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Елеонора прекрати връзката си с Крис във „Фермата“, но годежният пръстен остава при нея
  Тема: Известни личности

Елеонора прекрати връзката си с Крис във „Фермата“, но годежният пръстен остава при нея

9 Октомври, 2026 13:16 1 058 12

  • елеонора-
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  • фермата-
  • ергенът-
  • годежен пръстен

Участничката от „Ергенът“ заяви, че не се чувства добре във връзката им

Елеонора прекрати връзката си с Крис във „Фермата“, но годежният пръстен остава при нея - 1
Снимка: bTV
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Елеонора от „Ергенът“ обяви във „Фермата“, че прекратява връзката си с годеника си Крис. Тя го покани на разговор за отношенията им и му каза, че не се чувства добре, когато двамата са заедно.

Решението дойде, след като в предишния епизод Елеонора заяви пред камерите, че вече знае накъде ще се насочи в живота си. В разговора тя посочи, че е взела категорично решение за бъдещето на връзката им.

Крис призна, че е очаквал подобен разговор именно във „Фермата“. По думите му хора са го предупреждавали какво предстои, но той е отказвал да свали „розовите очила“. Той допълни, че отношенията им е трябвало да приключат по-рано и заяви, че Елеонора не е инвестирала достатъчно във връзката им.


С тези думи Елеонора насочи разговора към самите им отношения, преди да постави въпроса и за годежния пръстен. Крис ѝ отговори, че той е неин и не му е нужен. Така пръстенът остава при Елеонора, след като тя обяви края на връзката им.

Източник: bgdnes.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това не е жена

    22 2 Отговор
    Това е паразит, който само си търси нов гостоприемник.

    13:19 09.10.2026

  • 2 тортиля

    7 0 Отговор
    Голямъ и зеленъ празъ!

    13:20 09.10.2026

  • 3 газо

    22 0 Отговор
    Поредната стара мома, която не знае какво иска....накрая ще се утешава с дузина котки!

    13:26 09.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ивана

    11 1 Отговор
    Тя е отвратителна и се притесни за дуела,затова направи тази сцена.Ако беше паднала на дуела за нея е срам и затова избяга.Тя само Лала и не е борбена жена.

    13:49 09.10.2026

  • 6 Тя е използвачка и манипулаторка

    12 0 Отговор
    Тя можеше да подходи с уважение към него и да не го унижава. Грозна картина показа Елеонора.

    14:02 09.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 гадно вино

    4 0 Отговор
    Тя е хитра, долна, подла и коварна жена.

    14:15 09.10.2026

  • 9 Покришкин

    3 0 Отговор
    Поредната бръмчалка, дето използва такива предавания да се окичи със слава и да се уреди с някое телевизионно участие.

    14:20 09.10.2026

  • 10 Елементарно Уотсън

    1 0 Отговор
    Има голямо его и е фалшива. Докато искаше да спечели Ергена имаше интерес към него, после вече и омръзна и се врътна. Добре че се отърва от нея. Тя и не и се работеше във фермата мързеше я не е свикнала на такъв труд и за това също май се отказа...

    14:44 09.10.2026

  • 11 Николаос 66

    0 0 Отговор
    Връщайки пръстена на предаването.Ти не го заслужаваш и търси човек с деца за да усетиш какво е

    14:47 09.10.2026

  • 12 Мисля

    1 0 Отговор
    Ще събере 2-3 годежни пръстена и накрая ще си умре с котката.

    14:48 09.10.2026