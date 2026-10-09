Елеонора прекрати връзката си с Крис във „Фермата“, но годежният пръстен остава при нея

Елеонора от „Ергенът“ обяви във „Фермата“, че прекратява връзката си с годеника си Крис. Тя го покани на разговор за отношенията им и му каза, че не се чувства добре, когато двамата са заедно.
Решението дойде, след като в предишния епизод Елеонора заяви пред камерите, че вече знае накъде ще се насочи в живота си. В разговора тя посочи, че е взела категорично решение за бъдещето на връзката им.
Крис призна, че е очаквал подобен разговор именно във „Фермата“. По думите му хора са го предупреждавали какво предстои, но той е отказвал да свали „розовите очила“. Той допълни, че отношенията им е трябвало да приключат по-рано и заяви, че Елеонора не е инвестирала достатъчно във връзката им.
С тези думи Елеонора насочи разговора към самите им отношения, преди да постави въпроса и за годежния пръстен. Крис ѝ отговори, че той е неин и не му е нужен. Така пръстенът остава при Елеонора, след като тя обяви края на връзката им.
Източник: bgdnes.bg
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1 Това не е жена
13:19 09.10.2026
2 тортиля
13:20 09.10.2026
3 газо
13:26 09.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ивана
13:49 09.10.2026
6 Тя е използвачка и манипулаторка
14:02 09.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 гадно вино
14:15 09.10.2026
9 Покришкин
14:20 09.10.2026
10 Елементарно Уотсън
14:44 09.10.2026
11 Николаос 66
14:47 09.10.2026
12 Мисля
14:48 09.10.2026