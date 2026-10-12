Тоби Магуайър ожени бившата си за милиардерски наследник

Тоби Магуайър не просто присъства на сватбата на бившата си съпруга Дженифър Майер, а лично води церемонията. Дизайнерката на бижута се омъжи за музикалния ръководител Джефри „Джеф“ Огунлеси на 10 октомври в комплекса Four Seasons Resort Lanai на Хаваите.
На публикуваните снимки Магуайър стои пред младоженците с лист в ръка и усмивка на лицето, докато Майер и Огунлеси си разменят брачните обети. Сред гостите са били Леонардо ди Каприо, Джеф Безос, Кортни Кокс и Рейчъл Зоуи.
Сватбата дойде скоро след развода
Церемонията се състоя само седмици след като разводът на Майер и Магуайър беше финализиран. Двамата се ожениха през 2007 г., обявиха раздялата си през октомври 2016 г., а Майер подаде молба за развод през 2020 г. Те имат две деца и запазиха близки отношения след края на брака си.
Майер и Огунлеси са заедно от 2023 г. и се сгодиха през 2024 г. Двамата имат и дъщеря, родена през 2026 г. Огунлеси е основател и главен изпълнителен директор на The Ogunlesi Group, а баща му Адебайо Огунлеси е нигерийски адвокат и инвестиционен банкер, определян от американските медии като милиардер.
„Тоби и Джеф се обичат толкова много“
През декември 2025 г. Майер разказа, че отношенията между бившия ѝ съпруг и бъдещия ѝ тогава съпруг са много добри. „Най-милото е, че Тоби и годеникът ми Джеф се обичат толкова много“, каза тя в интервю, цитирано от Us Magazine.
Майер и Магуайър от години говорят публично за приятелските си отношения и за съвместното отглеждане на децата им. Именно тази близост обяснява необичайния избор актьорът да поеме ролята на водещ на сватбената церемония, вместо да бъде само сред гостите.
Източник: tmz.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Камък
Че не съм спал да го мисля..
10:48 12.10.2026
2 Пич
Да заведеш жена си и лично да я дадеш на друг е повече от извратено!!!
И розовите да не ми разправят, че има развод и няма проблем!!!
Коментиран от #7
10:50 12.10.2026
3 Зевс
10:50 12.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Адебайо Огунлеси
10:58 12.10.2026
6 Гост
Коментиран от #13
10:59 12.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 да попитам
Не е ли "омъжи"?
11:02 12.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Стига бе
11:22 12.10.2026
13 ха, ха
До коментар #6 от "Гост":Така е,Том Брейди и бившата му съпруга Жизел Бюндхен са на снимката а те дори не са споменати за гости на сватбата.
11:26 12.10.2026