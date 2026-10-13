Eva Lea продължава да създава поп музика по свои правила (ВИДЕО)

Какво е нужно, за да изградиш характерен и разпознаваем стил в поп музиката? Най-важното е каквото и да правиш, то да е безпогрешно твое - звучене, с което да те разпознават в първите 5 секунди, безстрашна идентичност, гледна точка, която пробива през текста, внимателно градене на собствен свят, в който да живее всичко – музиката, думите, видеата и визия.

Eva Lea тръгна в тази посока още от „PRESTUPNICA“, мина през „Temperatura“, „V Kluba“, „Beleznici“ и пристигна до първото си EP със същото име.

Режимът на скоростни премиери, подредени без много въздух помежду им е друг интересен избор, който Eva Lea и лейбълът ѝ Virginia Records правят.

Така стигаме и до премиерата на „MR.DJ“ - втория сингъл от „BELEZNICI“ - дебютното EP на Eva Lea. „MR.DJ“ e поп парче, което е готово да рискува със звученето си и което се усмихва само на себе си. Такъв е и клипът към него, създаден и режисиран от самата Eva Lea и един от приятелите ѝ - Robbie Z.

По „MR.DJ“, както и по цялото EP, Eva Lea работи с музикалния продуцент Kay Be, който освен че обича свободата да експериментира в студиото, се появява и в главната роля във видеото на новия сингъл на певицата.

Много важен факт от кариерата на Eva Lea е успехът ѝ като автор на световни K-pop хитове - “SHAKIN’” на aespa, “Perfect Error” на KEY (SHINee) с участието на SEULGI (Red Velvet) и др. Някои от специалистите в K-pop света предричат на Eva Lea световна кариера като автор.

EP - то „BELEZNICI“ е налично във всички дигитални платформи, а официалното видео на „MR.DJ“ може да гледате в YouTube канала на Eva Lea.