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Eva Lea продължава да създава поп музика по свои правила (ВИДЕО)

Eva Lea продължава да създава поп музика по свои правила (ВИДЕО)

13 Октомври, 2026 16:51 598 7

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  • mr.dj-
  • нов клип

Премиера на „MR.DJ“ - втория сингъл от „BELEZNICI“ - дебютното EP на Eva Lea

Eva Lea продължава да създава поп музика по свои правила (ВИДЕО) - 1
Снимка: Virginia Records
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Какво е нужно, за да изградиш характерен и разпознаваем стил в поп музиката? Най-важното е каквото и да правиш, то да е безпогрешно твое - звучене, с което да те разпознават в първите 5 секунди, безстрашна идентичност, гледна точка, която пробива през текста, внимателно градене на собствен свят, в който да живее всичко – музиката, думите, видеата и визия.

Eva Lea тръгна в тази посока още от „PRESTUPNICA“, мина през „Temperatura“, „V Kluba“, „Beleznici“ и пристигна до първото си EP със същото име.

Режимът на скоростни премиери, подредени без много въздух помежду им е друг интересен избор, който Eva Lea и лейбълът ѝ Virginia Records правят.

Така стигаме и до премиерата на „MR.DJ“ - втория сингъл от „BELEZNICI“ - дебютното EP на Eva Lea. „MR.DJ“ e поп парче, което е готово да рискува със звученето си и което се усмихва само на себе си. Такъв е и клипът към него, създаден и режисиран от самата Eva Lea и един от приятелите ѝ - Robbie Z.

По „MR.DJ“, както и по цялото EP, Eva Lea работи с музикалния продуцент Kay Be, който освен че обича свободата да експериментира в студиото, се появява и в главната роля във видеото на новия сингъл на певицата.

Много важен факт от кариерата на Eva Lea е успехът ѝ като автор на световни K-pop хитове - “SHAKIN’” на aespa, “Perfect Error” на KEY (SHINee) с участието на SEULGI (Red Velvet) и др. Някои от специалистите в K-pop света предричат на Eva Lea световна кариера като автор.

EP - то „BELEZNICI“ е налично във всички дигитални платформи, а официалното видео на „MR.DJ“ може да гледате в YouTube канала на Eva Lea.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    2 0 Отговор
    О, неразумна, поради что се срамиш да използваш родната азбука?
    Позор!

    Коментиран от #3

    16:53 13.10.2026

  • 2 честен ционист

    1 0 Отговор
    Бие на регетон от преди 23г. Сигурно тогава не е била родена още певачицата. Лоша интерпретация.

    16:54 13.10.2026

  • 3 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "авантгард":

    Руската азбука?

    16:59 13.10.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор
    Ква е тая брутална простотия?!!! Страшно творчество бе?!!

    17:07 13.10.2026

  • 5 ква е тая

    2 0 Отговор
    Българка ли е , Пакистанка ли е ....
    Ама пее кат умряла котка .

    17:08 13.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.