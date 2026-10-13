Ар Джей Мити планирал нов филм и благотворителни инициативи само седмици преди смъртта си

Ар Джей Мити е обсъждал нови филмови и телевизионни проекти, както и бъдещи благотворителни инициативи, само около две седмици преди смъртта си. Това разказва водещият на „Подкастът на Джо Вълпис“, който записал разговор с актьора малко преди той да почине на 34 години в Тексас.

„Смъртта му беше изключително изненадваща, защото беше толкова земен и непринуден“, казва Вълпис пред TMZ. По думите му Мити изглеждал позитивно настроен и говорел с увереност за следващия етап от кариерата си.

След края на записа двамата останали да разговарят за живота и плановете на актьора. Мити споделил, че възнамерява да продължи работата си в подкрепа на благотворителни каузи, докато участва в нови филмови и телевизионни проекти. Той казал още, че наскоро е подписал договор за друг филм и че промотира „Talking to Strangers“.

Проекти, които остават след актьора

Сред проектите, по които Мити е работил, е „Forgotten Outlaw“. Режисьорът, сценарист и продуцент Ник Тизекър заявява пред TMZ, че продукцията е поставена на пауза след смъртта на актьора, но възнамерява да я продължи и да намери нов изпълнител за главната роля.

Екипът на филма все още е търсел допълнително финансиране, като Мити е участвал в тези усилия. Тизекър казва, че актьорът е работил и по ограничен сериал, озаглавен „Like It Was Yesterday“, посветен на преживяванията близо до смъртта. Около половината от проекта е била заснета, а завършването и разпространението му зависят от осигуряването на средства.

От „В обувките на Сатаната“ до застъпник за хората с увреждания

Мити стана известен с ролята на Уолтър Уайт-младши във всичките пет сезона на „В обувките на Сатаната“. Подобно на героя си, той е живял с церебрална парализа и използва популярността си, за да насърчава по-доброто представяне на хората с увреждания в киното и телевизията.

Актьорът е бил посланик на United Cerebral Palsy и Shriners Children's, а също така е ръководел фондация, подкрепяща благотворителни и обществени инициативи. Епизодът на „Подкастът на Джо Вълпис“ с негово участие беше публикуван на 5 октомври, дни преди новината за смъртта му.

Източници: tmz.com, apnews.com