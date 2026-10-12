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Логика и стратегия решават битката за Резиденцията

Логика и стратегия решават битката за Резиденцията

12 Октомври, 2026 15:34, обновена 12 Октомври, 2026 15:35 554 1

  • игри на волята-
  • резиденцията-
  • канарите-
  • ураганите-
  • вулканите

Канарите, Ураганите и Вулканите излизат на Арената, а Зелените ще започнат последни заради грешно предположение в звездния сблъсък

Логика и стратегия решават битката за Резиденцията - 1
Снимка: NOVA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Канарите, Ураганите и Вулканите излизат на Арената в нова битка за територия в „Игри на волята“. Победителят ще получи ключа към Резиденцията, вторият отбор ще се насочи към Стопанството, а загубилият ще прекара седмицата в Изолатора. Епизодът ще бъде излъчен от 20:00 ч. по NOVA.

Предстоящото изпитание ще изисква логика, бърза мисъл и добре подредена стратегия. Трите племена ще трябва да внимават за всяка грешка, тъй като тя може да определи не само победителя, но и условията, в които участниците ще живеят през следващите дни.

Зелените започват последни

Зелените ще стартират съревнованието от последна позиция заради неправилното си предположение за победителя в звездния сблъсък в събота. Това допълнително усложнява задачата им в битката за територия.

В предишния сблъсък Раду и Пелипенко победиха Рълев и Иванина. Следващата битка трябва да определи обитателите на Резиденцията, Стопанството и Изолатора.

Напрежение преди битката

Освен физическото изпитание, в епизода ще има и напрежение между участниците. Лоялността на актьора Йордан към водещата коалиция в Стопанството ще бъде поставена под въпрос, а изборът на капитан в трите лагера отново ще предизвика спорове.

Кой ще спечели Резиденцията и кой ще попадне в Изолатора, ще стане ясно в новия епизод на „Игри на волята“ тази вечер по NOVA.

Източници: dariknews.bg, nova.bg


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