелец (23.11 - 22.12) Един професионален или организационен въпрос може да бъде приключен успешно в първата половина на деня. По-късно приятели, екип или общ план започват да играят по-важна роля. Следобед не приемайте всяка идея за сигурна възможност, преди да проверите подробностите. Вечерта Ви връща ентусиазма и може да донесе приятна среща или спонтанно предложение.

Скорпион (24.10 - 22.11) Натоварването може да Ви подскаже, че е време да оставите малко повече пространство за себе си. След късната сутрин ще Ви бъде полезно да намалите външния шум и да довършите онова, което не изисква много чуждо участие. Следобедът е по-чувствителен и може да Ви върне към старо чувство или колебание. Вечерта носи по-ясна перспектива и Ви помага да се освободите от излишно напрежение.

Везни (24.09 - 23.10) Около обяд постепенно започвате да усещате повече увереност и желание да поставите собствените си нужди на преден план. Следобедът може да Ви направи по-чувствителни към чуждото настроение и да Ви подтикне към прекалено много компромиси. Не бързайте да обещавате нещо само за да запазите добрия тон. Късно вечерта идва повече решителност и ще Ви бъде лесно да заявите позицията си спокойно, но ясно.

Дева (24.08 - 23.09) Вашата преценка е най-надеждна, когато не се опитвате да угодите на всички едновременно. След 11 часа вниманието постепенно се премества към сигурността, стойността и практичните резултати. Следобед има риск да се подведете по прекалено красиво обещание или неясна финансова идея. Вечерта е по-подходяща за конкретно решение и Ви носи усещане, че отново държите нещата под контрол.

Лъв (24.07 - 23.08) Въпросите около личните ресурси могат да бъдат подредени по-лесно в първата част на деня. След късната сутрин комуникацията се ускорява и Ви носи повече срещи, новини или кратки пътувания. Следобед внимавайте с недоразуменията и не приемайте всяка реакция като лично отношение. Късно вечерта сте по-уверени и можете да поведете разговор или инициатива в желаната посока.

Рак (22.06 - 23.07) Работата с информация или важен разговор може да върви най-добре преди обяд. След това семейна или домашна тема постепенно започва да изисква повече внимание. В следобедните часове не позволявайте на тревожността да Ви кара да предполагате най-лошото. По-късно ще можете да видите ситуацията по-трезво и да направите малка, но полезна промяна.

Близнаци (22.05 - 21.06) Сутрешните часове са подходящи да внесете ред в личното пространство и да приключите нещо отложено. По-късно настроението става по-леко и може да Ви се прииска повече творчество, срещи или забавление. Следобед не се доверявайте напълно на първото впечатление в любовна или приятелска ситуация. Към края на деня разговорите стават по-живи и могат да доведат до неочаквано добро решение.

Телец (21.04 - 21.05) Не е нужно да следвате един и същ ритъм през целия ден. След късната сутрин практичните задачи отстъпват място на отношенията и необходимостта да намерите общ език с другите. Следобед избягвайте идеализирането и проверявайте дали обещанията са толкова реални, колкото звучат. Вечерта носи по-добра яснота и Ви помага да решите въпрос, свързан с дома или близък човек.