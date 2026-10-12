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Тоби Магуайър ожени бившата си за милиардерски наследник
  Тема: Известни личности

Тоби Магуайър ожени бившата си за милиардерски наследник

12 Октомври, 2026 10:44 691 13

  • тоби магуайър-
  • дженифър майер-
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  • холивуд

Актьорът водил церемонията на Дженифър Майер и Джефри Огунлеси на Хаваите, само седмици след финализирането на развода му с Майер

Тоби Магуайър ожени бившата си за милиардерски наследник - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Тоби Магуайър не просто присъства на сватбата на бившата си съпруга Дженифър Майер, а лично води церемонията. Дизайнерката на бижута се омъжи за музикалния ръководител Джефри „Джеф“ Огунлеси на 10 октомври в комплекса Four Seasons Resort Lanai на Хаваите.

На публикуваните снимки Магуайър стои пред младоженците с лист в ръка и усмивка на лицето, докато Майер и Огунлеси си разменят брачните обети. Сред гостите са били Леонардо ди Каприо, Джеф Безос, Кортни Кокс и Рейчъл Зоуи.

Сватбата дойде скоро след развода

Церемонията се състоя само седмици след като разводът на Майер и Магуайър беше финализиран. Двамата се ожениха през 2007 г., обявиха раздялата си през октомври 2016 г., а Майер подаде молба за развод през 2020 г. Те имат две деца и запазиха близки отношения след края на брака си.

Майер и Огунлеси са заедно от 2023 г. и се сгодиха през 2024 г. Двамата имат и дъщеря, родена през 2026 г. Огунлеси е основател и главен изпълнителен директор на The Ogunlesi Group, а баща му Адебайо Огунлеси е нигерийски адвокат и инвестиционен банкер, определян от американските медии като милиардер.

„Тоби и Джеф се обичат толкова много“

През декември 2025 г. Майер разказа, че отношенията между бившия ѝ съпруг и бъдещия ѝ тогава съпруг са много добри. „Най-милото е, че Тоби и годеникът ми Джеф се обичат толкова много“, каза тя в интервю, цитирано от Us Magazine.

Майер и Магуайър от години говорят публично за приятелските си отношения и за съвместното отглеждане на децата им. Именно тази близост обяснява необичайния избор актьорът да поеме ролята на водещ на сватбената церемония, вместо да бъде само сред гостите.

Източник: tmz.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Камък

    3 0 Отговор
    Ми падна от сърцето.
    Че не съм спал да го мисля..

    10:48 12.10.2026

  • 2 Пич

    4 2 Отговор
    Това не е нито демократично, нито напредничаво!!!
    Да заведеш жена си и лично да я дадеш на друг е повече от извратено!!!
    И розовите да не ми разправят, че има развод и няма проблем!!!

    Коментиран от #7

    10:50 12.10.2026

  • 3 Зевс

    5 0 Отговор
    Тоби е сладур, ама сложете снимка на младоженеца да видите колко коментари ще има ;)

    10:50 12.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Адебайо Огунлеси

    1 1 Отговор
    Руса момиче много хубава живее с Тоби на голям баобаб вози жираф и има много син с големи опашка

    10:58 12.10.2026

  • 6 Гост

    3 0 Отговор
    Струва ми се, че на снимката е Том Брейди.

    Коментиран от #13

    10:59 12.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 да попитам

    4 0 Отговор
    "ожени бившата си"?!?
    Не е ли "омъжи"?

    11:02 12.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Стига бе

    1 0 Отговор
    На снивката Том Брейдии Жезл Бюмдхен, нищо че статията е за въвсем други хора

    11:22 12.10.2026

  • 13 ха, ха

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    Така е,Том Брейди и бившата му съпруга Жизел Бюндхен са на снимката а те дори не са споменати за гости на сватбата.

    11:26 12.10.2026