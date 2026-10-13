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Джо Манганиело с нова версия за развода със София Вергара
  Тема: Известни личности

Джо Манганиело с нова версия за развода със София Вергара

13 Октомври, 2026 18:20 626 5

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  • развод-
  • автоимунно заболяване-
  • bloodlines

Актьорът твърди, че двамата са опитвали да имат дете, преди тежко автоимунно заболяване да промени отношенията им

Джо Манганиело с нова версия за развода със София Вергара - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Джо Манганиело представя различна версия за края на брака си със София Вергара в мемоарите Bloodlines, които излизат днес, 13 октомври 2026 г. Актьорът оспорва широко разпространеното обяснение, че двамата са се разделили основно защото той е искал деца, а Вергара не е искала.

Според Манганиело двойката е опитвала да създаде семейство през първата година и половина от брака си. По думите му по-късно тежка здравословна криза е променила плановете им и е допринесла за постепенното отчуждение между тях. Тази причинно-следствена връзка е неговата лична версия, а не установен факт.

Седем години на неизвестно заболяване

Централна тема в книгата е мистериозно автоимунно заболяване, с което актьорът се е борил в продължение на седем години. Манганиело описва значителна загуба на тегло, множество изследвания и колоноскопии, както и периоди, в които е смятал, че състоянието му може да бъде фатално.

През 2016 г. здравето му се влошава до степен, която налага спешна операция за отстраняване на част от червата. След медицинската намеса той временно използва стома. Подробностите са разказани от самия актьор в Bloodlines и са представени от People като една от основните теми на мемоарите.

Манганиело свързва заболяването не само с физическото си състояние, но и с решението да се откаже от плановете за деца. Той твърди, че здравословните проблеми са променили начина, по който е гледал на бъдещето, и са оказали натиск върху брака.

Двете версии за раздялата

София Вергара по-рано е давала различно обяснение за края на отношенията им. В интервю, цитирано от E! Online, тя е посочвала, че различията около желанието за деца са имали решаваща роля. Актрисата е обяснявала, че по-младият ѝ съпруг е искал деца, докато тя не е искала да става по-възрастна майка.

Манганиело отрича тази версия да описва цялата история. Той подчертава, че с Вергара първоначално са правили опити да имат дете, а здравословното му състояние впоследствие е променило ситуацията. „Това не е смисълът на книгата“, казва актьорът по повод вниманието към развода, като настоява, че основният му разказ е за болестта и оцеляването.

Манганиело и Вергара се женят през 2015 г., обявяват раздялата си през юли 2023 г., а разводът им е финализиран през 2024 г. Новите му разкрития не променят официалния факт на развода, но добавят неговата гледна точка към причините, довели до края на брака.

Източници: people.com, eonline.com


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трудно

    3 1 Отговор
    Е да се каже нещо!
    По младия мъж иска деца, което е нормално!
    По възрастната жена не иска деца, което също е нормално!
    Няма прав и виновен!

    18:26 13.10.2026

  • 2 Мъж

    0 0 Отговор
    Днес имах страхотен ден. Подредих неудачничките както трябва 🍾🍾🍾🤣🥳

    Коментиран от #4

    18:31 13.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.