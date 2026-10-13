Кумата на Цеца Величкович е българка: двете си разменят езикови уроци

За Цеца Величкович България не е само място за концерти. Сръбската певица разкри, че нейната кума Валентина е българка, има роднини в Сърбия и е човекът, с когото двете си разменят езикови уроци.

Валентина говори български и сръбски, а общуването помежду им постепенно се е превърнало в своеобразен езиков обмен. „Аз покрай нея уча български, а тя учи сръбски“, разказва Цеца пред NOVA.

По думите на певицата именно Валентина ѝ е споделяла колко много българи разбират текстовете на сръбските песни и колко силна е любовта към този жанр у нас. Така личната история на двете жени се преплита с дългогодишната връзка на Цеца с българската публика.

„Българската публика винаги ме изненадва“

Цеца заяви, че почитателите ѝ в България често знаят песните ѝ наизуст и пеят заедно с нея по време на концертите.

„Българската публика винаги е умеела приятно да ме изненадва. Искам да им изпея песните, които най-много обичат. Винаги има прекрасна атмосфера. Винаги има прекрасна енергия. Винаги има страшно много емоции. Винаги много се радвам, когато пея пред българската публика. Наистина много се радвам“, споделя певицата.

Тя разказва, че връзката ѝ с България започва още когато е на 15 години. Тогава представя албума с хита „Лепотан“ и прави първото си турне у нас. Публиката бързо приема музиката ѝ, а интересът към песните ѝ се запазва през годините.

Цеца се връща в София на 7 ноември

Следващата среща на певицата с българските ѝ почитатели е насрочена за 7 ноември 2026 г. в зала „Арена 8888 София“. Цеца заяви, че иска да изпее именно песните, които публиката обича най-много.

За нея концертите в България са свързани не само с музиката, но и с усещането за близост. Тя описва публиката като хора, които продължават да я изненадват с познаването на текстовете и с готовността си да пеят заедно с нея.

А зад тази връзка стои и една лична история: българката Валентина, която учи сръбската звезда на езика си, докато самата тя усвоява сръбски.

Източници: plovdiv24.bg, nova.bg