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Самара Джой излиза за първи път на сцена в България

Самара Джой излиза за първи път на сцена в България

8 Ноември, 2026 11:56 472 2

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26-годишната джаз певица с шест награди „Грами“ ще пее в зала 3 на НДК със своя бенд от седем музиканти

Самара Джой излиза за първи път на сцена в България - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

На 26 години Самара Джой вече има шест награди „Грами“, а тази вечер ще излезе за първи път пред българска публика. Американската джаз певица ще пее в зала 3 на Националния дворец на културата в София със своя бенд от седем музиканти.

Концертът ще срещне нежните балади с енергията на суинга. Програмата е насочена както към почитателите на класическия джаз, така и към слушателите, които тепърва откриват жанра на живо.

Шест награди „Грами“ преди 27-ия ѝ рожден ден

Самара Джой получава първите си две награди „Грами“ през 2023 г. Тя е отличена за най-добър нов изпълнител и за най-добър джаз вокален албум с Linger Awhile. Следват отличия за най-добро джаз изпълнение, още награди за джаз вокален албум и ново признание за албума Portrait. Така броят на наградите ѝ достига шест.

Победата в категорията „Най-добър нов изпълнител“ през 2023 г. поставя името ѝ сред най-разпознаваемите млади гласове в съвременния джаз. Отличието идва заедно с наградата за албума Linger Awhile, който бележи важен етап в ранната ѝ кариера.

От госпъл музиката в Бронкс до голямата сцена

Джой е израснала в Бронкс, където още като дете се потапя в госпъл музиката. По-късно изгражда собствен почерк в джаза, който съчетава плътен и топъл глас, смели импровизации и внимателно отношение към текста на песните.

Заради вокалната си техника тя често е сравнявана със Сара Вон и Ела Фицджералд. Сравненията обаче не заличават индивидуалността ѝ: Самара Джой превръща познатите джазови песни в лични истории и ги представя на ново поколение слушатели.

Първото ѝ участие в България ще бъде възможност тази среща да се случи не чрез записи, а в концертна зала – с глас, импровизации и жив състав от седем музиканти.


София / България
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